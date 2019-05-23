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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В литовском Каунасе – форум культурной столицы Европы
В четверг на каунасской арене Zalgiris стартует форум культурной столицы Европы.
Мероприятие организует объединение творческих лидеров со всей Европы Kaunas 2022 в свете подготовки второго по величине города Литвы к мероприятиям Столицы европейской культуры.
Тема форума этого года – "Человеческий фактор".
Участников приглашают обсудить общественное благополучие, будущее ведомств культуры, городов и Европы с точки зрения индивидуума.
По словам представителя по связям с общественностью Kaunas 2022 Анны Чижаускене, на форуме планируется обратить внимание на изучение общественных мотивов и потребностей, поиск причин, которые определяют кажущийся все растущий раздел между общественностью и ведомствами, а также на углубляющиеся политические и гражданские разногласия в Европе.
В прошлом году в форуме культурной столицы Европы приняли участие представители более 80 стран – в основном из бывших, настоящих и будущих культурных столиц Европы и представители прочих европейских организаций.
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