Загрузка... Prada откажется от использования натурального меха с 2020 года 🔊 Воспроизвести globallookpress.com © Stefan Kiefer/imageBROKER.com



Итальянский модный дом Prada Group заявил, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020. Об этом сообщается в заявлении компании, опубликованном в Facebook, сообщает



«Prada... больше не будет использовать мех животных в своих моделях или новых изделиях, начиная с женской коллекции весна-лето 2020», — указывается в сообщении.



В марте 2018 года глава итальянского модного дома Versace Донателла Версаче заявила о решении отказаться от использования натурального меха при создании одежды.



Кроме того, от использования меха отказались многие другие представители мира моды, среди них такие бренды, как Calvin Klein, Armani и Michael Kors. Итальянский модный дом Prada Group заявил, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020. Об этом сообщается в заявлении компании, опубликованном в Facebook, сообщает RT «Prada... больше не будет использовать мех животных в своих моделях или новых изделиях, начиная с женской коллекции весна-лето 2020», — указывается в сообщении.В марте 2018 года глава итальянского модного дома Versace Донателла Версаче заявила о решении отказаться от использования натурального меха при создании одежды.Кроме того, от использования меха отказались многие другие представители мира моды, среди них такие бренды, как Calvin Klein, Armani и Michael Kors. Загрузка... russian.rt.com Категории: экономика, общество Ключевые слова: запрет, бренд, Prada, меха — статья прочитана 136 раз Комментарии