Продолжается досрочное голосование в мэриях Литвы, начинается голосование в посольствах дополнено 🔊 Воспроизвести



В четверг продолжается досрочное голосование во втором туре президентских выборов в Литве и на выборах в Европарламент (ЕП) и начинается голосование в дипломатических представительствах Литвы.



Досрочное голосование началось в понедельник и продлится до пятницы. Голосовать в помещениях самоуправлений можно ежедневно с 8 до 20 часов.



Со среды по пятницу проходит голосование в специальных почтовых отделениях, то есть в больницах, воинских подразделениях, местах лишения свободы.



Граждане Литвы, проживающие или временно находящиеся за границей, с четверга смогут проголосовать и в посольствах страны.



Голосование проходит в 51 дипломатическом и консульском учреждении, в Центре литовцев мира в Лемонте (США) и почетном генеральном консульстве Литвы в Торонто (Канада). В четверг продолжается досрочное голосование во втором туре президентских выборов в Литве и на выборах в Европарламент (ЕП) и начинается голосование в дипломатических представительствах Литвы.Досрочное голосование началось в понедельник и продлится до пятницы. Голосовать в помещениях самоуправлений можно ежедневно с 8 до 20 часов.Со среды по пятницу проходит голосование в специальных почтовых отделениях, то есть в больницах, воинских подразделениях, местах лишения свободы.Граждане Литвы, проживающие или временно находящиеся за границей, с четверга смогут проголосовать и в посольствах страны.Голосование проходит в 51 дипломатическом и консульском учреждении, в Центре литовцев мира в Лемонте (США) и почетном генеральном консульстве Литвы в Торонто (Канада). Дополнительные места для голосования оборудованы Соединенном Королевстве: в Восточном Лондоне, в Кингс-Линне и в Лидсе, в Норвегии – в Ставангере, в Австралии – в Мельбурне.



Голосование на дому намечено в пятницу и субботу. На дому голосуют избиратели в возрасте старше 70 лет и те, кто по состоянию здоровья не может прийти на избирательный участок.



За три дня досрочного голосования во втором туре выборов президента Литвы и Европарламента (ЕП) избирательную волю изъявили 4% или 97 тыс. 173 избирателя.



Избиратели голосуют немного активнее, чем в первом туре выборов президента - тогда за такой же период досрочно проголосовало 3,74% или 90 тыс. 731 избиратель.



Традиционно самую высокую активность демонстрируют избиратели в курортных городах - уже проголосовало 15,98% избирателей Неринги, 8,46% избирателей Бирштонаса и 6,75% избирателей Паланги.



Самая низкая явка наблюдается в Шальчининкском районе – 1,83%, в Вильнюсском районе - 1,87%, в Шяуляйском районе – 1,89% и Пагегяйском - 1,94%.



Досрочное голосование во втором туре президентских выборов в Литве и на выборах в Европарламент (ЕП) началось в понедельник и продлится до пятницы. Голосовать в помещениях самоуправлений можно ежедневно с 8 до 20 часов.



Со среды по пятницу проходит голосование в специальных почтовых отделениях, то есть в больницах, воинских подразделениях, местах лишения свободы.



Граждане Литвы, проживающие или временно находящиеся за границей, с четверга смогут проголосовать и в посольствах страны.



Голосование на дому намечено в пятницу и субботу. На дому голосуют избиратели в возрасте старше 70 лет и те, кто по состоянию здоровья не может прийти на избирательный участок.



В воскресенье, день выборов голосование будет проходить на избирательных участках с 7 до 20 часов.



Общая явка во время досрочного голосования в первом туре, вместе с активностью в специальных почтовых отделениях и количеством граждан, голосовавших на дому, составила 10,75%.



В воскресенье, день выборов голосование будет проходить на избирательных участках с 7 до 20 часов.



Во время досрочного голосования во втором туре выборов президента Литвы и Европарламента (ЕП) за первые два дня проголосовало 2,13% или 51 тыс. 700 литовских избирателей. Избиратели голосуют немного активнее, чем в первом туре выборов президента - тогда за такой же период досрочно проголосовало 1,85% или 44 тыс. 747 избирателей.



Общая явка во время досрочного голосования в первом туре, вместе с активностью в специальных почтовых отделениях и количеством граждан, голосовавших на дому, составила 10,75%.



За президентский пост во втором туре поборются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и член сейма Ингрида Шимоните, а также экономист Гитанас Науседа.



В первом туре выборов за И. Шимонте, выдвинутую Союзом Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов), проголосовали 31,31% избирателей, а за независимого кандидата Г. Науседу – 30,94%.



В выборах в Европарламент участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами.



В целом Литва выберет 11 европарламентариев. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, выборы, Европарламент, кандидаты География: Литва — статья прочитана 131 раз Комментарии