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Литовские таможенники не позволили ввезти в страну систему запуска ракет из Беларуси



Сотрудники литовской таможни на этой неделе не позволили ввезти в страну систему запуска ракет из Беларуси.

Компоненты системы M20 Missile Weapon System Model пытались ввезти в Литву на двух грузовых автомобилях, сообщила в четверг Криминальная служба таможни.

Груз осмотрели специалисты Инспекции стратегических товаров Центра контроля передвижения Вооруженных сил Литвы.

С учетом запретов и ограничений на ввоз военного оборудования было принято решение вернуть автомобили и оборудование в Беларусь.

Представитель Криминальной службы таможни Гядиминас Куликаускас сказал BNS, что систему запуска ракет хотели вывезти в Китай через Клайпедский порт.

В Беларусь эта система из Китая попала по железной дороге через Россию. Она экспонировалась на военной выставке в Минске.

Попытка ввезти в Литву систему запуска ракет имела место в понедельник после обеда.
BNS
Категории: чп и криминал, экономика, политика
Ключевые слова: граница, запрет, груз, ракеты, ввоз
География: Литва
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добавлена сегодня, 24 мая, 09:30

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