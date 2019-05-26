Здравствуй, добрый человек! 🔊 Воспроизвести



Как и положено, было зарегистрировано соответствующее предложение о том, чтобы этот день был включён в список памятных дат.



Парламентарии тогда пояснили электорату, что своим предложением они хотят подтолкнуть местные СМИ к более позитивному освещению окружающей нас жизни.



В сопроводительном документе члены Сейма тогда писали, что обеспокоены негативным воздействием криминальных новостей на общество: В нынешнем году исполняется ровно пять лет тому, как группа литовских парламентариев-женщин предложила Литве отмечать в последнюю пятницу мая День добрых вестей. Инициаторами этого благородного дела тогда выступили представительница Партии труда Виргиния Балтрайтене, а также социал-демократ Риманте Шалашявичюте, консерватор Ирена Дягутене, либерал Даля Куодите и от партии «Порядок и справедливость» – Она Валюкявичюте.Как и положено, было зарегистрировано соответствующее предложение о том, чтобы этот день был включён в список памятных дат.Парламентарии тогда пояснили электорату, что своим предложением они хотят подтолкнуть местные СМИ к более позитивному освещению окружающей нас жизни.В сопроводительном документе члены Сейма тогда писали, что обеспокоены негативным воздействием криминальных новостей на общество: «Всего за 20 лет независимости Литвы в стране произошли огромные перемены: политические, экономические, культурные. На смену информационному голоду пришла свободно доступная для всех информация, которая во многих случаях принята безоговорочно, без оценки её по общечеловеческим критериям. Поэтому насилие и негативные новости, зачастую акцентируемые в общественном пространстве, тоже стали нормой. Однако уже сейчас заметны последствия этого: недоверие общества к своей стране, равнодушие, пессимизм, рост числа случаев насилия».



С той поры прошло ещё пять замечательных лет, и количество добра, произведённого среднестатистическим литовским политиком, превысило, надо полагать, все мыслимые и немыслимые масштабы, а вот СМИ, похоже, так и остались на уровне 2014 года.



Такой вывод напрашивается, если глянуть на сегодняшнюю жизнь в отражении всё тех же литовских СМИ: сплошные скандалы, интриги, расследования!



И все эти годы о Дне добрых вестей никто, кроме «Обзора», и не вспоминает. И для нашей газеты это стало своеобразной традицией: накануне этого памятного дня, почему-то не упоминаемого ни в одном календаре, изданном в Литве, «Обзор» подчёркнуто обращается к этому информ­поводу. И не потому, что пять лет назад кто-то из парламентариев решил вразумить работников СМИ специальным днём, а потому, что «Обзор» в каждом номере обязательно рассказывает о каком-то добром человеке или деле. Да не об одном!



Многие сегодня в нашей стране делают добро не благодаря заботам целого ряда отечественных политиков, а вопреки им, постоянно находящим повод для критики оппонентов, для конфронтации, для уничижительного отношения по каким-то признакам – национальным, социальным или в связи с отношением к собственной истории.



Спасибо тебе, добрый человек, за то, что стараешься сделать этот мир хотя бы чуточку добрее и лучше! Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1167 — статья прочитана 161 раз Комментарии