Так было… Полвека назад в Литве 🔊 Воспроизвести



Май 1969 года



В Каунасе вступил в строй крупнейший в Советском Союзе и один из крупнейших в Европе завод эндокринных препаратов. Его цеха оснащены современным отечественным и импортным оборудованием. Он заменит примитивные цеха по производству гормональных препаратов, работающие на мясокомбинатах. Сырьё в Каунас будут поставлять все мясокомбинаты Прибалтики и Калининградской области, предприятие будет изготовлять лекарства более чем двадцати наименований.



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На Каунасском заводе «Электра» собран миллионный электродвигатель, ставший итогом более чем десятилетнего развития коллектива, начинавшего свою историю с маленькой мастерской по изготовлению железнодорожных контейнеров. С тех пор коллектив «Электры» вырос в пять раз, а количество произведённой продукции увеличилось в сотни раз. Май 1969 годаВ Каунасе вступил в строй крупнейший в Советском Союзе и один из крупнейших в Европе завод эндокринных препаратов. Его цеха оснащены современным отечественным и импортным оборудованием. Он заменит примитивные цеха по производству гормональных препаратов, работающие на мясокомбинатах. Сырьё в Каунас будут поставлять все мясокомбинаты Прибалтики и Калининградской области, предприятие будет изготовлять лекарства более чем двадцати наименований.● ● ●На Каунасском заводе «Электра» собран миллионный электродвигатель, ставший итогом более чем десятилетнего развития коллектива, начинавшего свою историю с маленькой мастерской по изготовлению железнодорожных контейнеров. С тех пор коллектив «Электры» вырос в пять раз, а количество произведённой продукции увеличилось в сотни раз. - Добиться этого помогли напряжённый творческий труд и новая техника, которую нам присылали братские республики, – рассказал начальник сборочного цеха завода В.Алекнавичюс. – Сейчас мы изыскиваем резервы для дальнейшего роста.



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Рокайский завод дренажных труб, что в Каунасе, поставляет свою продукцию не только мелиораторам республики, но и в зарубежные страны: постоянными потребителями являются Финляндия и Норвегия, а на днях к ним присоединились фирмы из Швеции. Всего же в текущем году за рубеж планируется поставить полтора миллиона дренажных труб.



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На координационном совете Академии наук Литвы определены основные направления развития научных исследований на 1971–1975 годы. Научные учреждения Литвы будут заняты разработкой 35 научных проблем, включающих более 400 заданий и тематических проблем. Будут широко исследоваться природные ресурсы; важное место займёт изучение и составление энергетического баланса; шире будут вестись исследования электрохимии, традиционно важными остаются исследования физики полупроводников. Продолжатся работы в области атомной и мoлекулярной спектроскопии; расширяются биохимические разработки. Интересные задачи будут решать историки, исследователи литовского языка и литературы. В ближайших планах и укрепление материально-технической базы научных учреждений и подготовки молодых научных кадров.



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В Вильнюсе прошла межреспуб­ликанская конференция литературоведов Литвы, Латвии и Эстонии, организованная Институтом литовского языка и литературы. На ней обсуждались актуальные проблемы развития литератур прибалтийских республик. В работе конференции приняли участие литературоведы, литературные критики и писатели трёх республик.



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В издательстве «Вага» вышла книга Антанаса Венцловы «Буря в полдень». Это последняя часть автобиографической трилогии, в центре которой события суровых военных лет. А.Венцлова много сделал для развития литовской советской литературы, возглавлял её писательскую организацию, прожил большую и интересную жизнь. Его рассказы об этом дополняются воспоминаниями о совместной работе с В.Креве, Л.Гирой, С.Нерис, П.Цвиркой, К.Борутой и многими другими.



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«Литовский медус» - так называют завод, расположенный в Пренайском районе, где производят напитки из мёда, полюбившиeся покупателям из-за своих вкусовых качеств, неповторимого аромата и лечебных свойств. Это результат труда и творчества технолога Александраса Синкявичюса, отдавшего этому продукту десять лет своей жизни. ВДНХ удостоила эту литовскую марку двух серебряных медалей, а Комитет СССР по делам изобретений и открытий признал способ изготовления «Литовского медуса» открытием и выдал соответствующее удостоверение его автору. Подготовил Яков ПРОХОРОВ, специально для «Обзора» , По материалам газет «Советская Литва», «Тiesa» и «Кomjaunimo tiesа» Категории: история Ключевые слова: Советская Литва Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1167 — статья прочитана 140 раз Комментарии