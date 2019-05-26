Эксклюзивный опыт «Kūrybinis impulsas» перебирается на ярмарку искусств 🔊 Воспроизвести Фото М.Аляксы Радостная новость для любителей танцевального искусства: мероприятия нынешнего проекта Литовского национального театра оперы и балета (ЛНТОБ) «Творческий импульс» («Kūrybinis impulsаs») впервые пройдут не в театре, а на юбилейной, 10-й, ярмарке современного искусства «ArtVilnius‘19». Программа будет повторяться четыре раза: зрители, купив специальные билеты ярмарки, смогут посмотреть программу 31 мая (пятница) в 16 и 18 час., а также 1 июня (суббота) в 17 и 19 час.



На поддержку публики в этом году надеются представляющие свои хореографические миниатюры балерины труппы ЛНТОБ Джад Лонгли, Гоар Мкртчян, Марта Наварро, Юлия Станкявичюте, Вайда Шнюрявичюте и танцовщик Айзек Эванс. Впервые свою миниатюру в проекте «Творческий импульс» представит клайпедская танцовщица и хореограф Аушра Красаускайте. Поклонники танца смогут оценить и совместный творческий дебют самых юных хореографов – учащихся балетного отделения Национальной школы искусств им. М.К.Чюрлёниса Милды Луцкуте и Доротеи Навицкайте. На поддержку публики в этом году надеются представляющие свои хореографические миниатюры балерины труппы ЛНТОБ Джад Лонгли, Гоар Мкртчян, Марта Наварро, Юлия Станкявичюте, Вайда Шнюрявичюте и танцовщик Айзек Эванс. Впервые свою миниатюру в проекте «Творческий импульс» представит клайпедская танцовщица и хореограф Аушра Красаускайте. Поклонники танца смогут оценить и совместный творческий дебют самых юных хореографов – учащихся балетного отделения Национальной школы искусств им. М.К.Чюрлёниса Милды Луцкуте и Доротеи Навицкайте. Напомним, выступления участников «Творческого импульса» состоятся в центре выставок и конгрессов «Litexpo» (Вильнюс, ул. Пароду, 1). Специальные билеты дают зрителям право не только посмотреть мероприятия «Творческого импульса», но и всю впечатляющую экспозицию юбилейной ярмарки современного искусства «ArtVilnius». Эти билеты уже продаются в системе Tiketa.lt, а во время ярмарки их можно будет купить и в кассах «Litexpo». Так что не упустите уникальный шанс с одним билетом посетить два впечатляющих мероприятия - увидеть произведения прославленных художников всего мира и оригинальные танцевальные миниатюры молодых хореографов.



Добавим, что программа хореографических миниатюр «Kūrybinis impulsas» ЛНТОБ в этом году осуществляется уже восьмой раз. В 2012 году по инициативе известного хореографа, художественного руководителя балетной труппы К.Пастора были организованы первые творческие хореографические мастерские, на которых свои миниатюры могли создавать артисты балетной труппы театра. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Kūrybinis impulsas Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1167 — статья прочитана 66 раз Комментарии