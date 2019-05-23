Литовские аграрии призывают голосовать за Г. Науседу 🔊 Воспроизвести



Правящий Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ,"аграрии") призывает голосовать во втором туре президентских выборов за экономиста, независимого кандидата Гитанаса Науседу, решило правление партии.



"Мы призываем голосовать за Гитанаса Науседу. В противоположном случае, если активность будет мала, и люди будут портить бюллетени, не будут голосовать ни за одного кандидата, то в таком случае победит (выдвинутая Союзом Отечества-Литовскими христианскими демократами – BNS) Ингрида Шимоните, что, по нашему мнению, будет плохо для Литвы", – заявил в четверг после заседания правления партии председатель ЛСКЗ Рамунас Карбаускис.



Накануне первого тура он называл Г. Науседу кандидатом консерваторов.



В среду Г. Науседа встретился с членами фракции "аграриев" в сейме. На заседание также была приглашена и И. Шимоните, однако она не прибыла, ссылаясь на напряженный график.



Кандидат Литовского союза крестьян и зеленых на пост президента Литвы, премьер Саулюс Сквярнялис в первом туре оказался третьим и соответственно не прошел во второй тур.



В первом туре выборов за И. Шимонте, выдвинутую оппозиционным Союзом Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов), проголосовали 31,31% избирателей, а за независимого кандидата Г. Науседу – 30,94%.



Второй тур президентских выборов состоится в воскресенье, 26 мая. С понедельника по пятницу проходит досрочное голосование. Правящий Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ,"аграрии") призывает голосовать во втором туре президентских выборов за экономиста, независимого кандидата Гитанаса Науседу, решило правление партии."Мы призываем голосовать за Гитанаса Науседу. В противоположном случае, если активность будет мала, и люди будут портить бюллетени, не будут голосовать ни за одного кандидата, то в таком случае победит (выдвинутая Союзом Отечества-Литовскими христианскими демократами – BNS) Ингрида Шимоните, что, по нашему мнению, будет плохо для Литвы", – заявил в четверг после заседания правления партии председатель ЛСКЗ Рамунас Карбаускис.Накануне первого тура он называл Г. Науседу кандидатом консерваторов.В среду Г. Науседа встретился с членами фракции "аграриев" в сейме. На заседание также была приглашена и И. Шимоните, однако она не прибыла, ссылаясь на напряженный график.Кандидат Литовского союза крестьян и зеленых на пост президента Литвы, премьер Саулюс Сквярнялис в первом туре оказался третьим и соответственно не прошел во второй тур.В первом туре выборов за И. Шимонте, выдвинутую оппозиционным Союзом Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов), проголосовали 31,31% избирателей, а за независимого кандидата Г. Науседу – 30,94%.Второй тур президентских выборов состоится в воскресенье, 26 мая. С понедельника по пятницу проходит досрочное голосование. Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, выборы, кандидаты География: Литва — статья прочитана 158 раз Комментарии