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FAZ: Первые дни Зеленского на посту президента не радуют

Владимир Зеленский


Новый президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей избирательной кампании обещал не назначать своих людей на госпосты. Но все происходит с точностью до наоборот, пишет DW со ссылкой на FAZ.

Первым дням Владимира Зеленского на посту президента Украины посвятил свой комментарий обозреватель FAZ Райнхард Фезер.
"Новый президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей предвыборной борьбы обещал, что не будет раздавать государственные посты своим приближенным, как это делали его предшественники. Только профессиональные качества и хорошая репутация должны решать, кто будет назначен на ту или иную должность. Но в реальности произошло совсем наоборот. Большинство из тех, кого Зеленский позвал в Киев на работу в президентскую администрацию, - его друзья детства или многолетние бизнес-партнеры, не имеющие опыта в политике.

Такой опыт, правда, имеется у самого важного среди них лица - главы президентской администрации Андрея Богдана. Но у него есть огромная проблема: его назначение может быть расценено как нарушение закона о люстрации, согласно которому после революции 2014 года функционеры свергнутого режима не имеют право занимать государственные посты в течение 10 лет.

Если к этому добавить, что с точки зрения права роспуск Зеленским нынешнего состава Верховной рады сомнителен, то первые дни Зеленского на посту президента вряд ли рисуют красивую картинку. Опасность того, что избрание Зеленского не приведет к переменам, а, наоборот, вернет страну в прошлое, реальна".

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель DW

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции Deutsche Welle в целом.
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Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: президент, администрация, Зеленский, назначения, указы
География: Украина
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добавлена сегодня, 24 мая, 15:00

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