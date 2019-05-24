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Prada откажется от использования натурального меха с 2020 года

globallookpress.com © Stefan Kiefer/imageBROKER.com


Итальянский модный дом Prada Group заявил, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020. Об этом сообщается в заявлении компании, опубликованном в Facebook, сообщает RT.

«Prada... больше не будет использовать мех животных в своих моделях или новых изделиях, начиная с женской коллекции весна-лето 2020», — указывается в сообщении.

В марте 2018 года глава итальянского модного дома Versace Донателла Версаче заявила о решении отказаться от использования натурального меха при создании одежды.

Кроме того, от использования меха отказались многие другие представители мира моды, среди них такие бренды, как Calvin Klein, Armani и Michael Kors.
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russian.rt.com
Категории: экономика, общество
Ключевые слова: запрет, бренд, Prada, меха
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добавлена вчера, 23 мая, 20:00

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