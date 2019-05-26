Тут пришла тётя Вера… …И исполнила партию 🔊 Воспроизвести



- Тётя Вера, я давно вас хотел спросить: а почему вы при всей своей активной жизненной позиции никогда не были в партии? Даже в советское время, насколько я знаю, вы тоже были беспартийной, - такую неожиданную тему поднял я во время нашей очередной посиделки с народным политологом.



- Да тут всё просто. В прежнее время я видела, что в партии хватает и нормальных честных людей, но наверх почему-то пробиваются всё какие-то карьеристы, которые за идею, то есть бесплатно, и палец о палец не ударили бы. А потом всё это расцвело особенно пышным цветом, - спокойно пояснила собеседница.



- Это вы про развал Советского Союза говорите? – уточнил я.



- Да и Союз, на мой взгляд, развалился в первую очередь потому, что так называемая элита уже поняла, что можно не прикидываться, а грести в четыре руки то, что ей, как она считала, принадлежит по праву, - продолжила соседка. - Тётя Вера, я давно вас хотел спросить: а почему вы при всей своей активной жизненной позиции никогда не были в партии? Даже в советское время, насколько я знаю, вы тоже были беспартийной, - такую неожиданную тему поднял я во время нашей очередной посиделки с народным политологом.- Да тут всё просто. В прежнее время я видела, что в партии хватает и нормальных честных людей, но наверх почему-то пробиваются всё какие-то карьеристы, которые за идею, то есть бесплатно, и палец о палец не ударили бы. А потом всё это расцвело особенно пышным цветом, - спокойно пояснила собеседница.- Это вы про развал Советского Союза говорите? – уточнил я.- Да и Союз, на мой взгляд, развалился в первую очередь потому, что так называемая элита уже поняла, что можно не прикидываться, а грести в четыре руки то, что ей, как она считала, принадлежит по праву, - продолжила соседка. - И когда вчерашние партийцы вдруг стали ярыми борцами со вчерашней же идеологией и начали утверждать, что никогда не считали, что человек человеку друг, товарищ и брат? – добавил я.



- Да это уже настолько заезженная пластинка, - махнула рукой гостья. – Мне просто было любопытно наблюдать, как такие перевёртыши, уверяя нас, что они страдали от навязанной и чуждой им идеологии, размахивали, надрываясь, новым партийным знаменем, ставшим таким родным и логичным для них, а через годик-другой уже перебегали в ряды другой партии.



- Ну, это вы явно уже о наших литовских примерах говорите, - усмехнулся я.



- Я бы не сказала, что это такое уж исключительно наше явление, но оно ведь нам ближе. Точнее, оно нас касается в большей степени, чем похожие тенденции в других странах. Кстати, я даже никогда не интересовалась, насколько политическая миграция в Литве отличается от такого же явления в других странах. Мне просто это не интересно, - заметила тётя Вера.



- А что из свежих отечественных политпримеров вам интересно? – поинтересовался я, понимая, что именно этого вопроса и ждёт от меня соседка.



- Я вот умилилась, когда спикер Сейма Викторас Пранцкетис сначала заявил, что будет голосовать во втором туре президентских выборов за Ингриду Шимоните, а когда его стали критиковать за то, что он поддерживает представителя консерваторов, самых непримиримых врагов «зелёных крестьян», он тут же стал пояснять, что его просто неправильно поняли. Мол, он всего лишь хотел сказать, что Ингриду лучше знает, чем Гитанаса, - сказала тётя Вера.



- И в случае с послом России в самом начале своей спикерской карьеры он себя повёл примерно так же: принял, а потом, после зубодробительной критики, уже и не заикался, что надо поддерживать хоть какое-то сотрудничество с главным внешнеторговым партнёром. Так что опыт такой уже имеется.



- А я, кстати, не удивлюсь, если наш спикер потом окажется в какой-нибудь другой партии. Поживём – увидим! Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: политика Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1167 — статья прочитана 46 раз Комментарии