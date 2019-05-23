Ждать ли войны из-за ядерного оружия 🔊 Воспроизвести © AFP 2019 / Stringer



Традиционное противостояние Вашингтона и Тегерана на этот раз не ограничивается заявлениями официальных лиц. Иран приостановил выполнение некоторых обязательств по ядерной сделке, а США пригнали к берегам Персидского залива авианосец с бомбардировщиками. Куда заведет конфликт, разбиралось РИА Новости.



США идут на обострение, но предлагают переговоры



Дональд Трамп в очередной раз пригрозил Ирану "официальным концом" — как водится, в твиттере. В ответ глава иранского МИД Джавад Зариф напомнил, что иранский народ живет на своей земле уже тысячелетие, и ни Александру Македонскому, ни Чингиз-хану не удавалось его покорить. "Попробуйте уважительное отношение, это работает", — посоветовал он Трампу. Традиционное противостояние Вашингтона и Тегерана на этот раз не ограничивается заявлениями официальных лиц. Иран приостановил выполнение некоторых обязательств по ядерной сделке, а США пригнали к берегам Персидского залива авианосец с бомбардировщиками. Куда заведет конфликт, разбиралось РИА Новости.Дональд Трамп в очередной раз пригрозил Ирану "официальным концом" — как водится, в твиттере. В ответ глава иранского МИД Джавад Зариф напомнил, что иранский народ живет на своей земле уже тысячелетие, и ни Александру Македонскому, ни Чингиз-хану не удавалось его покорить. "Попробуйте уважительное отношение, это работает", — посоветовал он Трампу.



В Вашингтоне ссылаются на сведения разведки о том, что Иран готовит нападение на американских военных. Тегеран якобы отдал приказ проиранским группировкам в регионе готовиться к боевым действиям. Американцы призывали иранских лидеров сесть за стол переговоров, но безрезультатно. По мнению президента Хасана Роухани, ситуация для этого неподходящая. "Я за переговоры и дипломатию, но не в нынешних условиях", — сообщил он, добавив, что "сегодня — время для сопротивления и стойкости".



В окружении Трампа преобладают жесткие критики Ирана. Их цель — смена власти в стране. Союзники США и соседи Ирана всерьез опасаются новой разрушительной войны на Ближнем Востоке. Страсти накалялись, Вашингтон ждал повода, и Тегеран его предоставил.



Иран ждал год, готов подождать еще два месяца



"Именем Аллаха Совет национальной безопасности Исламской Республики Иран ради защиты собственной безопасности и национальных интересов народа Ирана приостанавливает выполнение некоторых обязательств по ядерной сделке", — такое сообщение 8 мая получили послы Германии, Великобритании, Франции, Китая и России. Партнерам дали 60 дней на то, чтобы "возместить убытки от санкций США". При этом "окно для дипломатии" пообещали держать открытым недолго, а на любые "безответственные" действия, например дополнительные санкции, отреагировать незамедлительно и жестко.



Решение ограничить соблюдение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, именно так называется соглашение) принято спустя год после того, как из сделки вышли США. Тегерану надоело нести убытки от американских санкций. Кроме того, там посчитали, что новые ограничения не позволяют в полной мере выполнять условия ядерной сделки.



Отныне Иран не намерен отказываться от обогащенного урана и тяжелой воды, используемых в ядерных реакторах для торможения нейтронов и в качестве теплоносителя. Отмечается, что если в течение двух месяцев в Тегеране не увидят подвижек со стороны партнеров и те не попытаются надавить на Вашингтон, в стране возобновится обогащение урана до 19,75 процента, что запрещено сделкой. Кроме того, прекратится и модернизация ядерного реактора в Араке — согласно СВПД, это должно исключить возможность производства оружейного плутония на данном объекте.



© AFP 2019 / Dieter Nagl Церемония подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в Вене, Австрия. Октябрь 2015



Европа не выступит посредником



Поведение Ирана вполне закономерно, руководство страны разочаровано в сделке. Помощи от европейцев в условиях американских санкций нет. Москва не располагает никакими средствами воздействия на Вашингтон, Пекин сам находится в состоянии торговой войны со Штатами. "Цель Ирана — не ставить ультиматум, а получить хоть какие-то выгоды: после выхода США из сделки все вообще остановилось. Тегеран оказывает давление на европейцев, чтобы те хоть как-то договорились с американцами", — пояснила в разговоре с РИА Новости научный сотрудник НИУ ВШЭ Юлия Свешникова.



"У Ирана в противостоянии с американцами нет союзника", — соглашается старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Кожанов. Собеседник РИА Новости отмечает, что Россия и Китай в целом могут, в отличие от европейских стран, действовать более свободно. В то же время Иран — не самый привлекательный рынок, а все крупные корпорации так или иначе завязаны на США, поэтому копья ломать ради Тегерана не станут.



С другой стороны, Пекин выразил поддержку Тегерану. В китайском МИД заявили, что приверженность требованиям сделки — общая ответственность, и сторонам необходимо не допустить эскалации ситуации. В Москве ответственность за происходящее возлагают на Вашингтон. Российское руководство не сомневается в исполнении Ираном положений СВПД и упрекает европейских партнеров в неспособности найти пути взаимодействия с Тегераном в условиях американских санкций.



© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Darion Chanelle Triplett/U.S. Navy Авианосец ВМС США "Авраам Линкольн", проходящий через Суэцкий канал к берегам Персидского залива, 9 мая 2019



Американцы давят авианосцем



Ультиматум Ирана прозвучал на фоне тревожных вестей из Персидского залива. Одиннадцатого мая в Ормузском проливе, через который проходит 40 процентов всей транспортируемой по морю нефти, неизвестные напали на два танкера Саудовской Аравии. Атаке подверглись также танкеры под флагами Объединенных Арабских Эмиратов и Норвегии. Ответственность за это никто на себя не взял, однако подозрения пали на связанные с Ираном группировки на Ближнем Востоке.



Спустя несколько дней саудовский нефтепровод атаковали с дронов. Обвинили повстанцев-хуситов из соседнего Йемена, которых поддерживает Тегеран. В результате Соединенные Штаты направили в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и четыре бомбардировщика Б-52.



"То, что происходит сейчас в Персидском заливе — элемент психологического давления на Иран со стороны США", — полагает Кожанов. Это не означает подготовку к войне. И резкой реакции Тегерана ждать не стоит. "Аятолла Хаменеи четко дал понять, что Иран будет вести себя сдержанно", — подчеркивает эксперт.



Специалисты по региону утверждают, что основная проблема в ирано-американских отношениях лежит куда глубже. "Дело не в ядерной программе самой по себе, а в геополитическом противостоянии", — отмечает Свешникова. Поэтому США не удовлетворены ядерной сделкой, в их интересах усилить давление на Иран со всех сторон. По словам госсекретаря Майка Помпео, воевать с Ираном в Вашингтоне не собираются. Однако и он, и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон неоднократно заявляли, что хотят "освободить" иранцев от режима аятолл.



© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Amber Smalley, U.S. Navy Пилот истребителя смотрит на закат с палубы авианосца ВМС США "Авраам Линкольн", проходящего через Суэцкий канал к берегам Персидского залива, 9 мая 2019



Иранцы ищут сдерживающий фактор



Тегеран долгие годы убеждал мир, что не создает ядерное оружие. Десять лет согласовывали условия ядерной сделки, подписанной в 2015-м.



Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий Иран замораживает ядерную программу в обмен на снятие ограничительных мер. В Тегеране пообещали, что ядерная программа будет носить исключительно мирный характер. Страна обязуется в течение 15 лет не строить новые объекты по обогащению урана, используя только низкообогащенный (3,67 процента). И его количество сократят с десяти тонн до 300 килограммов. Никакого высокообогащенного урана и плутония, предназначенного для ядерного оружия. Вместо 19 тысяч центрифуг — только шесть тысяч.



Инспекторы МАГАТЭ получают право доступа ко всем ядерным объектам страны. Обогатительные заводы требуется не демонтировать, а переоборудовать под мирные цели.



В отношении запрета на импорт вооружений, который США не хотели отменять, стороны сошлись на том, что эмбарго на баллистические ракеты продлится восемь лет, на обычные виды вооружения — пять. Санкции против Ирана после подписания СВПД отменялись. Но в случае нарушения договора возобновлялись — через 65 дней.



© AP Photo / Ebrahim Noroozi Иранцы сжигают флаг США в Тегеране. 10 мая 2019



Сделка в оригинальном формате действовала недолго. В мае прошлого года Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из договора. Санкционный режим возобновился, партнерам пришлось срочно искать способы взаимодействия с Тегераном без США.



Пока ничто не свидетельствует о том, что Иран планирует создание ядерного оружия. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в 2005 году даже издал фетву — религиозное предписание — о запрете на оружие массового поражения. "Основная цель иранской ядерной программы — научно-технический потенциал, который формально будет на мирных рельсах, но сама перспектива того, что Иран в короткие сроки сможет изготовить боезаряд, станет сдерживающим фактором", — высказывает мнение в беседе с РИА Новости иранист, эксперт ПИР-Центра Адлан Маргоев.



Все это напоминает события 16-летней давности. Как и в случае с Ираком, американскому руководству очевидна необходимость смены неудобного режима. Корпус стражей исламской революции уже объявили террористической организацией. Остается только гадать, пойдут ли США на предупредительный шаг, после которого отступить не сможет уже ни одна из сторон.



Автор: Софья Мельничук для Иранские парламентарии поджигают флаг США и копию договора по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в ТегеранеВ Вашингтоне ссылаются на сведения разведки о том, что Иран готовит нападение на американских военных. Тегеран якобы отдал приказ проиранским группировкам в регионе готовиться к боевым действиям. Американцы призывали иранских лидеров сесть за стол переговоров, но безрезультатно. По мнению президента Хасана Роухани, ситуация для этого неподходящая. "Я за переговоры и дипломатию, но не в нынешних условиях", — сообщил он, добавив, что "сегодня — время для сопротивления и стойкости".В окружении Трампа преобладают жесткие критики Ирана. Их цель — смена власти в стране. Союзники США и соседи Ирана всерьез опасаются новой разрушительной войны на Ближнем Востоке. Страсти накалялись, Вашингтон ждал повода, и Тегеран его предоставил."Именем Аллаха Совет национальной безопасности Исламской Республики Иран ради защиты собственной безопасности и национальных интересов народа Ирана приостанавливает выполнение некоторых обязательств по ядерной сделке", — такое сообщение 8 мая получили послы Германии, Великобритании, Франции, Китая и России. Партнерам дали 60 дней на то, чтобы "возместить убытки от санкций США". При этом "окно для дипломатии" пообещали держать открытым недолго, а на любые "безответственные" действия, например дополнительные санкции, отреагировать незамедлительно и жестко.Решение ограничить соблюдение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, именно так называется соглашение) принято спустя год после того, как из сделки вышли США. Тегерану надоело нести убытки от американских санкций. Кроме того, там посчитали, что новые ограничения не позволяют в полной мере выполнять условия ядерной сделки.Отныне Иран не намерен отказываться от обогащенного урана и тяжелой воды, используемых в ядерных реакторах для торможения нейтронов и в качестве теплоносителя. Отмечается, что если в течение двух месяцев в Тегеране не увидят подвижек со стороны партнеров и те не попытаются надавить на Вашингтон, в стране возобновится обогащение урана до 19,75 процента, что запрещено сделкой. Кроме того, прекратится и модернизация ядерного реактора в Араке — согласно СВПД, это должно исключить возможность производства оружейного плутония на данном объекте.Поведение Ирана вполне закономерно, руководство страны разочаровано в сделке. Помощи от европейцев в условиях американских санкций нет. Москва не располагает никакими средствами воздействия на Вашингтон, Пекин сам находится в состоянии торговой войны со Штатами. "Цель Ирана — не ставить ультиматум, а получить хоть какие-то выгоды: после выхода США из сделки все вообще остановилось. Тегеран оказывает давление на европейцев, чтобы те хоть как-то договорились с американцами", — пояснила в разговоре с РИА Новости научный сотрудник НИУ ВШЭ Юлия Свешникова."У Ирана в противостоянии с американцами нет союзника", — соглашается старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Кожанов. Собеседник РИА Новости отмечает, что Россия и Китай в целом могут, в отличие от европейских стран, действовать более свободно. В то же время Иран — не самый привлекательный рынок, а все крупные корпорации так или иначе завязаны на США, поэтому копья ломать ради Тегерана не станут.С другой стороны, Пекин выразил поддержку Тегерану. В китайском МИД заявили, что приверженность требованиям сделки — общая ответственность, и сторонам необходимо не допустить эскалации ситуации. В Москве ответственность за происходящее возлагают на Вашингтон. Российское руководство не сомневается в исполнении Ираном положений СВПД и упрекает европейских партнеров в неспособности найти пути взаимодействия с Тегераном в условиях американских санкций.Ультиматум Ирана прозвучал на фоне тревожных вестей из Персидского залива. Одиннадцатого мая в Ормузском проливе, через который проходит 40 процентов всей транспортируемой по морю нефти, неизвестные напали на два танкера Саудовской Аравии. Атаке подверглись также танкеры под флагами Объединенных Арабских Эмиратов и Норвегии. Ответственность за это никто на себя не взял, однако подозрения пали на связанные с Ираном группировки на Ближнем Востоке.Спустя несколько дней саудовский нефтепровод атаковали с дронов. Обвинили повстанцев-хуситов из соседнего Йемена, которых поддерживает Тегеран. В результате Соединенные Штаты направили в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и четыре бомбардировщика Б-52."То, что происходит сейчас в Персидском заливе — элемент психологического давления на Иран со стороны США", — полагает Кожанов. Это не означает подготовку к войне. И резкой реакции Тегерана ждать не стоит. "Аятолла Хаменеи четко дал понять, что Иран будет вести себя сдержанно", — подчеркивает эксперт.Специалисты по региону утверждают, что основная проблема в ирано-американских отношениях лежит куда глубже. "Дело не в ядерной программе самой по себе, а в геополитическом противостоянии", — отмечает Свешникова. Поэтому США не удовлетворены ядерной сделкой, в их интересах усилить давление на Иран со всех сторон. По словам госсекретаря Майка Помпео, воевать с Ираном в Вашингтоне не собираются. Однако и он, и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон неоднократно заявляли, что хотят "освободить" иранцев от режима аятолл.Тегеран долгие годы убеждал мир, что не создает ядерное оружие. Десять лет согласовывали условия ядерной сделки, подписанной в 2015-м.Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий Иран замораживает ядерную программу в обмен на снятие ограничительных мер. В Тегеране пообещали, что ядерная программа будет носить исключительно мирный характер. Страна обязуется в течение 15 лет не строить новые объекты по обогащению урана, используя только низкообогащенный (3,67 процента). И его количество сократят с десяти тонн до 300 килограммов. Никакого высокообогащенного урана и плутония, предназначенного для ядерного оружия. Вместо 19 тысяч центрифуг — только шесть тысяч.Инспекторы МАГАТЭ получают право доступа ко всем ядерным объектам страны. Обогатительные заводы требуется не демонтировать, а переоборудовать под мирные цели.В отношении запрета на импорт вооружений, который США не хотели отменять, стороны сошлись на том, что эмбарго на баллистические ракеты продлится восемь лет, на обычные виды вооружения — пять. Санкции против Ирана после подписания СВПД отменялись. Но в случае нарушения договора возобновлялись — через 65 дней.Сделка в оригинальном формате действовала недолго. В мае прошлого года Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из договора. Санкционный режим возобновился, партнерам пришлось срочно искать способы взаимодействия с Тегераном без США.Пока ничто не свидетельствует о том, что Иран планирует создание ядерного оружия. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в 2005 году даже издал фетву — религиозное предписание — о запрете на оружие массового поражения. "Основная цель иранской ядерной программы — научно-технический потенциал, который формально будет на мирных рельсах, но сама перспектива того, что Иран в короткие сроки сможет изготовить боезаряд, станет сдерживающим фактором", — высказывает мнение в беседе с РИА Новости иранист, эксперт ПИР-Центра Адлан Маргоев.Все это напоминает события 16-летней давности. Как и в случае с Ираком, американскому руководству очевидна необходимость смены неудобного режима. Корпус стражей исламской революции уже объявили террористической организацией. Остается только гадать, пойдут ли США на предупредительный шаг, после которого отступить не сможет уже ни одна из сторон.Автор: Софья Мельничук для РИА Новости ria.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, аналитика, армия, подготовка — статья прочитана 162 раза Комментарии