Израиль попросил Россию помочь в тушении лесных пожаров 🔊 Воспроизвести



Израиль контактирует с «дружественными странами» по вопросу поисков специализированной авиации, способной участвовать в тушении крупных возгораний в районе городов Иерусалима и Модиина, сообщает



Крупные лесные пожары охватили густонаселенные районы Израиля. В связи с чрезвычайной ситуацией руководство страны приняло решение обратиться за помощью к РФ.



«Израиль обратился к России за помощью», - приводит РИА Новости слова пресс-атташе посольства Израиля в Москве Алекса Гандлера.



Дипломат добавил, что контакты по этому поводу ведутся с МИД РФ и МЧС.



Ранее в МИД Израиля заявили, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху распорядился наладить контакты с «дружественными странами» по вопросу поисков специализированной авиации, способной участвовать в тушении крупных возгораний в районе городов Иерусалима и Модиина.



Израиль контактирует с «дружественными странами» по вопросу поисков специализированной авиации, способной участвовать в тушении крупных возгораний в районе городов Иерусалима и Модиина, сообщает ЗВЕЗДА Крупные лесные пожары охватили густонаселенные районы Израиля. В связи с чрезвычайной ситуацией руководство страны приняло решение обратиться за помощью к РФ.«Израиль обратился к России за помощью», - приводит РИА Новости слова пресс-атташе посольства Израиля в Москве Алекса Гандлера.Дипломат добавил, что контакты по этому поводу ведутся с МИД РФ и МЧС.Ранее в МИД Израиля заявили, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху распорядился наладить контакты с «дружественными странами» по вопросу поисков специализированной авиации, способной участвовать в тушении крупных возгораний в районе городов Иерусалима и Модиина. tvzvezda.ru Категории: чп и криминал Ключевые слова: Россия, помощь, Израиль, пожары — статья прочитана 135 раз Комментарии