Литовские таможенники не позволили ввезти в страну систему запуска ракет из Беларуси 🔊 Воспроизвести



Сотрудники литовской таможни на этой неделе не позволили ввезти в страну систему запуска ракет из Беларуси.



Компоненты системы M20 Missile Weapon System Model пытались ввезти в Литву на двух грузовых автомобилях, сообщила в четверг Криминальная служба таможни.



Груз осмотрели специалисты Инспекции стратегических товаров Центра контроля передвижения Вооруженных сил Литвы.



С учетом запретов и ограничений на ввоз военного оборудования было принято решение вернуть автомобили и оборудование в Беларусь.



Представитель Криминальной службы таможни Гядиминас Куликаускас сказал BNS, что систему запуска ракет хотели вывезти в Китай через Клайпедский порт.



В Беларусь эта система из Китая попала по железной дороге через Россию. Она экспонировалась на военной выставке в Минске.



Попытка ввезти в Литву систему запуска ракет имела место в понедельник после обеда. Сотрудники литовской таможни на этой неделе не позволили ввезти в страну систему запуска ракет из Беларуси.Компоненты системы M20 Missile Weapon System Model пытались ввезти в Литву на двух грузовых автомобилях, сообщила в четверг Криминальная служба таможни.Груз осмотрели специалисты Инспекции стратегических товаров Центра контроля передвижения Вооруженных сил Литвы.С учетом запретов и ограничений на ввоз военного оборудования было принято решение вернуть автомобили и оборудование в Беларусь.Представитель Криминальной службы таможни Гядиминас Куликаускас сказал BNS, что систему запуска ракет хотели вывезти в Китай через Клайпедский порт.В Беларусь эта система из Китая попала по железной дороге через Россию. Она экспонировалась на военной выставке в Минске.Попытка ввезти в Литву систему запуска ракет имела место в понедельник после обеда. BNS Категории: чп и криминал, экономика, политика Ключевые слова: граница, запрет, груз, ракеты, ввоз География: Литва — статья прочитана 150 раз Комментарии