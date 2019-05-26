Эксклюзивный опыт «Kūrybinis impulsas» перебирается на ярмарку искусств

На поддержку публики в этом году надеются представляющие свои хореографические миниатюры балерины труппы ЛНТОБ Джад Лонгли, Гоар Мкртчян, Марта Наварро, Юлия Станкявичюте, Вайда Шнюрявичюте и танцовщик Айзек Эванс. Впервые свою миниатюру в проекте «Творческий импульс» представит клайпедская танцовщица и хореограф Аушра Красаускайте. Поклонники танца смогут оценить и совместный творческий дебют самых юных хореографов – учащихся балетного отделения Национальной школы искусств им. М.К.Чюрлёниса Милды Луцкуте и Доротеи Навицкайте.
Напомним, выступления участников «Творческого импульса» состоятся в центре выставок и конгрессов «Litexpo» (Вильнюс, ул. Пароду, 1). Специальные билеты дают зрителям право не только посмотреть мероприятия «Творческого импульса», но и всю впечатляющую экспозицию юбилейной ярмарки современного искусства «ArtVilnius». Эти билеты уже продаются в системе Tiketa.lt, а во время ярмарки их можно будет купить и в кассах «Litexpo». Так что не упустите уникальный шанс с одним билетом посетить два впечатляющих мероприятия - увидеть произведения прославленных художников всего мира и оригинальные танцевальные миниатюры молодых хореографов.
Добавим, что программа хореографических миниатюр «Kūrybinis impulsas» ЛНТОБ в этом году осуществляется уже восьмой раз. В 2012 году по инициативе известного хореографа, художественного руководителя балетной труппы К.Пастора были организованы первые творческие хореографические мастерские, на которых свои миниатюры могли создавать артисты балетной труппы театра.
Добавим, что программа хореографических миниатюр «Kūrybinis impulsas» ЛНТОБ в этом году осуществляется уже восьмой раз. В 2012 году по инициативе известного хореографа, художественного руководителя балетной труппы К.Пастора были организованы первые творческие хореографические мастерские, на которых свои миниатюры могли создавать артисты балетной труппы театра.