Банкиры нашли у семьи президента США подозрительные деньги из России

Не мытьем, так катаньем



Не сумев доказать, что Москва помогала Дональду Трампу в предвыборной кампании, его оппоненты заговорили о получении им финансовой помощи от России. Специалисты Deutsche Bank выявили множество подозрительных денежных операций с участием компаний Дональда Трампа и его зятя Джареда Кушнера, сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Times. Конгресс начал новое расследование, а акции Deutsche Bank рухнули до исторических минимумов. В чем суть очередных обвинений против Трампа и при чем здесь Россия — в материале РИА Новости.Не сумев доказать, что Москва помогала Дональду Трампу в предвыборной кампании, его оппоненты заговорили о получении им финансовой помощи от России.



По словам Макфадден, она обнаружила эти переводы летом 2016 года в самый разгар предвыборной кампании: банковская компьютерная система пометила их как подозрительные.



Решив сообщить об этом компетентным органам США, Макфадден отправила отчет в нью-йоркский офис Deutsche Bank. Однако из Нью-Йорка пришел ответ, что ничего незаконного в этих финансовых операциях нет, и продолжения не последовало.



Газета пишет, что эта информация "поднимает новые вопросы о потенциальной причастности Джареда Кушнера к предвыборной кампании Трампа и его сотрудничестве с лицами, связанными с российским правительством, во время выборов 2016 года".



На второй заход



Это уже вторая попытка демократов связать Трампа и Кремль через Deutsche Bank. Два года назад в той же NYT утверждалось, что немецкий банк в 2012-2015 годах предоставил Дональду Трампу займы более чем на 300 миллионов долларов на строительство гольф-клуба во Флориде, гостиницы в Вашингтоне и небоскреба в Чикаго. Поскольку финансы будущего президента тогда находились в плачевном состоянии, кредиты выдавали под гарантии третьих лиц. Гарантами якобы выступили российские компании.



В мае 2017-го демократы из палаты представителей США направили исполнительному директору Deutsche Bank Джону Краену письмо с требованием проверить счета Дональда Трампа за пять лет и сообщить, кем гарантировались ему займы. Американские законодатели также запросили "любую внутреннюю переписку банка относительно займов Трампа и членов его семьи".



Переписку банкиры предоставить отказались, но заверили, что проверка счетов Трампа не выявила никаких связей с Россией.



Около месяца назад конгресс вновь обратился в Deutsche Bank. Как сообщил банк, американские законодатели запросили "финансовую информацию с 2010 года, относящуюся к деятельности родительских и дочерних компаний, их филиалов и подразделений, принадлежащих Трампу или его правопреемникам, а также юридическим лицам, в которых они имеют или имели контрольный пакет".



Deutsche Bank сразу уведомил об этом Трампа, и тот вместе с родственниками немедленно подал иск в суд с требованием запретить разглашать запрошенные данные.



"Действия конгресса незаконны и нарушают право на неприкосновенность частной жизни президента, его семьи и их предприятий, — отмечают адвокаты Трампа в заявлении, направленном в крупнейшие американские СМИ. — Они хотят получить информацию почти за десять лет от всех, даже лишь косвенно связанных с президентом". Юристы подчеркнули, что "с нетерпением ждут возможности защитить права своих клиентов в судебном разбирательстве".



Тут-то и выходит NYT с откровениями Тамми Макфадден. Причем сумма, якобы полученная компаниями Трампа и его родственников от Deutsche Bank, увеличилась до 2,5 миллиарда долларов. Как отмечает издание, эти деньги были выданы, "когда большинство банков с Уолл-cтрит прекратили вести с Трампом дела после его дефолтов".



Целились в Трампа — попали по Европе



Американский президент отреагировал на публикацию в свойственной ему манере — опубликовал серию твитов, обвинив NYT в распространении фейков.



"Лживая The New York Times и другие Fake News Media продолжают писать фальшивые истории о том, как я не получал кредиты во многих банках, потому что они не хотели вести со мной бизнес. НЕПРАВИЛЬНО! Это потому, что мне не нужны были деньги", — указал он.



....Now the new big story is that Trump made a lot of money and buys everything for cash, he doesn’t need banks. But where did he get all of that cash? Could it be Russia? No, I built a great business and don’t need banks, but if I did they would be there...and DeutscheBank...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 May 2019







"Трамп заработал много денег и покупает все за наличные, ему не нужны банки, — продолжил президент в другом твите. — Но где он взял все эти деньги? Может ли это быть Россия? Нет, я построил отличный бизнес, и мне не нужны банки".



Пресс-секретарь The Trump Organization (основная компания Трампа) Аманда Миллер в комментарии Reuters назвала публикацию NYT "полной чушью". "Мы ничего не знаем о каких-либо "подозрительных" транзакциях с Deutsche Bank, — утверждает она. — На самом деле, у нас даже нет операционных счетов в этом банке".



Представитель Kushner Companies заявил журналистам, что любая информация о связях компании с незаконными финансовыми операциями "сфабрикована и полностью ложная".



В конечном итоге главной жертвой разоблачений NYT оказался Deutsche Bank, капитализация которого упала до исторического минимума. Во вторник его акции котировались по 7,39 доллара — почти на четыре процента дешевле, чем в прошлую пятницу.



Между тем у крупнейшего банка Европы и без того хватает проблем. В начале мая МВФ даже назвал Deutsche Bank самой большой угрозой для мировой финансовой системы, указав, что он может стать причиной следующего глобального финансового краха.



По итогам 2016-го — впервые после кризиса 2008 года — банк отчитался о чистом убытке почти на семь миллиардов евро, и с тех пор показатели неуклонно ухудшаются.



Главная причина коллапса — гигантский портфель "токсичных" производных ценных бумаг, оцениваемый в 46 триллионов евро, что в 14 раз больше ВВП Германии. Ситуацию усугубляют огромные штрафы за участие в незаконных финансовых схемах: с 2008 года общая сумма взысканий превысила 17 миллиардов долларов.



Скандал с незаконным финансированием семейства Трампов способен оказаться для банка смертельным. Дело в том, что в Deutsche Bank хранятся вклады более чем на 550 миллиардов евро, и если вкладчики бросятся снимать деньги, это вызовет кризис ликвидности сначала в банке, а затем и во всей европейской финансовой системе.



Дело в том, что в Deutsche Bank хранятся вклады более чем на 550 миллиардов евро, и если вкладчики бросятся снимать деньги, это вызовет кризис ликвидности сначала в банке, а затем и во всей европейской финансовой системе.Причем Старым Светом потрясения вряд ли ограничатся, поскольку банковский сектор Германии играет ведущую роль в глобальной экономике. Так что Deutsche Bank вполне может выступить триггером нового глобального кризиса — как американский Lehman Brothers в 2008 году.