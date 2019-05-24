Мать-кукушка из Винницы рассказала, почему оставила дочь в московской поликлинике 🔊 Воспроизвести



В "Прямой эфир" пришла 21-летняя Мария Рудницкая – женщина, которая несколько дней назад пришла в одну из московских поликлиник и оставила там свою 2-летнюю дочь.



Приехавшая в Москву из Винницкой области женщина сейчас пытается объяснить свой поступок тем, что она "не справляется с обязанностями" и "не додумала".



На допросе у следователя она пожаловалась: "Сложно наладить личную жизнь, когда у тебя маленький ребенок".



Марию и сожителя задержали на следующий день, но вскоре выпустили из-под стражи, поскольку в их действиях состава преступления не нашли.



Девочка пока находится в детской больнице – у нее ОРВИ, но в целом, как говорят врачи, она здоровая, общительная, в развитии не отстает.



Бабушка малышки и мать Марии Наталья Заводная не понимает, почему ее дочь так поступила, и ждет момента, когда увидит внучку и, возможно, заберет ее к себе. В "Прямой эфир" пришла 21-летняя Мария Рудницкая – женщина, которая несколько дней назад пришла в одну из московских поликлиник и оставила там свою 2-летнюю дочь.Приехавшая в Москву из Винницкой области женщина сейчас пытается объяснить свой поступок тем, что она "не справляется с обязанностями" и "не додумала".На допросе у следователя она пожаловалась: "Сложно наладить личную жизнь, когда у тебя маленький ребенок".Марию и сожителя задержали на следующий день, но вскоре выпустили из-под стражи, поскольку в их действиях состава преступления не нашли.Девочка пока находится в детской больнице – у нее ОРВИ, но в целом, как говорят врачи, она здоровая, общительная, в развитии не отстает.Бабушка малышки и мать Марии Наталья Заводная не понимает, почему ее дочь так поступила, и ждет момента, когда увидит внучку и, возможно, заберет ее к себе.



В студии программы Мария свой поступок объясняет тем, что у нее "что-то щелкнуло не там, где нужно", "было помутнение", и она "не планировала это делать".



По ее словам, она знала, что поликлиника — государственное учреждение, и ребенку "там не будет плохо". При этом она не скрывает, что, избавившись от дочери, испытала облегчение.







Знакомые Марии говорят, что она сильно изменилась после того, как у нее появился новый сожитель Шамиль Султанмурадов. Именно с ним она была в поликлинике, но утверждает: он не знал, что Мария оставила дочь в поликлинике.



Ведущий Андрей Малахов, однако, высказывает свое мнение по поводу этой ситуации. Он называет Шамиля "мажором, который нигде не работает и у которого папа или дядя – шишка в Махачкале".



Возможно ли, что ради отношений с ним Мария и решилась бросить свою дочь в поликлинике? Почему она выгораживает своего сожителя? Что рассказывает мать Марии о днях, которые предшествовали более чем странному поступку ее дочери? И с кем будет жить Ариша, когда ее выпишут из больницы?



В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" пытаются разобраться, где правда в этой запутанной истории.



Источник: vesti.ru Выяснилось, что в графе "отец" у маленькой Ариши стоит прочерк. Ее отец сидит в тюрьме, но не верит, что девочка – его дочь. От него у Марии есть еще один ребенок – сын Марк четырех лет, который живет у свекрови.В студии программы Мария свой поступок объясняет тем, что у нее "что-то щелкнуло не там, где нужно", "было помутнение", и она "не планировала это делать".По ее словам, она знала, что поликлиника — государственное учреждение, и ребенку "там не будет плохо". При этом она не скрывает, что, избавившись от дочери, испытала облегчение.Знакомые Марии говорят, что она сильно изменилась после того, как у нее появился новый сожитель Шамиль Султанмурадов. Именно с ним она была в поликлинике, но утверждает: он не знал, что Мария оставила дочь в поликлинике.Ведущий Андрей Малахов, однако, высказывает свое мнение по поводу этой ситуации. Он называет Шамиля "мажором, который нигде не работает и у которого папа или дядя – шишка в Махачкале".Возможно ли, что ради отношений с ним Мария и решилась бросить свою дочь в поликлинике? Почему она выгораживает своего сожителя? Что рассказывает мать Марии о днях, которые предшествовали более чем странному поступку ее дочери? И с кем будет жить Ариша, когда ее выпишут из больницы?В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" пытаются разобраться, где правда в этой запутанной истории. Категории: общество Ключевые слова: брошенная, Мать-кукушка — статья прочитана 168 раз Комментарии