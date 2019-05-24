США вернулись к закупкам венесуэльской нефти 🔊 Воспроизвести © AP Photo / Fernando Llano Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле. Архивное фото



Поставки нефти из Венесуэлы в США за неделю, завершившуюся 17 мая, составили 49 тысяч баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго США, сообщает



Год назад, за неделю по 18 мая 2018 года, этот импорт составлял 352 тысячи баррелей в день.



При этом США в течение предыдущих двух недель не закупали венесуэльскую нефть, согласно данным управления. В апреле Штаты осуществляли небольшие закупки нефти из Венесуэлы (в объеме от 71-191 тысячи баррелей нефти в сутки). До этого, во второй половине марта, США также не импортировали венесуэльскую нефть в течение трех недель.



США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти. Поставки нефти из Венесуэлы в США за неделю, завершившуюся 17 мая, составили 49 тысяч баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго США, сообщает РИА Новости Год назад, за неделю по 18 мая 2018 года, этот импорт составлял 352 тысячи баррелей в день.При этом США в течение предыдущих двух недель не закупали венесуэльскую нефть, согласно данным управления. В апреле Штаты осуществляли небольшие закупки нефти из Венесуэлы (в объеме от 71-191 тысячи баррелей нефти в сутки). До этого, во второй половине марта, США также не импортировали венесуэльскую нефть в течение трех недель.США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти. ria.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: США, нефть, санкции, Венесуэла, закупки, Мадуро — статья прочитана 117 раз Комментарии