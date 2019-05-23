В НАТО снова призвали Россию покинуть Крым 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Илья Питалев Военнослужащие на военном параде в Севастополе. Архивное фото



НАТО не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова. Об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич, его слова приводятся на сайте организации, сообщает



“Альянс не согласен и не согласится с незаконной и несправедливой аннексией Крыма Россией”, - заявил Пич.



Кроме того, Пич призвал Россию освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Азовском море.



В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. Затем они направились из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли допускали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей. Береговая охрана ФСБ задержала украинские корабли, на их борту оказались 22 моряка и два сотрудника СБУ. Против них возбудили уголовное дело по статье о незаконном пересечении госграницы. НАТО не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова. Об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич, его слова приводятся на сайте организации, сообщает РИА Новости “Альянс не согласен и не согласится с незаконной и несправедливой аннексией Крыма Россией”, - заявил Пич.Кроме того, Пич призвал Россию освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Азовском море.В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. Затем они направились из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли допускали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей. Береговая охрана ФСБ задержала украинские корабли, на их борту оказались 22 моряка и два сотрудника СБУ. Против них возбудили уголовное дело по статье о незаконном пересечении госграницы. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".



Призыв НАТО вывести российские войска из Крыма выглядит неадекватно, заявил сенатор от Крымского региона Сергей Цеков.



Ранее глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.



"Крымчане живут в мире и спокойствии, а НАТО хотела бы дестабилизировать обстановку в Крыму. Им (НАТО. — Прим. ред.) не нравится, как развивается Крым, но мы их радовать не будем", — сказал Цеков РИА Новости.



По его словам, полуостров воссоединился с Россией законно и справедливо, а требования представителей альянса "неадекватны".



В свою очередь, спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал заявления Пича "заезженной пластинкой" и призвал сменить риторику в отношении России. ria.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: США, аналитика, нато, Крым, Право, присоединение, аннексия — статья прочитана 119 раз Комментарии