Переезд в Амаляй ликвидируют 🔊 Воспроизвести фото:15min.lt



На отрезке Каунасского железнодорожного узла Каунас - Палямонас в конце минувшей недели начались основные работы по прокладке железной дороги европейской колеи «Rail Baltica», сообщили «Литовские железные дороги» («Lietuvos geležinkeliai»).



На всём участке путей временно закрыто движение поездов. Предстоит реконструировать каунасский ж/д туннель, ликвидировать проблемный переезд в Амаляй, а вместо него будет возведено крупнейшее инфраструктурное строение проекта «Rail Baltica» – четырёхарочный подземный туннель для автомобилей, пешеходов и велосипедистов.



Вблизи жилых домов будут установлены шумопоглощающие заграждения. Станции в Каунасе и Палямонасе будут огорожены забором.



Этот отрезок железной дороги длиной коло 15 километров за 54,762 млн евро до конца 2021 года реконструирует консорциум компаний «Hidrostatyba», «Autokausta» и «Leonhard Weiss RTE». На всём участке путей временно закрыто движение поездов. Предстоит реконструировать каунасский ж/д туннель, ликвидировать проблемный переезд в Амаляй, а вместо него будет возведено крупнейшее инфраструктурное строение проекта «Rail Baltica» – четырёхарочный подземный туннель для автомобилей, пешеходов и велосипедистов.Вблизи жилых домов будут установлены шумопоглощающие заграждения. Станции в Каунасе и Палямонасе будут огорожены забором.Этот отрезок железной дороги длиной коло 15 километров за 54,762 млн евро до конца 2021 года реконструирует консорциум компаний «Hidrostatyba», «Autokausta» и «Leonhard Weiss RTE». После соединения Каунасского интермодального терминала с польской железнодорожной сетью Каунас станет центром распределения грузов, которые будут проходить по «Rail Baltica».



«Это укрепит перспективы «Rail Baltica» как экономического коридора и откроет большие возможности для Каунаса присоединиться к европейской транспортно-логистической сети», – заявил министр транспорта Литвы Рокас Масюлис.



Литва видит Польшу как один из ключевых торговых партнёров.



«Rail Baltica» – проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая соединила бы все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин – Познань – Варшава – Каунас – Рига – Таллин с возможным выходом на Хельсинки.



Согласно планам, новая железная дорога должна быть построена к 2026 году.



BNS, ИА «Regnum» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Rail Baltica Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1167 — статья прочитана 141 раз Комментарии