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В литовском Каунасе – форум культурной столицы Европы



В четверг на каунасской арене Zalgiris стартует форум культурной столицы Европы.

Мероприятие организует объединение творческих лидеров со всей Европы Kaunas 2022 в свете подготовки второго по величине города Литвы к мероприятиям Столицы европейской культуры.

Тема форума этого года – "Человеческий фактор".

Участников приглашают обсудить общественное благополучие, будущее ведомств культуры, городов и Европы с точки зрения индивидуума.

По словам представителя по связям с общественностью Kaunas 2022 Анны Чижаускене, на форуме планируется обратить внимание на изучение общественных мотивов и потребностей, поиск причин, которые определяют кажущийся все растущий раздел между общественностью и ведомствами, а также на углубляющиеся политические и гражданские разногласия в Европе.

В прошлом году в форуме культурной столицы Европы приняли участие представители более 80 стран – в основном из бывших, настоящих и будущих культурных столиц Европы и представители прочих европейских организаций.
BNS
Категории: общество, культура, в Европе
Ключевые слова: форум, столица
География: Литва, Каунас
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добавлена сегодня, 23 мая, 12:30

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