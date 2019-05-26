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«Жаворонок»

Дом советов

Военная драма, СССР, 1964. Режиссёры Никита Курихин и Леонид Менакер.

В ролях: Вячеслав Гуренков, Геннадий Юхтин, Валерий Погорельцев, Валентинс Скулме, Бруно Оя.

Совсем недавно по киноэкранам прокатился фильм «Т-34» - этакий героический фэнтези на военную тему. Его трудно воспринимать всерьёз, несмотря на яркую картинку и уверенные CG (то есть компьютерные эффекты).

В памяти всплыл фильм более полувековой давности «Жаворонок». Его создали фронтовики-сценаристы С.Орлов (танкист) и М.Дудин (пехотинец), режиссёры Н.Курихин и Л.Менакер, тоже прошедшие войну. Поэтому и фильм оказался живой и правдивый.

Его сюжет основан на нескольких публикациях 1960-1963 годов о побеге Т-34 с немецкого полигона. В фильме трое наших и француз на танке бегут из немецкого плена и последние часы своей жизни проживают как свободные и сильные люди.

Сильный, хотя и трагичный конец. Прекрасные актёрские работы Вячеслава Гуренкова и Геннадия Юхтина. Фильм 60-х, конечно же, не без пропагандистских советских клише, например, почти карикатурных немцев (среди которых выделяется любимец женщин Бруно Оя). И всё же ему веришь гораздо больше, чем красочной и почти лубочной современной сказке.

Впечатление от этого фильма сохранились на многие годы, а пересмотрев его, я лишь убедился в чувстве глубокого уважения к тем, кто своим искусством умеет потрясать, и эти эмоции остаются навсегда...
Фёдор ТЕРПИЛОВСКИЙ, "Обзор"
Категории: культура
Ключевые слова: кино. «Жаворонок»
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1167
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добавлена сегодня, 26 мая, 13:00

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