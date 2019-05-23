Порошенко заявил о начале политических преследований 🔊 Воспроизвести Порошенко: Я очень внимательно слежу за обвинениями, которые исходят не от моих врагов, а от врагов Украины Фото: Петро Порошенко / Facebook



Расследование деятельности президента, покинувшего свой пост, является свидетельством начала кампании по переизбранию Верховной Рады. Так экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал появление уголовных производств, в которых он фигурирует, сообщает



Пятый президент Украины Петр Порошенко считает уголовные производства, в которых он фигурирует, политическими преследованиями. Об этом он заявил журналистам 22 мая во время посещения "Книжного арсенала" в Киеве; брифинг транслировал "5 канал". Расследование деятельности президента, покинувшего свой пост, является свидетельством начала кампании по переизбранию Верховной Рады. Так экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал появление уголовных производств, в которых он фигурирует, сообщает ГОРДОН.UA Пятый президент Украины Петр Порошенко считает уголовные производства, в которых он фигурирует, политическими преследованиями. Об этом он заявил журналистам 22 мая во время посещения "Книжного арсенала" в Киеве; брифинг транслировал "5 канал". "Насчет этих политических преследований. Первое: это является признаком начала парламентской избирательной кампании. Второе: я очень внимательно слежу за теми обвинениями, которые исходят не от моих врагов, а от врагов Украины. Подается жалоба в следственные органы на то, что украинские военные корабли, которые шли оборонять азовское побережье Мариуполя в рамках рутинной ротации, – это провокация против Российской Федерации и попытка переложить ответственность со стороны РФ – страны-агрессора. Это признано всем миром, введен "азовский" пакет санкций, но сейчас пятая колонна пытается переложить это на власть Украины", – сказал Порошенко.



Он заверил, что "готов отвечать за это".



"Когда другой политический деятель из пятой колонны пишет о том, что нужно обвинить Порошенко в том, что он якобы давил непонятно на кого или на всех для того, чтобы Украина получила томос, – я готов и за это отвечать, так как считаю, что это был правильный, решительный шаг", – отметил политик.



Он напомнил, что его пытаются обвинить в незаконных приказах, отданных Вооруженным силам.



"В 2014 году после 10-дневного режима одностороннего прекращения огня по нашим войскам вели огонь из всех средств, включая стрелковое оружие, артиллерию, минометы, я тогда отдал приказ на контрнаступление. В результате этого контрнаступления мы освободили две трети оккупированного Донбасса. И это было преступление против Украины? Я готов нести ответственность за это "преступление", – заявил пятый президент страны.



Он предположил, что противники захотят привлечь его к ответственности за подписание языкового закона.



"Уголовное дело по Керченскому проливу – это атака на армию, уголовное дело по томосу – это атака на веру, уголовное дело по закону о языке – это атака на язык. То есть все четко по программе, но ничего у них не получится", – утверждает Порошенко.



При этом он не прокомментировал уголовное производство о хищениях в сфере энергетики, начатое Специализированной антикоррупционной прокуратурой по заявлению бывшего нардепа Дмитрия Крючкова 22 мая. В деле, кроме Порошенко, фигурирует депутат Рады Игорь Кононенко.



Экс-замглавы Администрации Президента Андрей Портнов заявил 20 мая, что подал в Государственное бюро расследований заявление о преступлении, якобы совершенном пятым президентом Украины Петром Порошенко. ГБР 21 мая начало досудебное расследование по делу о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с переходом корабельной группы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины из Черного в Азовское моря в районе Керченского пролива. gordonua.com Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: суд, преследование, Порошенко География: Украина — статья прочитана 144 раза Комментарии