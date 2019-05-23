На выпущенной в США монете СССР «исключили» из числа победителей Второй мировой войны 🔊 Воспроизвести



В США выпустили юбилейную монету к 75-летию со дня победы во Второй мировой войне, однако СССР в числе победителей не оказалось.



Американская компания Bradford Exchange, выпустившая монету, выставила ее на продажу. На юбилейной монете можно увидеть изображения флагов США, Великобритании и Франции, однако флаг СССР там отсутствует, сообщает



«После четырех долгих лет войны и жертв союзники наконец одержали победу. Величайшему поколению настало время торжествовать и размышлять о потерях и приобретениях этой войны, а также о светлом свободном будущем, лежащим впереди. Теперь вспомните обо всех тех, кто защитил нашу нынешнюю свободу, с нашей юбилейной монетой 75-летия победы во Второй мировой войне. На аверсе изображены флаги наций-союзников: Соединенных Штатов, Великобритании и Франции, а также даты годовщины», – говорится в описании под товаром.



Юбилейная монета выставлена на продажу за 39,99 доллара. Отмечается, что монета покрыта 24-каратным золотом. В США выпустили юбилейную монету к 75-летию со дня победы во Второй мировой войне, однако СССР в числе победителей не оказалось.Американская компания Bradford Exchange, выпустившая монету, выставила ее на продажу. На юбилейной монете можно увидеть изображения флагов США, Великобритании и Франции, однако флаг СССР там отсутствует, сообщает ВЗГЛЯД «После четырех долгих лет войны и жертв союзники наконец одержали победу. Величайшему поколению настало время торжествовать и размышлять о потерях и приобретениях этой войны, а также о светлом свободном будущем, лежащим впереди. Теперь вспомните обо всех тех, кто защитил нашу нынешнюю свободу, с нашей юбилейной монетой 75-летия победы во Второй мировой войне. На аверсе изображены флаги наций-союзников: Соединенных Штатов, Великобритании и Франции, а также даты годовщины», – говорится в описании под товаром.Юбилейная монета выставлена на продажу за 39,99 доллара. Отмечается, что монета покрыта 24-каратным золотом. vz.ru Категории: в мире, политика, история Ключевые слова: война, США, монета, победители — статья прочитана 133 раза Комментарии