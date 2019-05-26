Главная >> Новости >> общество >> Здравствуй, добрый человек!

Здравствуй, добрый человек!

В нынешнем году исполняется ровно пять лет тому, как группа литовских парламентариев-женщин предложила Литве отмечать в последнюю пятницу мая День добрых вестей. Инициаторами этого благородного дела тогда выступили представительница Партии труда Виргиния Балтрайтене, а также социал-демократ Риманте Шалашявичюте, консерватор Ирена Дягутене, либерал Даля Куодите и от партии «Порядок и справедливость» – Она Валюкявичюте.

Как и положено, было зарегистрировано соответствующее предложение о том, чтобы этот день был включён в список памятных дат.

Парламентарии тогда пояснили электорату, что своим предложением они хотят подтолкнуть местные СМИ к более позитивному освещению окружающей нас жизни.

В сопроводительном документе члены Сейма тогда писали, что обеспокоены негативным воздействием криминальных новостей на общество:
«Всего за 20 лет независимости Литвы в стране произошли огромные перемены: политические, экономические, культурные. На смену информационному голоду пришла свободно доступная для всех информация, которая во многих случаях принята безоговорочно, без оценки её по общечеловеческим критериям. Поэтому насилие и негативные новости, зачастую акцентируемые в общественном пространстве, тоже стали нормой. Однако уже сейчас заметны последствия этого: недоверие общества к своей стране, равнодушие, пессимизм, рост числа случаев насилия».

С той поры прошло ещё пять замечательных лет, и количество добра, произведённого среднестатистическим литовским политиком, превысило, надо полагать, все мыслимые и немыслимые масштабы, а вот СМИ, похоже, так и остались на уровне 2014 года.

Такой вывод напрашивается, если глянуть на сегодняшнюю жизнь в отражении всё тех же литовских СМИ: сплошные скандалы, интриги, расследования!

И все эти годы о Дне добрых вестей никто, кроме «Обзора», и не вспоминает. И для нашей газеты это стало своеобразной традицией: накануне этого памятного дня, почему-то не упоминаемого ни в одном календаре, изданном в Литве, «Обзор» подчёркнуто обращается к этому информ­поводу. И не потому, что пять лет назад кто-то из парламентариев решил вразумить работников СМИ специальным днём, а потому, что «Обзор» в каждом номере обязательно рассказывает о каком-то добром человеке или деле. Да не об одном!

Многие сегодня в нашей стране делают добро не благодаря заботам целого ряда отечественных политиков, а вопреки им, постоянно находящим повод для критики оппонентов, для конфронтации, для уничижительного отношения по каким-то признакам – национальным, социальным или в связи с отношением к собственной истории.

Спасибо тебе, добрый человек, за то, что стараешься сделать этот мир хотя бы чуточку добрее и лучше!
Дмитрий ЗАХАРОВ, "Обзор"
Категории: общество
Ключевые слова: Литва, уровень жизни
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1167
статья прочитана 161 раз
добавлена сегодня, 26 мая, 16:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка