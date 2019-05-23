В литовском Каунасе – форум культурной столицы Европы 🔊 Воспроизвести



В четверг на каунасской арене Zalgiris стартует форум культурной столицы Европы.



Мероприятие организует объединение творческих лидеров со всей Европы Kaunas 2022 в свете подготовки второго по величине города Литвы к мероприятиям Столицы европейской культуры.



Тема форума этого года – "Человеческий фактор".



Участников приглашают обсудить общественное благополучие, будущее ведомств культуры, городов и Европы с точки зрения индивидуума.



По словам представителя по связям с общественностью Kaunas 2022 Анны Чижаускене, на форуме планируется обратить внимание на изучение общественных мотивов и потребностей, поиск причин, которые определяют кажущийся все растущий раздел между общественностью и ведомствами, а также на углубляющиеся политические и гражданские разногласия в Европе.



В прошлом году в форуме культурной столицы Европы приняли участие представители более 80 стран – в основном из бывших, настоящих и будущих культурных столиц Европы и представители прочих европейских организаций. В четверг на каунасской арене Zalgiris стартует форум культурной столицы Европы.Мероприятие организует объединение творческих лидеров со всей Европы Kaunas 2022 в свете подготовки второго по величине города Литвы к мероприятиям Столицы европейской культуры.Тема форума этого года – "Человеческий фактор".Участников приглашают обсудить общественное благополучие, будущее ведомств культуры, городов и Европы с точки зрения индивидуума.По словам представителя по связям с общественностью Kaunas 2022 Анны Чижаускене, на форуме планируется обратить внимание на изучение общественных мотивов и потребностей, поиск причин, которые определяют кажущийся все растущий раздел между общественностью и ведомствами, а также на углубляющиеся политические и гражданские разногласия в Европе.В прошлом году в форуме культурной столицы Европы приняли участие представители более 80 стран – в основном из бывших, настоящих и будущих культурных столиц Европы и представители прочих европейских организаций. BNS Категории: общество, культура, в Европе Ключевые слова: форум, столица География: Литва, Каунас — статья прочитана 162 раза Комментарии