Социал-демократы Литвы надеются на два места в Европарламенте 🔊 Воспроизвести



Оппозиционные литовские социал-демократы надеются получить два места в Европарламенте нового созыва, заявил лидер партии Гинтаутас Палуцкас.



"Надеемся получить общественную поддержку, которая позволит двум нашим членам представлять Литву в Европарламенте", – сказал журналистам лидер Литовской социал-демократической партии, голосовавший досрочно в Вильнюсской мэрии.



В ЕП этого созыва у социал-демократов также два места, там работают Вилия Блинкявичюте и Зигмантас Бальчитис.



В целом Литва выберет 11 европарламентариев. В выборах в Европарламент участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами.



Г. Палуцкас не раскрыл, за кого голосовал на президентских выборах, но сказал, что ожидает от будущего главы государства выполнения обещания и консенсуса с сеймом.



За президентский пост во втором туре поборются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и член сейма Ингрида Шимоните, а также экономист Гитанас Науседа.



Второй тур президентских выборов состоится в воскресенье, 26 мая. С понедельника по пятницу проходит досрочное голосование. Оппозиционные литовские социал-демократы надеются получить два места в Европарламенте нового созыва, заявил лидер партии Гинтаутас Палуцкас."Надеемся получить общественную поддержку, которая позволит двум нашим членам представлять Литву в Европарламенте", – сказал журналистам лидер Литовской социал-демократической партии, голосовавший досрочно в Вильнюсской мэрии.В ЕП этого созыва у социал-демократов также два места, там работают Вилия Блинкявичюте и Зигмантас Бальчитис.В целом Литва выберет 11 европарламентариев. В выборах в Европарламент участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами.Г. Палуцкас не раскрыл, за кого голосовал на президентских выборах, но сказал, что ожидает от будущего главы государства выполнения обещания и консенсуса с сеймом.За президентский пост во втором туре поборются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и член сейма Ингрида Шимоните, а также экономист Гитанас Науседа.Второй тур президентских выборов состоится в воскресенье, 26 мая. С понедельника по пятницу проходит досрочное голосование. BNS Категории: общество, политика Ключевые слова: партии, выборы, прогноз, Европарламент География: Литва — статья прочитана 139 раз Комментарии