Глава Минэнерго Литвы и М. Вестагер обсудят будущие аукционы мощности 🔊 Воспроизвести



В четверг министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас встретится в Брюсселе с ответственной за конкуренцию еврокомиссаром Маргрет Вестагер. На встрече речь пойдет о планирующемся повышении мощности производства электроэнергии в Литве.



"Будут обсуждаться важные для Литвы вопросы о реализации модели механизма долговременных мощностей, которая связана с государственными инвестициями в строительство новых источников производства электроэнергии, в дальнейшую деятельность имеющихся и в их развитие. Это особо важно для обеспечения успешной реализации проекта синхронизации", – сказала BNS советник министра Аурелия Вярницкайте.



На встрече с М. Вестагер министр будет акцентировать проходящее в последнее время интенсивно и успешно сотрудничество между Европейской Комиссией (ЕК) и Литвой. В четверг министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас встретится в Брюсселе с ответственной за конкуренцию еврокомиссаром Маргрет Вестагер. На встрече речь пойдет о планирующемся повышении мощности производства электроэнергии в Литве."Будут обсуждаться важные для Литвы вопросы о реализации модели механизма долговременных мощностей, которая связана с государственными инвестициями в строительство новых источников производства электроэнергии, в дальнейшую деятельность имеющихся и в их развитие. Это особо важно для обеспечения успешной реализации проекта синхронизации", – сказала BNS советник министра Аурелия Вярницкайте.На встрече с М. Вестагер министр будет акцентировать проходящее в последнее время интенсивно и успешно сотрудничество между Европейской Комиссией (ЕК) и Литвой. "В последнее полугодие, как и планировала Литва, с Ек были согласованы схемы помощи возобновляемой энергетике и энергоёмкой промышленности", – отметила советник.



В феврале этого года министерство сообщило, что в связи с рассмотрением возможности расширения в Литве производства электроэнергии и сокращения зависимости от ее импорта, первый аукцион мощности должен состояться еще до марта 2020 года.



В ноябре прошлого года Польша провела первый аукцион мощности в своей стране. Это инструмент поощрения инвестиций в энергосектор.



После закрытия Игналинской АЭС в 2009 году Литва основную часть требующейся ей электроэнергии импортирует. BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: энергетика, синхронизация, БРЭЛЛ, отключение — статья прочитана 154 раза Комментарии