Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



За четыре первых месяца этого года, по сравнению с тем же периодом 2018 года, производство и продажи промышленной продукции в Литве в сопоставимых ценах выросли на 6,8% до 7,6 млрд евро. За вычетом влияния количества рабочих дней, годовой рост промышленности составил 7,1%.



Только в апреле, по сравнению с мартом, промпроизводство и продажи, за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, сократились на 0,3% до 1,9 млрд евро (без вычета – сократились на 4,6%), сообщил Департамент статистики.



За год с вычетом влияния количества рабочих дней, продукция добывающей и обрабатывающей отраслей промышленности выросла на 7,9%, а одной лишь обрабатывающей – так же на 7,9%, объем продукции добывающей промышленности, за вычетом производства рафинированных нефтепродуктов, – на 8,1%. За четыре первых месяца этого года, по сравнению с тем же периодом 2018 года, производство и продажи промышленной продукции в Литве в сопоставимых ценах выросли на 6,8% до 7,6 млрд евро. За вычетом влияния количества рабочих дней, годовой рост промышленности составил 7,1%.Только в апреле, по сравнению с мартом, промпроизводство и продажи, за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, сократились на 0,3% до 1,9 млрд евро (без вычета – сократились на 4,6%), сообщил Департамент статистики.За год с вычетом влияния количества рабочих дней, продукция добывающей и обрабатывающей отраслей промышленности выросла на 7,9%, а одной лишь обрабатывающей – так же на 7,9%, объем продукции добывающей промышленности, за вычетом производства рафинированных нефтепродуктов, – на 8,1%. * * *



Литовская группа крупнейшего ритейлера одежды в странах Балтии Apranga, контролируемая концерном MG Baltic, видит наибольшие возможности в повышении эффективности деятельности в реорганизации сети розничной торговли, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.



"Начата достаточно радикальная реорганизации. Меняются концепции магазинов, руководствуясь подходом, гласящим, что лучше меньше, но более крупных магазинов", – сказал в интервью изданию глава группы Apranga Римантас Пярвяняцкас.



По его словам, в этом году, благодаря инвестициям в размере 12-15 млн евро. планируется закрыть 20 магазинов и открыть 35-40 новых.



Он отметил, что также планируется объединить физические магазины с магазинами в интернете.



Сейчас группе в Балтийских странах принадлежит сеть из 189 магазинов, общей площадью 89,2 тыс. кв метров. За год площадь магазинов Aranga выросла на 5,9%.



Принадлежащий концерну MG Baltic Дарюса Моцкуса холдинг MG Baltic Investment на 23 апреля владел 62,3% акций Apranga, компания Д.Моцкуса Minvista - 10,7%, клиенты банка Swedbank - 6,8%.



Акции Apranga котируются в Официальном списке биржи.



* * *



В прошлом году выручка литовской транспортно-логистической компании Girteka Logistics выросла на 37% до 764,023 млн евро, а чистая прибыль увеличилась на 64% и превысила 19 млн евро. сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.



По словам гендиректора Girteka Logistics Эдвардас Ляховичюс, это рекордный результат роста компании.



"Мы росли быстрее, чем другие участники рынка, использовали масштабные преимущества и качество процессов. Европа была основным нашим рынком роста", – сказал Э. Ляховичюс.



В 2018 году компании группы трудоустроили 4 тыс. новых работников и увеличили общее количество персонала до 15 тысяч. В 2021 году количество работников планируется увеличить до 23 тысяч.



* * *



Klaipedos Smelte, одна из крупнейших стивидорных компаний в Клайпедском порту, управляемая международным оператором портовых терминалов Terminal Investment, в прошлом году получила 7,251 млн евро чистой прибыли – в 3,9 раза больше, чем в 2017 году.



Ее доходы за год выросли в 1,4 раза до 30,217 млн евро, говорится в отчете компании о деятельности в 2018 году, предоставленном Реестровым центром.



В прошлом году Klaipedos Smelte перевалила 5,144 млн тонн грузов – в 1,7 раза больше, чем в 2017 году (3 млн тонн). Перевалка одних лишь контейнеров составила 387 тыс. единиц (ДФЭ) – в два раза больше. В этом году планируется погрузить на 55% больше – около 600 тыс. ДФЭ.



Самый большой рост – в 37,6% – был достигнут в погрузках металлолома – 394,6 тыс. тонн. Перевалка генеральных грузов в 2018 году достигла 474,7 тыс. тонн. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 104 раза Комментарии