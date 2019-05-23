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Зрители выбрали лучший эскиз режиссерской лаборатории РДТЛ





14–19 мая в Русском драматическом театре Литвы проходила международная режиссерская лаборатория. Проект осуществлялся совместно с российским Союзом театральных деятелей.

В лаборатории участвовали режиссеры Лера Суркова, Талгат Баталов и Филипп Виноградов. 19 мая состоялся открытый показ всех трех эскизов спектаклей, в которых было занято большинство актеров РДТЛ.

У зрителей и членов худсовета РДТЛ, посмотревших эскизы Л.Сурковой «Горка» (пьеса Алексея Житковского), Ф.Виноградова – «Тюремный психолог» (пьеса Елены Исаевой) и Т.Баталова – «Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз» (пьеса Михаила Дурненкова), была возможность проголосовать за понравившееся произведение.

После подсчета голосов зрителей и членов худсовета был определен лучший эскиз режиссерской лаборатории 2019 г. – им стал эскиз Л.Сурковой «Горка» по пьесе А.Житковского. В эскизе участвовали актеры Юлиана Володько, Александр Канаев, Инга Станкайтите, Анжела Бизунович, Екатерина Макарова, Эдита Гончарова, Максим Тухватуллин и Владимир Серов.
По условиям проекта режиссер этого эскиза Л.Суркова будет ставить спектакль «Горка» в Русском драматическом театре Литвы, премьера спектакля состоится в 2020 году.

В 2018 г. пьеса А.Житковского «Горка» была названа лучшей на фестивале современной драматургии «Любимовка». Главная героиня пьесы – молодая воспитательница детского сада, изо дня в день сталкивающаяся с абсурдом окружающей ее действительности. Остроумные и ироничные диалоги А.Житковского трепетно прикасаются к чувствительным проблемам «маленького человека», который пытается вырваться из давящей на него агрессии и безнадежности и даже победить их своим экзистенциальным героизмом и искренней жаждой любви.

РДТЛ благодарит активно и искренне участвовавший в проекте весь коллектив театра – актеров, технические службы, администрацию, а также партнера проекта – Союз театральных деятелей России и фантастических Зрителей, азартно определивших продолжение этого проекта.

Фото Лауры Вансявичене

Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: Русский драматический театр Литвы, РДТЛ, Лера Суркова, режиссерская лаборатория, Талгат Баталов, Филипп Виноградов, «Горка», пьеса Алексея Житковского
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добавлена сегодня, 23 мая, 10:40

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