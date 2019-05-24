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Ди Каприо заявил, что предпочел бы жить в эпоху без мобильных телефонов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Актер Леонардо Ди Каприо. Архивное фото


Известный актер Леонардо Ди Каприо мечтает жить во времена, когда мобильных телефонов не существовало, об этом он рассказал на пресс-конференции в среду, сообщает РИА Новости.

"Я предпочитаю любое время, когда не было мобильных телефонов", - сказал Ди Каприо, отвечая на вопрос о том, в какую эпоху он хотел бы жить.

Ди Каприо исполнил одну из главных ролей в новом фильме Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде". Картина рассказывает о событиях, произошедших на закате "золотого века" Голливуда, в 1969 году. Героями становятся известный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут, также на экране зрители увидят Романа Полански и его жену Шэрон Тейт, которая в том году погибла от рук коммуны известного преступника Чарли Мэнсона.

В фильме герой Ди Каприо Рик Далтон переживает не лучшие времена: ему редко предлагают хорошие роли в Голливуде, он начинает сомневаться в своих способностях.

"Но он чертовски хороший актер!", - выступил артист в защиту героя.

Брэд Питт, исполнивший роль дублера и друга Далтона, признался, что получил большое удовольствие от работы с Ди Каприо.

"Это было весело, надеюсь, мы повторим", - отметил он.
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ria.ru
Категории: образование, культура, технологии
Ключевые слова: актер, Ди Каприо, гаджеты, телефоны
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добавлена сегодня, 24 мая, 08:00

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