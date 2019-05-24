Нуланд в черном списке. Экс-помощницу госсекретаря США не пустили в Россию 🔊 Воспроизвести ZUMA/TASS



Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд не выдали российскую визу. Как заявили в МИД России, ее включили в список, составленный в ответ на санкции США, сообщает



"Нуланд было отказано в российской визе, она находится в черных списках РФ в ответ на американские санкционные списки, - сказали Интерфаксу в министерстве.



По данным газеты "Коммерсант", в России Нуланд собиралась принять участие в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS). Это мероприятие проходило в Москве 20-21 мая. Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд не выдали российскую визу. Как заявили в МИД России, ее включили в список, составленный в ответ на санкции США, сообщает ВВС "Нуланд было отказано в российской визе, она находится в черных списках РФ в ответ на американские санкционные списки, - сказали Интерфаксу в министерстве.По данным газеты "Коммерсант", в России Нуланд собиралась принять участие в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS). Это мероприятие проходило в Москве 20-21 мая. "Есть совместный многосторонний проект, российско-американо-германский по сценарию развития Европы. Виктория Нуланд была членом американской делегации. Мы не знали о ее статусе, поэтому она была включена в этот состав, - рассказал РИА Новости гендиректор РСМД Андрей Кортунов. - Но когда мы связались с МИД, то там нам сказали, что нам следует ей рекомендовать не брать билеты поскольку, скорее всего, эта виза ей не будет дана и чтобы мы не рассчитывали на ее участие".



"Нам сказали это неофициально, но естественно мы это сделали", - пояснил Кортунов.



Кто в списке



Черный список, ставший "зеркальным" ответом на персональные санкции США, российские власти не публиковали.



Как отмечает "Коммерсант", зачастую оказавшиеся в нем американцы узнают о запрете на въезд уже после подачи документов на визу.



В 2016 году об отказе в визе из-за включения в черный список сообщал бывший посол США в России Майкл Макфол.



Кто такая Нуланд



Нуланд была помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии в 2013-2016 годах. В частности, она занималась ситуацией на востоке Украины и участвовала в переговорах с помощником президента России Владиславом Сурковым.



В декабре 2015 года она сопровождала приехавшего в Москву госсекретаря США Джона Керри. Вместе с послом Джоном Теффтом они прогулялись по Арбату и купили сувениры.



Наибольшую известность в России Нуланд приобрела в конце 2013 года, когда угощала печеньем протестующих в Киеве.



В мае 2019 года на слушаниях в конгрессе Нуланд предложила подготовить новые антироссийские санкции и назначить в Белом доме "киберцаря", который должен будет координировать политику США в сфере кибербезопасности. bbc.com Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: санкции, нон-грата, Нулад География: Россия +1 статья прочитана 142 раза Комментарии