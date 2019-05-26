Её пророчества не сбудутся 🔊 Воспроизвести «Ясновидящей» Роксандре, которая «унаследовала силу белой магии», не удалось избежать наказания ‒ Вильнюсский участковый суд приговорил гражданку Румынии Мирелу Фрасинеану к 8 годам лишения свободы за мошенничество и за то, что она обманным путём выманила у жителей имущество на сумму более 693 000 евро.



Криминалисты задержали Фрасинеану (1983 г.р.) в 2018 году. Её подозревали в том, что она и её сообщники (переводчики из Молдавии) в 2017-2018 гг., манипулируя психикой клиентов, запугивая их предстоящими несчастьями, выманивали у них деньги. Кроме того, «ясновидящая» в обмен на обещание умножить имущество одного предпринимателя, выманила у него более 0,5 млн евро.



Расследовать дело было нелегко, поскольку «ясновидящая» приезжала в Литву ненадолго и всякий раз останавливалась в разных городах. На короткое время арендовала разные квартиры, меняла телефонные номера. В местных газетах она рекламировалась как ясновидящая Роксандра, обещала помощь в разных проблемных ситуациях (лечение болезней, возвращение возлюбленных, улучшение бизнеса). Криминалисты установили, что стоимость первого сеанса магии составляла 50 евро, затем цена росла – добавлялись нули. Некоторые пострадавшие, чтобы оплатить услуги «ясновидящей» брали кредиты в банке, другие даже планировали продать недвижимость, чтобы расплатиться за её услуги. Криминалисты задержали Фрасинеану (1983 г.р.) в 2018 году. Её подозревали в том, что она и её сообщники (переводчики из Молдавии) в 2017-2018 гг., манипулируя психикой клиентов, запугивая их предстоящими несчастьями, выманивали у них деньги. Кроме того, «ясновидящая» в обмен на обещание умножить имущество одного предпринимателя, выманила у него более 0,5 млн евро.Расследовать дело было нелегко, поскольку «ясновидящая» приезжала в Литву ненадолго и всякий раз останавливалась в разных городах. На короткое время арендовала разные квартиры, меняла телефонные номера. В местных газетах она рекламировалась как ясновидящая Роксандра, обещала помощь в разных проблемных ситуациях (лечение болезней, возвращение возлюбленных, улучшение бизнеса). Криминалисты установили, что стоимость первого сеанса магии составляла 50 евро, затем цена росла – добавлялись нули. Некоторые пострадавшие, чтобы оплатить услуги «ясновидящей» брали кредиты в банке, другие даже планировали продать недвижимость, чтобы расплатиться за её услуги. Полиция установила пострадавших, однако часть их верила в пророчества «ясновидящей» и отказалась писать заявление, боясь, что пророчество не сбудется. Полиции удалось доказать вину мошенницы и передать дело на рассмотрение в суд.



Суд приговорил её к 8 годам лишения свободы. "Обзор" Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1167 — статья прочитана 154 раза Комментарии