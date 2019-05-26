Главная >> Новости >> культура >> Возвращение Джонни Деппа в картине «Ричард прощается»

Возвращение Джонни Деппа в картине «Ричард прощается»

С 17 мая в кинотеатрах Литвы демонстрируется фильм «Ричард прощается», где можно будет увидеть талантливого Джонни Деппа в роли профессора престижного колледжа, которому жизнь преподносит сногсшибательные сюрпризы.

Долгие годы профессор Ричард старался быть примером для подражания, вести правильный образ жизни. До тех пор, пока известие о неизлечимой болезни не перевернуло всё вверх дном. На несколько секунд окунувшись в бассейн в обуви и костюме, он мысленно проживает свою жизнь и осознаёт, что с этой минуты его дни побегут быстро и безвозвратно, словно песок сквозь пальцы. Раз уж жить осталось недолго, пусть жизнь будет весёлой и беззаботной! Он бросает вызов предрассудкам и начинает жить так, как ему всегда хотелось, но он не решался!

Если уж быть самим собой, то на все сто процентов! Ричард отпускает поводья и пускается во все тяжкие. Начинается головокружительная жизнь с вкраплениями сарказма и оттенком лёгкого безумия. Приключения с обворожительными дамами, бесконечные вечеринки, вино, мартини и такие уроки жизни, которые просто невозможно забыть!..

Харизматичный Джонни Депп в фильме «Ричард прощается» и секреты его счастливой жизни в кино с 17 мая.

● ● ●

Режиссёр Уэйн Робертс.

Актёры: Джонни Депп, Зои Дойч, Розмари ДеУитт, Рон Ливингстон, Дэнни Хьюстон и др.

Страна: США.

Возрастной ценз: N16.

Жанр: комическая драма.

Смотрите в кинотеатрах Литвы!

"Обзор"
Категории: культура
Ключевые слова: Джонни Депп
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1167
статья прочитана 117 раз
добавлена сегодня, 26 мая, 12:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка