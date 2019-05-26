Сталинградский рубеж 🔊 Воспроизвести «Обзор» продолжает цикл рассказов об участниках Великой Отечественной войны. Это не кампания. Это напоминание читателям о цене мирной жизни, которую заплатил народ за победу 1945 года.



Как и в предыдущих публикациях, мы сделаем главный акцент на необычный факт из фронтовой биографии очередного собеседника. Им стала клайпедчанка Людмила Мирошникова, радист, участница обороны Сталинграда (на фото).



Людмила Александровна вспоминает:



«У меня на фронт в первые дни войны почти вся родня по мужской линии ушла. А я спустя недели две пошла в военкомат. Изъявила желание попасть на курсы радистов. Знала, что назначен отбор людей на такие курсы. В тыловом Куйбышеве девять месяцев училась, затем была направлена в 71-й отдельный полк связи. Летом 1942 года его перебросили в Сталинград в распоряжение командующего 62-й армией. Как и в предыдущих публикациях, мы сделаем главный акцент на необычный факт из фронтовой биографии очередного собеседника. Им стала клайпедчанка Людмила Мирошникова, радист, участница обороны Сталинграда (на фото).Людмила Александровна вспоминает:«У меня на фронт в первые дни войны почти вся родня по мужской линии ушла. А я спустя недели две пошла в военкомат. Изъявила желание попасть на курсы радистов. Знала, что назначен отбор людей на такие курсы. В тыловом Куйбышеве девять месяцев училась, затем была направлена в 71-й отдельный полк связи. Летом 1942 года его перебросили в Сталинград в распоряжение командующего 62-й армией. С первыми боями наш расчёт из двух радистов и начальника радиостанции РСБ-5 (как утверждают специалисты, РСБ-5 был отличным передатчиком для того времени. Более того – и сейчас есть радиолюбители, работающие на подобной технике. – Прим. авт.) были направлены в 5-ю инженерно-сапёрную бригаду.



Окопались на крутом берегу Волги. Вгрызлись в него, вырыли щели, затолкали туда свою технику. И работали, обеспечивали связь».



Небольшое отступление. Техника у радистов была хоть и современная по меркам того времени, но всё-таки достаточно примитивная. Например, радиолампы то и дело выходили из строя. Чтобы пополнять запасное имущество, приходилось переправляться на левый берег Волги в тыловые склады. В короткую командировку ездили по очереди. К слову сказать, паромы через Волгу ходили перегружённые разбитой техникой, оружием, ранеными, мирными жителями. В Сталинград с другого берега переправляли пополнение, орудия и стрелковое оружие.



«Паром перегружен. Стою, как дура, с вещмешком – и что делать? Одна нога уже на палубе, второй на берегу зацепилась за что-то. Каким-то чудом извернулась, высвободилась. Паром ушёл, я осталась. И слава Богу! Наверное, мама сильно за меня молилась. Разбомбили немцы тот паром…



Вообще, переправу всегда сильно бомбили. Я так боялась, что сил нет. Паром – он же очень хорошая мишень: ни отвернуть, ни свернуть неспособная».



В тот день на противоположном берегу Волги Мирошникова стала свидетельницей события, которое позже назовут всемирно-историческим.



Ранним утром увидела наша героиня «Катюши». Много, плотно стояли, одна возле одной – не пересчитать! Часовой из боевого охранения строго окликнул: иди, девка, отсюда!



«Как они начали стрелять – это стало чем-то невероятным. Одна установка отстрелялась, уехала перезаряжаться, её место заняла другая. И непрерывный всепожирающий огонь. Не-пре-рыв-ный и по-бед-ный!



Стояла я в заснеженной степи и плакала от радости: наконец-то началось!!!»



Легендарная «Катюша»! Возможно, существует в армиях мира и более прославленное оружие. Но факт остаётся фактом: другого, названного красивым женским именем, нет. Фронтовики до сих пор боготворят эту реактивную установку. При всех её боевых недостатках «Катюшу» любили. Обожали. В известном смысле она, а не танк Т-34, должна была стать символом Победы.



Вот что о «Катюше» вспоминают солдаты, например, сталинградец Михаил Алексеев:



«18 августа, когда позади нас что-то с чудовищным скрежетом зашипело, я невольно втянул голову в плечи, оглянулся и был потрясён величественным и грозным зрелищем. Над нашими головами шипя пролетали огненные стрелы.



Степь огласилась криками: – «Катюша»! Давай, милая! Дави, жги гадов!..»



После Сталинграда Людмила вместе с сапёрами форсировала немало рек, в том числе Днепр и Днестр, тонула в Дунае. Много раз была под бомбёжкой. Кстати, под Сталинградом в её окоп упал громадный осколок авиабомбы. Хорошо, что лежала, свернувшись калачиком. Иначе быть бы ей без ног.



Когда Люда одна из всей семьи вернулась с войны домой, мама плакала несколько дней, не веря в это чудо. Вот что нам сказала сама сталинградский радист Мирошникова:



«Войну я закончила в Праге. Все радовались: и наши, и чехи, и словаки, и поляки. Это была какая-то безумная, какая-то сумасшедшая радость!



Но война мне ещё долго снилась в разных образах: бомбёжки, паром через Волгу, как тонула, земляк-капитан из Пензы – его задавило своим танком по глупости. Снился разведчик. У него всё лицо было чёрное: горел в танке. Так этот разведчик всегда приносил нам на радиостанцию трофеи. Наверное, был влюблён в нас, молодых радисток.



Но я никогда не думала, что умру. Мне никогда не думалось, что погибну или пропаду. И Богу не молилась – и сейчас не умею. Всегда знала, что выживу!»



P.S. Людмила Александровна Мирошникова за боевую работу награждена медалями «За отвагу» и «За взятие Будапешта». Анатолий ИВАНОВ , специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Память о Великой Отечественной войне Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1167 — статья прочитана 132 раза Комментарии