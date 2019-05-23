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В Киеве вскоре будет атташе Литвы по вопросам энергетики



В Украине вскоре начнет работу атташе Литвы по вопросам энергетики. Эту должность в среду утвердило правительство.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас сказал, что с Украиной планируется сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики, закрытия Игналинской АЭС, по вопросам создания газового рынка.

"Украина - это действительно огромный рынок, там происходит трансформация энергетики, у нас есть первые признаки сотрудничества. Второе – энергетика является сферой, которая практически может способствовать реализации политических целей евроатлантической интеграции Украины. Сотрудничество будет укрепляться в сферах возобновляемых энергоресурсов, повышения эффективности энергетики, закрытия Игналинской АЭС, а также в вопросах создания газового рынка", – заявил Ж. Вайчюнас на заседании правительства в среду.

Должность атташе по вопросам энергетики в Киеве учреждается с 1 июля.
BNS
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: помощь, энергетика, дипломаты
География: Украина
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добавлена сегодня, 23 мая, 17:30

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