Фейерверк в Каунасе

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Матч лидеров литовского футбольного первенства в Мариямполе украсила суперигра голкипера хозяев.



Хорватский легионер «Судувы» Иван Кардум сохранил свои ворота в неприкосновенности сразу после двух пенальти, пробитых в течение двух минут (первый пенальти рефери заставил перебить, поскольку игроки «Судувы» вбежали в штрафную площадку до удара).



Но даже на фоне этого уникального факта каунасское дерби смотрится более чем впечатляюще: «Кауно Жальгирис» к 10 минуте матча уже проигрывал со счётом 0:3, но в итоге всё-таки выиграл!



Чемпионат Литвы по футболу-2019



12-й тур



«Атлантас» (Клайпеда) – «Паланга» - 2:1 (голы: Д.Шярнас, 34, В.Лукша, 67 – А.Мязин, 77). 300 зрителей. Матч лидеров литовского футбольного первенства в Мариямполе украсила суперигра голкипера хозяев.Хорватский легионер «Судувы» Иван Кардум сохранил свои ворота в неприкосновенности сразу после двух пенальти, пробитых в течение двух минут (первый пенальти рефери заставил перебить, поскольку игроки «Судувы» вбежали в штрафную площадку до удара).Но даже на фоне этого уникального факта каунасское дерби смотрится более чем впечатляюще: «Кауно Жальгирис» к 10 минуте матча уже проигрывал со счётом 0:3, но в итоге всё-таки выиграл!«Атлантас» (Клайпеда) – «Паланга» - 2:1 (голы: Д.Шярнас, 34, В.Лукша, 67 – А.Мязин, 77). 300 зрителей. «Ритеряй» (Вильнюс) – «Панявежис» - 1:1 (М.Григаравичюс, 38 – П.Крук, 1). 250 зрителей.



«Кауно Жальгирис» - «Стумбрас» (Каунас) – 4:3 (Д.Романовскис, 31, П.Ширвис, 58, Р.Крушнаускас, 72, Ж. Фигуэйредо, 83 - Л.Вийелла, 5,9, Л.Мачарашвили, 8). Удаление: М.Бисси, 85 – «Стумбрас».



«Судува» (Мариямполе) – «Жальгирис» (Вильнюс) – 1:0 (М.Топчагич, 70). Незабитые пенальти: Т.Киш, 63, Л.Антал, 64 (оба – «Жальгирис»). 2100 зрителей.







Бомбардиры: 1. Томислав Киш («Жальгирис») – 10 голов, 2-3. Тосейнт Риккеттс («Судува»), Жоао Фигуэйредо («Кауно Жальгирис») – по 7, 4-5. Идрис Умаев («Паланга»), Терем Моффи («Ритеряй») – по 6 голов.



Турнирное положение: 1. «Судува» - 30 очков, 2. «Жальгирис» - 25, 3. «Кауно Жальгирис» - 22, 4. «Ритеряй» – 19, 5. «Стумбрас» - 15, 6. «Атлантас» - 11, 7. «Панявежис» - 7, 8. «Паланга» - 7.







В 13-м туре 31 мая-2 июня встречаются: «Жальгирис» - «Стумбрас», «Паланга» - «Судува», «Ритеряй» - «Кауно Жальгирис», «Панявежис» - «Атлантас». Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, футбол, Лига А, результаты матчей, чемпионат Литвы по футболу, «Кауно Жальгирис» — статья прочитана 90 раз Комментарии