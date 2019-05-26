Возвращение Джонни Деппа в картине «Ричард прощается»

С 17 мая в кинотеатрах Литвы демонстрируется фильм «Ричард прощается», где можно будет увидеть талантливого Джонни Деппа в роли профессора престижного колледжа, которому жизнь преподносит сногсшибательные сюрпризы.

Долгие годы профессор Ричард старался быть примером для подражания, вести правильный образ жизни. До тех пор, пока известие о неизлечимой болезни не перевернуло всё вверх дном. На несколько секунд окунувшись в бассейн в обуви и костюме, он мысленно проживает свою жизнь и осознаёт, что с этой минуты его дни побегут быстро и безвозвратно, словно песок сквозь пальцы. Раз уж жить осталось недолго, пусть жизнь будет весёлой и беззаботной! Он бросает вызов предрассудкам и начинает жить так, как ему всегда хотелось, но он не решался!