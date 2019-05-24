Заболеваемость корью снижается, однако распространение вируса предугадать сложно – ULAC 🔊 Воспроизвести



В связи с потеплением заболеваемость корью в Литве явно снижается, говорят специалисты Центра по борьбе с заразными заболеваниями и СПИДом.



"Сейчас заболеваемость снизилась - регистрируются отдельные случаи, по несколько в день. Вирус кори летуч и особенно - в закрытых помещениях, поэтому больше всего случаев заболеваний и регистрировалось в холодный период, когда больше всего времени люди проводят именно там", - сказала BNS специалист центра по общественному здоровью Кристина Жукаускайте.



И тем не менее специалист утверждает, что пока сложно прогнозировать, как заболеваемость корью будет развиваться дальше - это зависит от решения людей прививаться, однако, по словам К. Жукаускайте, ситуация понемногу улучшается.



"Остановка циркуляции вируса обусловлена объемами вакцинации. Если они превышают 95%, то вероятность остановить распространение вируса кори выше, однако мы надеемся на лучшее", - сказала специалист. В связи с потеплением заболеваемость корью в Литве явно снижается, говорят специалисты Центра по борьбе с заразными заболеваниями и СПИДом."Сейчас заболеваемость снизилась - регистрируются отдельные случаи, по несколько в день. Вирус кори летуч и особенно - в закрытых помещениях, поэтому больше всего случаев заболеваний и регистрировалось в холодный период, когда больше всего времени люди проводят именно там", - сказала BNS специалист центра по общественному здоровью Кристина Жукаускайте.И тем не менее специалист утверждает, что пока сложно прогнозировать, как заболеваемость корью будет развиваться дальше - это зависит от решения людей прививаться, однако, по словам К. Жукаускайте, ситуация понемногу улучшается."Остановка циркуляции вируса обусловлена объемами вакцинации. Если они превышают 95%, то вероятность остановить распространение вируса кори выше, однако мы надеемся на лучшее", - сказала специалист. По данным Центра по борьбе с заразными заболеваниями и СПИДом, за первые четыре месяца этого года от кори, эпидемического паротита и краснухи привилось немногим более 28 тыс. человек - почти на 15 тыс. больше, чем в такой же период прошлого года.



Число привитых детей в возрасте до 17 лет увеличилось почти на 6 тыс., а наиболее заметно вырос показатель вакцинации совершеннолетних людей - их стало больше почти на 9 тыс.



"Люди приняли правильные решения: как в отношении детей, которые не получили прививки - родители решились их привить, так и люди более старшего возраста. Главная превентивная мера от кори - прививка", - сказала К. Жукаускайте.



"Ни здоровый образ жизни, ни здоровое питание, ни прыжки в прорубь не защищают от вируса кори", - добавила она.



По новейшим данным Центра по борьбе с заразными заболеваниями и СПИДом, в этом году в Литве зарегистрировано 650 случаев кори, больше всего - в Каунасе и Вильнюсе. Среди заразившихся преобладают люди в возрасте 30-45 лет - это почти половина всех зарегистрированных случаев кори. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: заболеваемость, корь, прививки География: Литва — статья прочитана 261 раз Комментарии