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США предъявили обвинение Ассанжу еще по 17 пунктам

© AP Photo / PA / Victoria Jones Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне . Архивное фото


Власти США предъявили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже, сообщает РИА Новости со ссылкой на Dow Jones.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог. Как сообщил РИА Новости адвокат основателя WikiLeaks, британский суд 2 мая предоставил США 65 дней, чтобы юридически обосновать запрос на экстрадицию Ассанжа.

По заявлению американского минюста, в Соединенных Штатах Ассанж обвиняется в сговоре с целью компьютерного взлома. Ордер на задержание и экстрадицию основателя WikiLeaks США направили Британии в декабре прошлого года. В Лондоне Ассанж 1 мая был приговорен к 11,5 месяцам тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.
ria.ru
Категории: чп и криминал, общество, политика
Ключевые слова: США, арест, Лондон, обвинения, Ассанж
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добавлена сегодня, 24 мая, 10:00

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