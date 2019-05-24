Адвокатура и ССР схлестнулись по вопросу предоставлении информации о слежке 🔊 Воспроизвести



В четверг Адвокатура Литвы выразила возмущение тем, что Служба специальных расследований (ССР) отказалась предоставлять информацию о возможной тайной слежке или прослушивании адвокатов.



ССР утверждает, что строго соблюдает законы о своей деятельности и заверяет, что просьбы о предоставлении информации были необоснованными, базировались на простом любопытстве.



Это не первый раз, когда адвокаты и ССР обмениваются взаимными обвинениям. Напряжение обострилось, что в рамках расследования ССР коррупционных преступлений были предъявлены обвинения шести адвокатам.



Адвокаты ошеломлены



Адвокатура информировала, что недавно обратилась в органы досудебного расследования и в разведку с запросом о том, не применялись ли слежка и тайное прослушивание адвокатуры как ведомства и ее руководства. В четверг Адвокатура Литвы выразила возмущение тем, что Служба специальных расследований (ССР) отказалась предоставлять информацию о возможной тайной слежке или прослушивании адвокатов.ССР утверждает, что строго соблюдает законы о своей деятельности и заверяет, что просьбы о предоставлении информации были необоснованными, базировались на простом любопытстве.Это не первый раз, когда адвокаты и ССР обмениваются взаимными обвинениям. Напряжение обострилось, что в рамках расследования ССР коррупционных преступлений были предъявлены обвинения шести адвокатам.Адвокатура информировала, что недавно обратилась в органы досудебного расследования и в разведку с запросом о том, не применялись ли слежка и тайное прослушивание адвокатуры как ведомства и ее руководства. Председатель Адвокатского совета Игнас Вегеле сказал, что полученный ответ ССР "просто ошеломил".



"Суть не в том, что ССР не предоставила нам данных о содержании, поскольку мы этого и не просили, а в том, что они ответили, что сам факт возможно осуществлявшихся разведывательных действий в отношении адвокатуры Литвы, которые не выявили никаких нарушений и уже завершены, является государственной тайной", – отметил он в пресс-релизе.



По словам И. Вегеле, такой ответ означает, что "никто не может знать, за кем и когда следят или следили, разве что сами службы решат, что целесообразно информировать".



ССР: секретность необходима



ССР утверждает, что криминальная разведка основывается на принципах конспирации и конфиденциальности.



"Логично, что служба не раскрывает масштаба проведенной ею криминальной разведки, поскольку это может дискредитировать саму криминальную разведку как эффективное средство раскрытия коррупционных преступлений, отличающихся особой латентностью", – отметил в присланном BNS комментарии директор ССР Жидрунас Барткус.



По его словам, в законе установлен механизм того, как лица, которые понесли негативные последствия в связи с осуществленной в их отношении криминальной разведки, могут защищать свои права, также установлена "эффективная многоступенчатая система контроля" над криминальной разведкой.



"С учетом этого, желание лиц (как физических, так и юридических) знать, какие расследования и в отношении кого ССР проводит или проводила, какие конкретные действия и в каких местах, в отношении каких лиц проводила в случае, когда такие действия не привели к негативным правовым последствиям для конкретных лиц, мотивированно больше любопытством, чем закрепленным в законе правом на такую информацию", – утверждает Ж. Барткус. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: коррупция, аресты, судьи, адвокаты География: Литва — статья прочитана 119 раз Комментарии