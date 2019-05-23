В Киеве вскоре будет атташе Литвы по вопросам энергетики 🔊 Воспроизвести



В Украине вскоре начнет работу атташе Литвы по вопросам энергетики. Эту должность в среду утвердило правительство.



Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас сказал, что с Украиной планируется сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики, закрытия Игналинской АЭС, по вопросам создания газового рынка.



"Украина - это действительно огромный рынок, там происходит трансформация энергетики, у нас есть первые признаки сотрудничества. Второе – энергетика является сферой, которая практически может способствовать реализации политических целей евроатлантической интеграции Украины. Сотрудничество будет укрепляться в сферах возобновляемых энергоресурсов, повышения эффективности энергетики, закрытия Игналинской АЭС, а также в вопросах создания газового рынка", – заявил Ж. Вайчюнас на заседании правительства в среду.



Должность атташе по вопросам энергетики в Киеве учреждается с 1 июля. В Украине вскоре начнет работу атташе Литвы по вопросам энергетики. Эту должность в среду утвердило правительство.Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас сказал, что с Украиной планируется сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики, закрытия Игналинской АЭС, по вопросам создания газового рынка."Украина - это действительно огромный рынок, там происходит трансформация энергетики, у нас есть первые признаки сотрудничества. Второе – энергетика является сферой, которая практически может способствовать реализации политических целей евроатлантической интеграции Украины. Сотрудничество будет укрепляться в сферах возобновляемых энергоресурсов, повышения эффективности энергетики, закрытия Игналинской АЭС, а также в вопросах создания газового рынка", – заявил Ж. Вайчюнас на заседании правительства в среду.Должность атташе по вопросам энергетики в Киеве учреждается с 1 июля. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: помощь, энергетика, дипломаты География: Украина — статья прочитана 86 раз Комментарии