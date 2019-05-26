Что значит «лучше употребить до» 🔊 Воспроизвести Чрезмерное потребление ведёт к тому, что многие продукты, которые мы покупаем, оказываются в мусорном контейнере. Несмотря на то, что в мире производят столько продуктов, чтобы никто не остался голодным, почти треть продуктов выбрасывают.



По данным Еврокомиссии, на одного жителя Литвы приходится 119 кг выброшенной еды в год. Одна из причин этого, по данным представителя Государственной продовольственно-ветеринарной службы Оны Кеблене, непонимание, что значит «лучше употребить до» и «годен до».



«Если на продукте указано «лучше употребить до», это значит, что по истечении указанного срока продукт ещё можно употреблять в пищу. Важно убедиться в том, что упаковка не повреждена, цвет не изменился, нет постороннего необычного запаха, продукт хранили в надлежащих условиях. Если на продукте указано «годен до», то употреблять его в пищу после окончания указанного срока нельзя», – сказала Кеблене. По данным Еврокомиссии, на одного жителя Литвы приходится 119 кг выброшенной еды в год. Одна из причин этого, по данным представителя Государственной продовольственно-ветеринарной службы Оны Кеблене, непонимание, что значит «лучше употребить до» и «годен до».«Если на продукте указано «лучше употребить до», это значит, что по истечении указанного срока продукт ещё можно употреблять в пищу. Важно убедиться в том, что упаковка не повреждена, цвет не изменился, нет постороннего необычного запаха, продукт хранили в надлежащих условиях. Если на продукте указано «годен до», то употреблять его в пищу после окончания указанного срока нельзя», – сказала Кеблене. Европарламент, реагируя на то, какое количество еды выбрасывают, призывает ЕК оценить необходимость уточнять маркировки «лучше употребить до» и «годен до» на упаковках, чтобы люди не выбрасывали продукты, которые ещё можно употреблять в пищу, а на некоторых вообще отказаться от маркировки «лучше употребить до».



Между тем, когда выбрасывают еду, напрасно расходуется не только сама еда, но и, к примеру, вода. Для изготовления одного килограмма хлеба требуется 1827 л воды.



«Это не только физическая утилизация продукта. Считают и то, сколько воды и других природных ресурсов было израсходовано для приготовления этого продукта, сколько углекислого газа выработано в процессе», – сказала Кеблене.



Директор Литовского института потребителей Зита Чепоните обратила внимание на исчезновение биологического разнообразия, проблемы в сфере охраны окружающей среды, к которым приводит выбрасывание пищи:



«В составе некоторых продуктов есть пальмовое масло, оно стоит дешёво, его используют как заменитель. Чтобы произвести больше пальмового масла, вырубают тропические леса, сажают масличные пальмы».



Несмотря на то, что больше всего пищевых отходов – 53% – в Евросоюзе выбрасывают домашние хозяйства, немало еды (12%) выбрасывают и в гастрономическом секторе.



Однако по мере роста сознательности людей часть ресторанов и пекарен старается следить за этим процессом, например, пекарня «Pinavija» сотрудничает с благотворительной организацией «Продовольственный банк» («Maisto bankas»), поэтому не проданную, но пригодную для употребления в пищу выпечку передают благотворительным столовым.



«Мы - ответственная компания как перед нашими работниками, так и перед окружающей средой и её безопасностью. Ни одно наше действие не рассчитано на сиюминутный результат, мы всегда думаем, что будет дальше, куда ещё может пойти эта еда, кому мы можем помочь. Мы поддерживаем ряд организаций и мероприятий», – сказала представитель «Pinavija».



Поскольку в Литве живёт около 800 000 человек, которые находятся на грани нищеты, часть кафе, ресторанов и пекарен передают оставшуюся продукцию благотворительным организациям – так пригодная для употребления пища оказывается на столах у тех, кто в ней больше всего нуждается.



«Благотворительные организации - важные посредники, которые забирают оставшуюся еду и вместо утилизации передают её тем, кто в ней нуждается», – сказал глава «Продовольственного банка» Вайдотас Ильгюс.



По его мнению, не только рестораны и пекарни должны заботиться об охране окружающей среды, нужно, чтобы этому способствовали и клиенты, выбирая места, где продукты используют эффективно.



Согласно данным Литовского института потребителей, в ЕС ежегодно выбрасывают продукты на сумму 143 млрд евро. Если еда портится из-за неправильного хранения, вместе с ней в мусорное ведро выбрасываем и уплаченные за неё деньги. Чепоните советует людям планировать свои закупки, уменьшать порции, учитывать сортировку отходов.



Планирование очень важно для уменьшения количества выбрасываемой пищи.



«Когда вы идёте в магазин, то видите, что многие покупают еду по спискам. Это хорошо, если список составляется с учётом меню. Когда мы готовим, важно обращать внимание на порции. В Литве чаще всего выбрасывают приготовленную дома еду», – сказала Чепоните.



Европарламент призывает страны ЕС достичь того, чтобы к 2025 году количество выбрасываемой в ЕС еды сократилось на 30%, а до 2030 г. – на 50% по сравнению с 2014 г. Также предлагается упразднить требование платить НДС за еду, которую дарят, а в странах ЕС активнее пользоваться помощью фонда Европы для бедствующих, который помогает уменьшить расходы на продукты для нуждающихся. По сообщениям ru.delfi.lt Категории: здоровье Ключевые слова: срок годности Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1167 — статья прочитана 86 раз Комментарии