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Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство

© РИА Новости / Стрингер


Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попросил Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство, сообщает РИА Новости.

"Продолжаем новую стадию и активную защиту по возврату Михаила Саакашвили на Украину. Наступила новая эпоха — новый президент. Был в администрации президента Украины и, как его адвокат, подал на имя президента Владимира Зеленского обращение Саакашвили по восстановлению справедливости и возвращению ему украинского гражданства", — написал адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий на своей фейсбук-странице.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них заочно осудили. Его также объявили во внутригосударственный розыск.

Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, предварительно предоставив гражданство Украины. Однако уже в ноябре 2016-го Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и ухудшил экономические показатели области.

В 2017-м Саакашвили лишили украинского гражданства, поскольку при его получении он предоставил недостоверные данные (в частности, по поводу судимости в Грузии).

Погранслужба запретила экс-губернатору Одесской области въезд на Украину до 2021 года.

Когда в апреле этого года стало известно, что на выборах президента Украины победил Владимир Зеленский, Саакашвили заявил о намерении вернуться в страну. Однако в госпогранслужбе Украины заявили, что он не имеет законных оснований для въезда.
ria.ru
Категории: общество, политика
Ключевые слова: граница, Саакашвили, Зеленский, просьба
География: Украина
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добавлена сегодня, 23 мая, 13:00

Комментарии

мнение
23 мая, 15:22
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Миша, Петя... какие друзья у нас были
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