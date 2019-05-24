Что объединяет Литву 🔊 Воспроизвести Фото: tmde.lrv.lt







15 октября 2013 г. Сейм Литовской Республики принял поправку к Закону о памятных днях и объявил 21 мая Днём национальных общин Литвы. решением ЮНЕСКО, 21 мая отмечается Международный день поддержки культуры.



В этом году, по случаю праздника Дня национальных общин Литвы, отмечаемого шестой раз, в вильнюсской Ратуше прошло торжественное заседание, на котором присутствовали председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис, канцлер Министерства культуры Лаймонас Убавичус, директор Департамента национальных меньшинств при правительстве Литовской Республики др. Вида Монтвидайте, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, представители дипломатических корпусов некоторых государств, руководители и активисты различных национальных общин - поляков, русских, белорусов, украинцев, татар, караимов, цыган, латышей, немцев, румын и других национальностей от «варягов до греков» — всех полноправных жителей современной Литвы. В этом году, по случаю праздника Дня национальных общин Литвы, отмечаемого шестой раз, в вильнюсской Ратуше прошло торжественное заседание, на котором присутствовали председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис, канцлер Министерства культуры Лаймонас Убавичус, директор Департамента национальных меньшинств при правительстве Литовской Республики др. Вида Монтвидайте, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, представители дипломатических корпусов некоторых государств, руководители и активисты различных национальных общин - поляков, русских, белорусов, украинцев, татар, караимов, цыган, латышей, немцев, румын и других национальностей от «варягов до греков» — всех полноправных жителей современной Литвы.



Спикер не стал разъяснять, почему же в названии государства, где доминировали украинцы, нет прямого указания на это, а полное «имя» Великого княжества Литовского, к слову, было таким - Великое княжество Литовское, Руское, Жемойтское и иных земель.



«На протяжении своей истории Литва смогла дать пристанище, объединить и принять людей различных национальностей и религий. На этой земле находили себе дом литовцы, татары, поляки, русские, белорусы, украинцы, немцы, эстонцы, армяне, латыши; католики, православные, протестанты, староверы, мусульмане и иудеи», – процитировала слова Папы Римского Франциска председатель Совета национальных общин Литвы Гунта Роне, сказанные им 22 сентября 2018 г. во время визита в Литву.











«Папа подчеркнул, что в современном мире слышно всё больше голосов, которые вместе с опасностью и возникающими конфликтами сеют раздор и противостояние. Глубокие мысли Святого отца должны помочь нам избежать различных фобий, случаев антисемитизма, проявлять толерантность, уважение к другим культурам, устранять стереотипы, которые зачастую появляются там, где недостаточно информации, либо она односторонняя», – подчеркнула выступавшая, приведя в пример цыган, пока постоянно сталкивающихся с отрицательным отношением, в то время как в общине происходит немало положительных перемен, которые необходимо поддерживать.



Гунта Роне напомнила, что в современной Литве проживают представители 154 национальностей, составляющие 15% населения страны, и выразила надежду, что новая перепись населения, которая пройдёт в 2021 году, отобразит ещё большее национальное разнообразие.



«Время летит незаметно, совсем недавно мы митинговали вместе с Саюдисом, держались за руки на Балтийском пути и холодными январскими ночами в 1991 году несли вахту на баррикадах у Верховного Совета», – напомнила председатель Совета национальных общин, подчеркнув, что историю национальных общин и имена творивших её людей важно сохранить и для новых поколений. Для этого ведётся работа по сбору, систематизации и детализации соответствующей информации.











Директор Департамента национальных меньшинств при правительстве Литовской Республики др. Вида Монтвидайте в своём выступлении отметила: «Традиции национальных сообществ Литвы не только формируют чувство принадлежности как к народу, так и к государству, но и помогают членам общества воспринимать значение его единства».



Она акцентировала: «Считается, что у трёх четвертей важнейших мировых конфликтов есть культурный аспект, и то, что мы уже много лет живём в спокойном межкультурном диалоге – большая заслуга нас всех, потому что беды, войны и конфликты возникают чаще всего именно из-за культурной недоговорённости, возвеличивания стереотипов. Ежедневная деятельность представителей национальных общин, развитие культурных традиций являются мягкой силой и гарантией мира и безопасности в Литве, а также качественно новым феноменом – традициями национальных сообществ Литвы, формирующей их ощущение принадлежности к народу и государству».



Все выступавшие отмечали весомый вклад всех коренных народов Литвы в становление и развитие Великого Княжества Литовского, в период «от моря до моря» и поддержке всеми жителями Литвы, независимо от их национальности, независимости современной Литовской Республики.



В концертной программе участвовала вокальная группа „Color Jazz“ (руководитель Aртурaс Новикас) Джазовой школы Aртурaсa Новикасa.











Затем в торжественной обстановке были вручены грамоты премьер-министра Литвы Саулюса Сквярнялиса. Их получили:



член армянской общины Каунас Гагик Григорьева; член Литовского общества венгерской культуры имени Стефана Батория Юргис Рубажявичюс; член сельской общины посёлка Сорок татар Фатима Щуцка-Шантрукова; член польской общины Литвы Ян Вербель; член украинского общества Вильнюса Виктория Корвел.



Грамотами министра культуры Литвы награждены:



председатель татарского молодёжного общества «Дуслык» Мария Мейжутович-Ахтарева; председатель Литовского общества ромов Иштван Квик.



Грамотами мэра Вильнюса награждены:



член Латышского общества Вильнюса Нийоле Сисайте; член Немецкого общества Вильнюса Миндаугас Йонайтис; член татарского общества Вильнюсского округа Лилия Науялене; член украинского общества Вильнюса Степан Кубишин; член греческого общества «Патрида» Илиас Бегетис.











Директор Департамента национальных меньшинств при правительстве Литвы доктор Вида Монтвидайте вручила также награды возглавляемого ею департамента. Их удостоились:



член Совета национальных общин и председатель Литовского общества румынской культуры «Дачия» Люция Барткене (золотой почётный знак «За заслуги»);



председатель Литературного объединения поэтов и писателей, пишущих на русском языке, «LS Logos» Владимир Кольцов (серебряный почётный знак «За заслуги»);



заместитель директора Вильнюсской гимназии Шолома Алейхема ORT Елизавета Лихтиншайн (серебряный почётный знак «За заслуги»);



председатель Общества узбеков Литвы «Пахтакор» Куйсин-ой Зуйене (серебряный почётный знак «За заслуги»);



руководитель Ассоциации ромов Балтийского региона Вайва Пошкайте-Томашевич (именные часы).



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После торжественного исполнения Гимна Литвы председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис отметил: «Днём национальных общин 21-е мая объявлено недавно, но национальные общины в Литве имеют очень давние традиции. Пятьсот лет назад в Великом Княжестве Литовском доминировали не литовцы, а украинская нация и проживало тогда в государстве одна треть украинцев, а литовцев было лишь четвёртая часть населения. Сейчас цифры изменились, у нас живёт украинцев около 50000, а литовцев значительно больше. Думаю, что нас объединяет наше независимое государство и наш красивый и один из древнейших литовский язык. Государство и язык объединяют нас».Спикер не стал разъяснять, почему же в названии государства, где доминировали украинцы, нет прямого указания на это, а полное «имя» Великого княжества Литовского, к слову, было таким - Великое княжество Литовское, Руское, Жемойтское и иных земель.«На протяжении своей истории Литва смогла дать пристанище, объединить и принять людей различных национальностей и религий. На этой земле находили себе дом литовцы, татары, поляки, русские, белорусы, украинцы, немцы, эстонцы, армяне, латыши; католики, православные, протестанты, староверы, мусульмане и иудеи», – процитировала слова Папы Римского Франциска председатель Совета национальных общин Литвы Гунта Роне, сказанные им 22 сентября 2018 г. во время визита в Литву.«Папа подчеркнул, что в современном мире слышно всё больше голосов, которые вместе с опасностью и возникающими конфликтами сеют раздор и противостояние. Глубокие мысли Святого отца должны помочь нам избежать различных фобий, случаев антисемитизма, проявлять толерантность, уважение к другим культурам, устранять стереотипы, которые зачастую появляются там, где недостаточно информации, либо она односторонняя», – подчеркнула выступавшая, приведя в пример цыган, пока постоянно сталкивающихся с отрицательным отношением, в то время как в общине происходит немало положительных перемен, которые необходимо поддерживать.Гунта Роне напомнила, что в современной Литве проживают представители 154 национальностей, составляющие 15% населения страны, и выразила надежду, что новая перепись населения, которая пройдёт в 2021 году, отобразит ещё большее национальное разнообразие.«Время летит незаметно, совсем недавно мы митинговали вместе с Саюдисом, держались за руки на Балтийском пути и холодными январскими ночами в 1991 году несли вахту на баррикадах у Верховного Совета», – напомнила председатель Совета национальных общин, подчеркнув, что историю национальных общин и имена творивших её людей важно сохранить и для новых поколений. Для этого ведётся работа по сбору, систематизации и детализации соответствующей информации.Директор Департамента национальных меньшинств при правительстве Литовской Республики др. Вида Монтвидайте в своём выступлении отметила: «Традиции национальных сообществ Литвы не только формируют чувство принадлежности как к народу, так и к государству, но и помогают членам общества воспринимать значение его единства».Она акцентировала: «Считается, что у трёх четвертей важнейших мировых конфликтов есть культурный аспект, и то, что мы уже много лет живём в спокойном межкультурном диалоге – большая заслуга нас всех, потому что беды, войны и конфликты возникают чаще всего именно из-за культурной недоговорённости, возвеличивания стереотипов. Ежедневная деятельность представителей национальных общин, развитие культурных традиций являются мягкой силой и гарантией мира и безопасности в Литве, а также качественно новым феноменом – традициями национальных сообществ Литвы, формирующей их ощущение принадлежности к народу и государству».Все выступавшие отмечали весомый вклад всех коренных народов Литвы в становление и развитие Великого Княжества Литовского, в период «от моря до моря» и поддержке всеми жителями Литвы, независимо от их национальности, независимости современной Литовской Республики.В концертной программе участвовала вокальная группа „Color Jazz“ (руководитель Aртурaс Новикас) Джазовой школы Aртурaсa Новикасa.Затем в торжественной обстановке были врученыСаулюса Сквярнялиса. Их получили:член армянской общины Каунас Гагик Григорьева; член Литовского общества венгерской культуры имени Стефана Батория Юргис Рубажявичюс; член сельской общины посёлка Сорок татар Фатима Щуцка-Шантрукова; член польской общины Литвы Ян Вербель; член украинского общества Вильнюса Виктория Корвел.Литвы награждены:председатель татарского молодёжного общества «Дуслык» Мария Мейжутович-Ахтарева; председатель Литовского общества ромов Иштван Квик.член Латышского общества Вильнюса Нийоле Сисайте; член Немецкого общества Вильнюса Миндаугас Йонайтис; член татарского общества Вильнюсского округа Лилия Науялене; член украинского общества Вильнюса Степан Кубишин; член греческого общества «Патрида» Илиас Бегетис.Директорпри правительстве Литвы доктор Вида Монтвидайте вручила также награды возглавляемого ею департамента. Их удостоились:член Совета национальных общин и председатель Литовского общества румынской культуры «Дачия» Люция Барткене (золотой почётный знак «За заслуги»);председатель Литературного объединения поэтов и писателей, пишущих на русском языке, «LS Logos» Владимир Кольцов (серебряный почётный знак «За заслуги»);заместитель директора Вильнюсской гимназии Шолома Алейхема ORT Елизавета Лихтиншайн (серебряный почётный знак «За заслуги»);председатель Общества узбеков Литвы «Пахтакор» Куйсин-ой Зуйене (серебряный почётный знак «За заслуги»);руководитель Ассоциации ромов Балтийского региона Вайва Пошкайте-Томашевич (именные часы).Фото: tmde.lrv.lt Инф. «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: День национальных общин Литвы — статья прочитана 153 раза Комментарии