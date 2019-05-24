|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Израиль попросил Россию помочь в тушении лесных пожаров
Израиль контактирует с «дружественными странами» по вопросу поисков специализированной авиации, способной участвовать в тушении крупных возгораний в районе городов Иерусалима и Модиина, сообщает ЗВЕЗДА.
Крупные лесные пожары охватили густонаселенные районы Израиля. В связи с чрезвычайной ситуацией руководство страны приняло решение обратиться за помощью к РФ.
«Израиль обратился к России за помощью», - приводит РИА Новости слова пресс-атташе посольства Израиля в Москве Алекса Гандлера.
Дипломат добавил, что контакты по этому поводу ведутся с МИД РФ и МЧС.
Ранее в МИД Израиля заявили, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху распорядился наладить контакты с «дружественными странами» по вопросу поисков специализированной авиации, способной участвовать в тушении крупных возгораний в районе городов Иерусалима и Модиина.
tvzvezda.ru
Категории: чп и криминал
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|