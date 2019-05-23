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Социал-демократы Литвы надеются на два места в Европарламенте



Оппозиционные литовские социал-демократы надеются получить два места в Европарламенте нового созыва, заявил лидер партии Гинтаутас Палуцкас.

"Надеемся получить общественную поддержку, которая позволит двум нашим членам представлять Литву в Европарламенте", – сказал журналистам лидер Литовской социал-демократической партии, голосовавший досрочно в Вильнюсской мэрии.

В ЕП этого созыва у социал-демократов также два места, там работают Вилия Блинкявичюте и Зигмантас Бальчитис.

В целом Литва выберет 11 европарламентариев. В выборах в Европарламент участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами.

Г. Палуцкас не раскрыл, за кого голосовал на президентских выборах, но сказал, что ожидает от будущего главы государства выполнения обещания и консенсуса с сеймом.

За президентский пост во втором туре поборются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и член сейма Ингрида Шимоните, а также экономист Гитанас Науседа.

Второй тур президентских выборов состоится в воскресенье, 26 мая. С понедельника по пятницу проходит досрочное голосование.
BNS
Категории: общество, политика
Ключевые слова: партии, выборы, прогноз, Европарламент
География: Литва
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добавлена сегодня, 23 мая, 15:30

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