Загрузка... В США разрешили удобрять огороды останками людей 🔊 Воспроизвести © Фото: pixabay



С 21 мая в штате Вашингтон компостирование рассматривается как альтернатива стандартному захоронению или кремации, сообщает



В американском штате Вашингтон официально разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения. Закон об этом во вторник, 21 мая, подписал губернатор Джей Инсли.



Как передает BBC News, теперь в штате компостирование будет рассматриваться как альтернатива стандартному захоронению или кремации.



Если родственники решать «похоронить» усопшего таким образом, то его тело сперва поместят в шестигранный стальной контейнер, набитый люцерной, древесными опилками и соломой. Затем тару плотно закупорят, и в течение 30 дней ее содержимое будет разлагаться естественным образом.



После этого родственники умершего смогут использовать полученное удобрение в садоводстве.



В материале отмечается, что данный способ признан безвредным для окружающей среды. Помимо американского штата Вашингтон, он разрешен в Швеции. С 21 мая в штате Вашингтон компостирование рассматривается как альтернатива стандартному захоронению или кремации, сообщает ЗВЕЗДА В американском штате Вашингтон официально разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения. Закон об этом во вторник, 21 мая, подписал губернатор Джей Инсли.Как передает BBC News, теперь в штате компостирование будет рассматриваться как альтернатива стандартному захоронению или кремации.Если родственники решать «похоронить» усопшего таким образом, то его тело сперва поместят в шестигранный стальной контейнер, набитый люцерной, древесными опилками и соломой. Затем тару плотно закупорят, и в течение 30 дней ее содержимое будет разлагаться естественным образом.После этого родственники умершего смогут использовать полученное удобрение в садоводстве.В материале отмечается, что данный способ признан безвредным для окружающей среды. Помимо американского штата Вашингтон, он разрешен в Швеции. Загрузка... tvzvezda.ru Категории: общество, в мире Ключевые слова: США, останки, удобрения — статья прочитана 147 раз Комментарии