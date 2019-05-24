Загрузка... Ди Каприо заявил, что предпочел бы жить в эпоху без мобильных телефонов 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Актер Леонардо Ди Каприо. Архивное фото



Известный актер Леонардо Ди Каприо мечтает жить во времена, когда мобильных телефонов не существовало, об этом он рассказал на пресс-конференции в среду, сообщает



"Я предпочитаю любое время, когда не было мобильных телефонов", - сказал Ди Каприо, отвечая на вопрос о том, в какую эпоху он хотел бы жить.



Ди Каприо исполнил одну из главных ролей в новом фильме Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде". Картина рассказывает о событиях, произошедших на закате "золотого века" Голливуда, в 1969 году. Героями становятся известный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут, также на экране зрители увидят Романа Полански и его жену Шэрон Тейт, которая в том году погибла от рук коммуны известного преступника Чарли Мэнсона.



В фильме герой Ди Каприо Рик Далтон переживает не лучшие времена: ему редко предлагают хорошие роли в Голливуде, он начинает сомневаться в своих способностях.



"Но он чертовски хороший актер!", - выступил артист в защиту героя.



Брэд Питт, исполнивший роль дублера и друга Далтона, признался, что получил большое удовольствие от работы с Ди Каприо.



"Это было весело, надеюсь, мы повторим", - отметил он. Известный актер Леонардо Ди Каприо мечтает жить во времена, когда мобильных телефонов не существовало, об этом он рассказал на пресс-конференции в среду, сообщает РИА Новости "Я предпочитаю любое время, когда не было мобильных телефонов", - сказал Ди Каприо, отвечая на вопрос о том, в какую эпоху он хотел бы жить.Ди Каприо исполнил одну из главных ролей в новом фильме Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде". Картина рассказывает о событиях, произошедших на закате "золотого века" Голливуда, в 1969 году. Героями становятся известный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут, также на экране зрители увидят Романа Полански и его жену Шэрон Тейт, которая в том году погибла от рук коммуны известного преступника Чарли Мэнсона.В фильме герой Ди Каприо Рик Далтон переживает не лучшие времена: ему редко предлагают хорошие роли в Голливуде, он начинает сомневаться в своих способностях."Но он чертовски хороший актер!", - выступил артист в защиту героя.Брэд Питт, исполнивший роль дублера и друга Далтона, признался, что получил большое удовольствие от работы с Ди Каприо."Это было весело, надеюсь, мы повторим", - отметил он. Загрузка... ria.ru Категории: образование, культура, технологии Ключевые слова: актер, Ди Каприо, гаджеты, телефоны — статья прочитана 148 раз Комментарии