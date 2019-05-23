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В США разрешили удобрять огороды останками людей
С 21 мая в штате Вашингтон компостирование рассматривается как альтернатива стандартному захоронению или кремации, сообщает ЗВЕЗДА.
В американском штате Вашингтон официально разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения. Закон об этом во вторник, 21 мая, подписал губернатор Джей Инсли.
Как передает BBC News, теперь в штате компостирование будет рассматриваться как альтернатива стандартному захоронению или кремации.
Если родственники решать «похоронить» усопшего таким образом, то его тело сперва поместят в шестигранный стальной контейнер, набитый люцерной, древесными опилками и соломой. Затем тару плотно закупорят, и в течение 30 дней ее содержимое будет разлагаться естественным образом.
После этого родственники умершего смогут использовать полученное удобрение в садоводстве.
В материале отмечается, что данный способ признан безвредным для окружающей среды. Помимо американского штата Вашингтон, он разрешен в Швеции.
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tvzvezda.ru
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