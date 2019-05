The Atlantic США : новое стремление к отделению 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Rodrigo Abd



Жители преимущественно белого района одного из американских городов решили создать свой собственный город с собственными школами, чтобы отделиться от преимущественно «черных районов». По мнению экспертов, наихудший сценарий развития подобной ситуации заключается в том, что не только школы в США, но и общество станет сегрегированным и изолированным.



В Батон-Руже началась открытая борьба. Состоятельные белые родители в юго-восточной части прихода Восточный Батон-Руж, штат Луизиана, — эта часть города называется Сент-Джордж — захотели создать свой собственный школьный округ. Они заявили, что школы в Восточном Батон-Руже регулярно занимают низшие строчки в штате по показателям успеваемости, и что в ближайшем будущем ситуация вряд ли улучшится. Поэтому в 2012 году некоторые из родителей обратились к местному законодательному органу с предложением о создании школьного округа юго-восточного района. В Батон-Руже началась открытая борьба. Состоятельные белые родители в юго-восточной части прихода Восточный Батон-Руж, штат Луизиана, — эта часть города называется Сент-Джордж — захотели создать свой собственный школьный округ. Они заявили, что школы в Восточном Батон-Руже регулярно занимают низшие строчки в штате по показателям успеваемости, и что в ближайшем будущем ситуация вряд ли улучшится. Поэтому в 2012 году некоторые из родителей обратились к местному законодательному органу с предложением о создании школьного округа юго-восточного района.



Члены инициативной группы были разочарованы, однако это их не остановило. Им была необходима новая стратегия, и им не пришлось далеко ходить. В 2005 году жители соседнего города тоже не смогли добиться от местных властей поддержки в вопросе создания нового школьного округа, после чего они попросту создали свой собственный город. Это позволило им получить разрешения на создание собственного школьного округа — Школы Центрального сообщества — который заработал в 2007 году. Инициативная группа в Сент-Джордже запустила кампанию по сбору подписей, а в августе 2013 года зарегистрировала новый сайт — StGeorgeLouisiana.com. Они будут пытаться создать собственный город.



Эта тенденция наблюдается последние два десятилетия: состоятельные белые сообщества отделяются от существующих школьных округов, чтобы создать свои собственные. Согласно недавнему докладу EdBuild, некоммерческой организации, специализирующейся на вопросах финансирования государственных школ, с 2000 года 73 сообщества прошли процедуру отделения, чтобы создать свои собственные школьные округи, и последние два года их число стремительно росло. Сент-Джордж, который активисты хотят превратить в самостоятельный город, является типичным примером.



Зачастую в таких случаях преимущественно белые родители пытаются отделиться от школьного округа, в котором существует четкое разделение между большинством и меньшинствами, что в свою очередь позволит им расходовать подступающие в бюджет налоги внутри границ нового округа. (Многие государственные школы сильно зависят от денежный поступлений в бюджет, принимающих форму налогов на недвижимость.) Таким образом, аргумент состоит в том, что родители получат возможность эффективнее диктовать, как именно должны расходоваться их деньги.



В этом смысле Сент-Джордж не исключение. 70% жителей этого района — белые, и только 15% — чернокожие, тогда как в Восточном Батон-Руже 46,5% жителей — чернокожие. Инициативная группа Сент-Джордж решительно критикует насилие и плохие условия в государственных школах в Батон-Руже. По их словам, их налоги расходуются нерационально. (Представители инициативной группы Сент-Джорджа не отреагировали на наши неоднократные попытки связаться с ними, в том числе на электронные письма, телефонные звонки, а также сообщения в соцсетях.)



Первая кампания родителей по сбору подписей под петицией о создании нового города, завершившаяся в 2015 году, выглядела так, будто ее ждет успех. Сторонники идеи создания Сент-Джорджа, утверждавшие, что школы в Восточном Батон-Руже делают для их детей недостаточно, сумели собрать более 18 тысяч подписей и подали их в регистрирующие органы. Однако в тот день, когда они подали свою петицию, группа Better Together («Лучше вместе») подала свои собственные бланки. «Мы провели свою кампанию, — сказала представительница группы Better Together М. Кормьер (M. E. Cormier). — Мы ходили от дома к дому и объясняли людям, какими губительными могут оказаться последствия создания Сент-Джорджа. И нам удалось уговорить тысячу человек отозвать их подписи под петицией».



К назначенному дню — 13 июня 2015 года — инициативной группе Сент-Джорджа не хватило всего 71 подписи. «Мы победили с минимальным перевесом», — сказала Кормьер.



«Это как ничто другое проливает свет на проблемы, существующие в нашем приходе, — сказал Лайонел Рейни (Lionel Rainey), представитель кампании за создание нового города, за неделю до того, как был произведен финальный подсчет голосов. — Нам предстоит чрезвычайно сложный диалог. Это не та тема, которую люди хотят обсуждать, не та тема, которую хотелось бы поднимать в газетах и на телевидении».



Однако эту тему все же пришлось поднять, потому что, потерпев неудачу, инициативная группа продолжила борьбу.



В течение нескольких десятилетий школы Батон-Ружа подчинялись приказу о десегрегации, который был издан после завершения дела «Брауна против Совета по образованию». Теоретически тот приказ означал, что за процессом интеграции в городских школах должно вестись пристальное наблюдение. Но в 2003 году федеральный судья отменил это приказ. На момент отмены приказа этот школьный округ на 75% был черным, а теперь он черный на 81%, и это отчасти объясняется тем, что с тех пор от Восточного Батон-Ружа отделились уже три сообщества.



Многие жители города — как белые, так и чернокожие — утверждают, что кампания за создание Сент-Джорджа представляет собой попытку добиться еще большей сегрегации в государственных школах, в результате чего у чернокожих учащихся останется еще меньше возможностей и ресурсов. Дадриус Ланус (Dadrius Lanus), который живет в Восточном Батон-Руже с рождения, не так давно сам учился в одной из школ города. Его школа относилась к упомянутому выше школьному округу — он закончил школу Глен-Оукс в 2007 году. После окончания школы он поступил в Южный университет, традиционно черный колледж в Батон-Руже, где он получил степени бакалавра и магистра в области права.



Осенью прошлого года Ланус участвовал в выборах в совет по вопросам школьного образования и выиграл. Его критиковали за то, из каких именно источников он получал средства для своей кампании, однако его посыл нашел отклик во многих избирателях: в школах Батон-Ружа уже давно нет равноправия, поэтому пришло время перемен. «Если вы обратите взоры к югу от бульвара Флориды в Батон-Руже — мы называем его линией Мейсона-Диксона — именно там вы и увидите самые вопиющие примеры неравенства во всем городе, — сказал мне Ланус. — Любой, кто живет в северной части Батон-Ружа, — это представитель бедных и лишенных всяких привилегий сообществ, а все, кто живет к югу от бульвара Флориды, — это представители богатых сообществ».



Ланус, вместе с другими жителями города, которые выступают против создания Сент-Джорджа, обеспокоен тем, что отделение этого сообщества еще больше углубит неравенство в школах Восточного Батон-Ружа. «Мы уже видели, как несколько школ отделились, и мы видели, как сильно это повлияло на нашу школьную систему, — объяснил он. — То, что произошло в Закари и Центральном сообществе (двух других районах, которые отделились от Восточного Батон-Ружа), случилось из-за оттока белых, и для города размером с Батон-Руж это стало настоящей катастрофой».



Между тем инициативная группа Сент-Джорджа считает, что отделение необходимо для защиты их детей. «Нам надоело, что наши дети страдают, — сказал Рейни в 2014 году. — Мы больше не будем с этим мириться, и мы сделаем все возможное, чтобы создать собственный город — создать собственную систему образования — нарушив статус кво и вернув контроль над этим процессом». Согласно законам Луизианы, группа, стремящаяся создать собственный город, должна выждать два года и один день после неудачной попытки, прежде чем она сможет предпринять следующую попытку собрать подписи. Поэтому в 2018 году активисты предприняли очередную попытку создать свой город.



Весь промежуток времени между предыдущей и новой попытками они занимались разработкой новой стратегии. Они уменьшили площадь предлагаемого ими города Сент-Джордж. Изначально площадь составляла около 85 квадратных миль, но теперь она была уменьшена до 60 квадратных миль. В районе меньшей площади легче собрать нужное количество подписей. Сразу же после публикации новой карты, несколько активистов, выступающих за сохранение единства Восточного Батон-Ружа, отметили, что составители новой карты исключили из Сент-Джорджа несколько крупных жилых комплексов, где в основном живут чернокожие и семьи с низкими доходами.



Сторонники создания Сент-Джорджа решительно отвергли обвинения в том, что создатели новой карты руководствовались какими-то расовыми предрассудками. «Решение касательно того, какие кварталы включать или не включать, принималось исключительно на основании данных об уровне поддержки нашей инициативы, — написали они в посте в Фейсбуке. — Если тот или иной квартал дал нам низкий процент подписей и если было очевидно, что он не хочет становиться частью нового города, его не стали включать в границы на новой карте». Однако на практике это привело к тому, что предлагаемая территория Сент-Джорджа стала более белой и более богатой.



Как сказал мне Майкл Бейчок (Michael Beychok), политический консультант, который живет в районе, попадающем на территорию нового города, организаторы кампании сделали еще кое-то важное: они перестали так много говорить о школах. «Они знают и мы знаем, что аргументы касательно школ — это не самая сильная их сторона», — объяснил Бейчок, который является одним из организаторов группы «Единый Батон-Руж», выступающей против создания Сент-Джорджа.



Когда в центре внимания были школы, программа Frontline канала PBS провела расследование, в результате которого прозвучали резкие обвинения касательно расовой сегрегации. После этого некоторые избиратели отказались поставить свои подписи под петицией о создании Сент-Джорджа.



Сторонники создания Сент-Джорджа стали ходить по домам, собирая подписи под своей новой, усовершенствованной петицией. На этот раз они вооружились списком имен тех, кто уже подписывал их петицию ранее, что облегчило их задачу. Компании, обеспокоенные качеством инфраструктуры в новом городе, попросили присоединить их к городу Батон-Руж, что могло повредить потенциальной налоговой базе, но организаторы кампании отмахнулись от этого. Между тем противники этой инициативы занялись исследованием возможных экономических последствий создания Сент-Джорджа.



На своем сайте сторонники Сент-Джорджа утверждают, что создание нового города не окажет негативного влияния на город Батон-Руж, однако, как показало недавнее исследование, проведенное по заказу властей города Батон-Руж и Восточного Батон-Ружа, оно может обернуться сокращением бюджета города на 48 миллионов долларов.



Детали того, как именно будет функционировать Сент-Джордж, спровоцировали горячие дискуссии в Восточном Батон-Руже. Но, как утверждают организаторы, они опираются на пример пригородов Атланты, штат Джорджия, где в Сэнди-Спрингс в руководстве города работают всего 14 человек. «Правительство Сент-Джорджа будет действовать еще рациональнее и прислушиваться к нуждам успешного города 21 века, — написали они на своем сайте. — В процессе разработки основополагающей стратегии организаторы Сент-Джорджа руководствовались примерами новшеств, внедренных в Сэнди-Спрингс, Джорджия, — ультрасовременном пригороде Атланты». Они утверждают, что они являются основой экономики Восточного Батон-Ружа и что создание нового города позволит в определенной мере справиться с несправедливостью».



Сэнди-Спрингс добился успеха во многом благодаря приватизации государственных расходов, то есть расходов на кол-центр, предприятия общественного пользования и коммуникационные линии. Однако у этого города весьма непростая история. Как написал Сэм Розен (Sam Rosen) в издании Atlantic, когда мэр Атланты попытался присоединить Сэнди-Спрингс, «он встретил негодование и сопротивление. Два представителя Сэнди-Спрингс пообещали "построить город, отделенный от Атланты и ваших негров, и запретить неграм покупать, владеть недвижимостью и жить в границах нашего города"».



Сторонники создания Сент-Джорджа уже привыкли отвечать на заявления о том, что их цель по созданию нового города, по сути, является расисткой. «Да, нас открыто называют расистами. Но я не расист. Я не могу, я не собираюсь пытаться отстаивать это, — сказал Норман Браунинг (Norman Browning) в интервью программе Frontline в 2014 году. (Браунинг не отреагировал на просьбу дать интервью изданию Atlantic. Когда я позвонил в его офис, меня сначала заставили прождать 30 минут, а затем звонок сорвался. После этого все мои звонки сразу же перенаправлялись на голосовую почту.) — Я просто хочу, чтобы мои действия говорили сами за себя. Я хочу, чтобы вы видели, как я веду себя и как я отношусь к другим людям».



В конце февраля сторонники Сент-Джорджа обнаружили, что им удалось собрать достаточное количество подписей, чтобы инициировать процесс голосования по созданию города. Голосование назначено на октябрь. Более 90% подписей под второй петицией — это подписи белых избирателей, живущих на территории будущего Сент-Джорджа.



После своего избрания Дадриус Ланус баллотировался на пост вице-президента совета по вопросам школьного образования. В январе он проиграл Джилл Дайасон (Jill Dyason), которая проработала в совете более 17 лет. В июле прошлого года Дайасон подписала петицию в поддержку голосования по Сент-Джорджу. Она согласилась прокомментировать ситуацию, однако к моменту публикации этой статьи она так и не дала интервью и не объяснила свое решение поддержать голосование. (Ранее в мае после борьбы за пост главы совета Дайасон ушла с должности вице-президента.) В одном из своих интервью она сказала, что она долгое время обдумывала возможность подписать петицию, но она все же не решилась поставить свою подпись под первой петицией. По ее словам, она хочет, чтобы по этому вопросу наконец было принято окончательное решение.



В октябре такое решение будет принято, когда избиратели юго-восточного района Восточного Батон-Ружа, штат Луизиана, отправятся на избирательные участки — вместе со всеми жителями штата. Они будут выбирать губернатора и сенаторов штата, муниципальных чиновников и других представителей власти. А потом, ближе к концу бюллетеня, избиратели, живущие на территории Сент-Джеймса, должны будут решить, хотят ли они создавать собственный город. По законам штата, у остальных жителей Восточного Батон-Ружа такой возможности не будет. Решение избирателей Сент-Джорджа повлечет за собой целый ряд событий, которые могут обернуться созданием нового школьного округа.



Если активистам Сент-Джорджа удастся добиться успеха, они обратятся в законодательный орган с требованием внести поправку, которая позволит им создать собственный школьный округ. Как сказал мне Бейчок из организации «Единый Батон-Руж», наихудший сценарий заключается в том, что «не только наши школы, но и наше сообщество станет сегрегированным и изолированным».



«Так сообщества никогда не смогут развиваться и повышать качество жизни людей, — сказал Бейчок. — Этого никогда не добиться, если вы отгораживаетесь от ваших соседей».



Автор: Адам Харрис (Adam Harris) для The Atlantic, США, перевод Законодательный орган отклонил это предложение. Родителям требовалось согласие двух третей жителей для создания собственного школьного округа, и им попросту не удалось собрать нужное количество голосов. В 2013 году они снова предприняли попытку создать новый школьный округ, и их снова постигла неудача.Члены инициативной группы были разочарованы, однако это их не остановило. Им была необходима новая стратегия, и им не пришлось далеко ходить. В 2005 году жители соседнего города тоже не смогли добиться от местных властей поддержки в вопросе создания нового школьного округа, после чего они попросту создали свой собственный город. Это позволило им получить разрешения на создание собственного школьного округа — Школы Центрального сообщества — который заработал в 2007 году. Инициативная группа в Сент-Джордже запустила кампанию по сбору подписей, а в августе 2013 года зарегистрировала новый сайт — StGeorgeLouisiana.com. Они будут пытаться создать собственный город.Эта тенденция наблюдается последние два десятилетия: состоятельные белые сообщества отделяются от существующих школьных округов, чтобы создать свои собственные. Согласно недавнему докладу EdBuild, некоммерческой организации, специализирующейся на вопросах финансирования государственных школ, с 2000 года 73 сообщества прошли процедуру отделения, чтобы создать свои собственные школьные округи, и последние два года их число стремительно росло. Сент-Джордж, который активисты хотят превратить в самостоятельный город, является типичным примером.Зачастую в таких случаях преимущественно белые родители пытаются отделиться от школьного округа, в котором существует четкое разделение между большинством и меньшинствами, что в свою очередь позволит им расходовать подступающие в бюджет налоги внутри границ нового округа. (Многие государственные школы сильно зависят от денежный поступлений в бюджет, принимающих форму налогов на недвижимость.) Таким образом, аргумент состоит в том, что родители получат возможность эффективнее диктовать, как именно должны расходоваться их деньги.В этом смысле Сент-Джордж не исключение. 70% жителей этого района — белые, и только 15% — чернокожие, тогда как в Восточном Батон-Руже 46,5% жителей — чернокожие. Инициативная группа Сент-Джордж решительно критикует насилие и плохие условия в государственных школах в Батон-Руже. По их словам, их налоги расходуются нерационально. (Представители инициативной группы Сент-Джорджа не отреагировали на наши неоднократные попытки связаться с ними, в том числе на электронные письма, телефонные звонки, а также сообщения в соцсетях.)Первая кампания родителей по сбору подписей под петицией о создании нового города, завершившаяся в 2015 году, выглядела так, будто ее ждет успех. Сторонники идеи создания Сент-Джорджа, утверждавшие, что школы в Восточном Батон-Руже делают для их детей недостаточно, сумели собрать более 18 тысяч подписей и подали их в регистрирующие органы. Однако в тот день, когда они подали свою петицию, группа Better Together («Лучше вместе») подала свои собственные бланки. «Мы провели свою кампанию, — сказала представительница группы Better Together М. Кормьер (M. E. Cormier). — Мы ходили от дома к дому и объясняли людям, какими губительными могут оказаться последствия создания Сент-Джорджа. И нам удалось уговорить тысячу человек отозвать их подписи под петицией».К назначенному дню — 13 июня 2015 года — инициативной группе Сент-Джорджа не хватило всего 71 подписи. «Мы победили с минимальным перевесом», — сказала Кормьер.«Это как ничто другое проливает свет на проблемы, существующие в нашем приходе, — сказал Лайонел Рейни (Lionel Rainey), представитель кампании за создание нового города, за неделю до того, как был произведен финальный подсчет голосов. — Нам предстоит чрезвычайно сложный диалог. Это не та тема, которую люди хотят обсуждать, не та тема, которую хотелось бы поднимать в газетах и на телевидении».Однако эту тему все же пришлось поднять, потому что, потерпев неудачу, инициативная группа продолжила борьбу.В течение нескольких десятилетий школы Батон-Ружа подчинялись приказу о десегрегации, который был издан после завершения дела «Брауна против Совета по образованию». Теоретически тот приказ означал, что за процессом интеграции в городских школах должно вестись пристальное наблюдение. Но в 2003 году федеральный судья отменил это приказ. На момент отмены приказа этот школьный округ на 75% был черным, а теперь он черный на 81%, и это отчасти объясняется тем, что с тех пор от Восточного Батон-Ружа отделились уже три сообщества.Многие жители города — как белые, так и чернокожие — утверждают, что кампания за создание Сент-Джорджа представляет собой попытку добиться еще большей сегрегации в государственных школах, в результате чего у чернокожих учащихся останется еще меньше возможностей и ресурсов. Дадриус Ланус (Dadrius Lanus), который живет в Восточном Батон-Руже с рождения, не так давно сам учился в одной из школ города. Его школа относилась к упомянутому выше школьному округу — он закончил школу Глен-Оукс в 2007 году. После окончания школы он поступил в Южный университет, традиционно черный колледж в Батон-Руже, где он получил степени бакалавра и магистра в области права.Осенью прошлого года Ланус участвовал в выборах в совет по вопросам школьного образования и выиграл. Его критиковали за то, из каких именно источников он получал средства для своей кампании, однако его посыл нашел отклик во многих избирателях: в школах Батон-Ружа уже давно нет равноправия, поэтому пришло время перемен. «Если вы обратите взоры к югу от бульвара Флориды в Батон-Руже — мы называем его линией Мейсона-Диксона — именно там вы и увидите самые вопиющие примеры неравенства во всем городе, — сказал мне Ланус. — Любой, кто живет в северной части Батон-Ружа, — это представитель бедных и лишенных всяких привилегий сообществ, а все, кто живет к югу от бульвара Флориды, — это представители богатых сообществ».Ланус, вместе с другими жителями города, которые выступают против создания Сент-Джорджа, обеспокоен тем, что отделение этого сообщества еще больше углубит неравенство в школах Восточного Батон-Ружа. «Мы уже видели, как несколько школ отделились, и мы видели, как сильно это повлияло на нашу школьную систему, — объяснил он. — То, что произошло в Закари и Центральном сообществе (двух других районах, которые отделились от Восточного Батон-Ружа), случилось из-за оттока белых, и для города размером с Батон-Руж это стало настоящей катастрофой».Между тем инициативная группа Сент-Джорджа считает, что отделение необходимо для защиты их детей. «Нам надоело, что наши дети страдают, — сказал Рейни в 2014 году. — Мы больше не будем с этим мириться, и мы сделаем все возможное, чтобы создать собственный город — создать собственную систему образования — нарушив статус кво и вернув контроль над этим процессом». Согласно законам Луизианы, группа, стремящаяся создать собственный город, должна выждать два года и один день после неудачной попытки, прежде чем она сможет предпринять следующую попытку собрать подписи. Поэтому в 2018 году активисты предприняли очередную попытку создать свой город.Весь промежуток времени между предыдущей и новой попытками они занимались разработкой новой стратегии. Они уменьшили площадь предлагаемого ими города Сент-Джордж. Изначально площадь составляла около 85 квадратных миль, но теперь она была уменьшена до 60 квадратных миль. В районе меньшей площади легче собрать нужное количество подписей. Сразу же после публикации новой карты, несколько активистов, выступающих за сохранение единства Восточного Батон-Ружа, отметили, что составители новой карты исключили из Сент-Джорджа несколько крупных жилых комплексов, где в основном живут чернокожие и семьи с низкими доходами.Сторонники создания Сент-Джорджа решительно отвергли обвинения в том, что создатели новой карты руководствовались какими-то расовыми предрассудками. «Решение касательно того, какие кварталы включать или не включать, принималось исключительно на основании данных об уровне поддержки нашей инициативы, — написали они в посте в Фейсбуке. — Если тот или иной квартал дал нам низкий процент подписей и если было очевидно, что он не хочет становиться частью нового города, его не стали включать в границы на новой карте». Однако на практике это привело к тому, что предлагаемая территория Сент-Джорджа стала более белой и более богатой.Как сказал мне Майкл Бейчок (Michael Beychok), политический консультант, который живет в районе, попадающем на территорию нового города, организаторы кампании сделали еще кое-то важное: они перестали так много говорить о школах. «Они знают и мы знаем, что аргументы касательно школ — это не самая сильная их сторона», — объяснил Бейчок, который является одним из организаторов группы «Единый Батон-Руж», выступающей против создания Сент-Джорджа.Когда в центре внимания были школы, программа Frontline канала PBS провела расследование, в результате которого прозвучали резкие обвинения касательно расовой сегрегации. После этого некоторые избиратели отказались поставить свои подписи под петицией о создании Сент-Джорджа.Сторонники создания Сент-Джорджа стали ходить по домам, собирая подписи под своей новой, усовершенствованной петицией. На этот раз они вооружились списком имен тех, кто уже подписывал их петицию ранее, что облегчило их задачу. Компании, обеспокоенные качеством инфраструктуры в новом городе, попросили присоединить их к городу Батон-Руж, что могло повредить потенциальной налоговой базе, но организаторы кампании отмахнулись от этого. Между тем противники этой инициативы занялись исследованием возможных экономических последствий создания Сент-Джорджа.На своем сайте сторонники Сент-Джорджа утверждают, что создание нового города не окажет негативного влияния на город Батон-Руж, однако, как показало недавнее исследование, проведенное по заказу властей города Батон-Руж и Восточного Батон-Ружа, оно может обернуться сокращением бюджета города на 48 миллионов долларов.Детали того, как именно будет функционировать Сент-Джордж, спровоцировали горячие дискуссии в Восточном Батон-Руже. Но, как утверждают организаторы, они опираются на пример пригородов Атланты, штат Джорджия, где в Сэнди-Спрингс в руководстве города работают всего 14 человек. «Правительство Сент-Джорджа будет действовать еще рациональнее и прислушиваться к нуждам успешного города 21 века, — написали они на своем сайте. — В процессе разработки основополагающей стратегии организаторы Сент-Джорджа руководствовались примерами новшеств, внедренных в Сэнди-Спрингс, Джорджия, — ультрасовременном пригороде Атланты». Они утверждают, что они являются основой экономики Восточного Батон-Ружа и что создание нового города позволит в определенной мере справиться с несправедливостью».Сэнди-Спрингс добился успеха во многом благодаря приватизации государственных расходов, то есть расходов на кол-центр, предприятия общественного пользования и коммуникационные линии. Однако у этого города весьма непростая история. Как написал Сэм Розен (Sam Rosen) в издании Atlantic, когда мэр Атланты попытался присоединить Сэнди-Спрингс, «он встретил негодование и сопротивление. Два представителя Сэнди-Спрингс пообещали "построить город, отделенный от Атланты и ваших негров, и запретить неграм покупать, владеть недвижимостью и жить в границах нашего города"».Сторонники создания Сент-Джорджа уже привыкли отвечать на заявления о том, что их цель по созданию нового города, по сути, является расисткой. «Да, нас открыто называют расистами. Но я не расист. Я не могу, я не собираюсь пытаться отстаивать это, — сказал Норман Браунинг (Norman Browning) в интервью программе Frontline в 2014 году. (Браунинг не отреагировал на просьбу дать интервью изданию Atlantic. Когда я позвонил в его офис, меня сначала заставили прождать 30 минут, а затем звонок сорвался. После этого все мои звонки сразу же перенаправлялись на голосовую почту.) — Я просто хочу, чтобы мои действия говорили сами за себя. Я хочу, чтобы вы видели, как я веду себя и как я отношусь к другим людям».В конце февраля сторонники Сент-Джорджа обнаружили, что им удалось собрать достаточное количество подписей, чтобы инициировать процесс голосования по созданию города. Голосование назначено на октябрь. Более 90% подписей под второй петицией — это подписи белых избирателей, живущих на территории будущего Сент-Джорджа.После своего избрания Дадриус Ланус баллотировался на пост вице-президента совета по вопросам школьного образования. В январе он проиграл Джилл Дайасон (Jill Dyason), которая проработала в совете более 17 лет. В июле прошлого года Дайасон подписала петицию в поддержку голосования по Сент-Джорджу. Она согласилась прокомментировать ситуацию, однако к моменту публикации этой статьи она так и не дала интервью и не объяснила свое решение поддержать голосование. (Ранее в мае после борьбы за пост главы совета Дайасон ушла с должности вице-президента.) В одном из своих интервью она сказала, что она долгое время обдумывала возможность подписать петицию, но она все же не решилась поставить свою подпись под первой петицией. По ее словам, она хочет, чтобы по этому вопросу наконец было принято окончательное решение.В октябре такое решение будет принято, когда избиратели юго-восточного района Восточного Батон-Ружа, штат Луизиана, отправятся на избирательные участки — вместе со всеми жителями штата. Они будут выбирать губернатора и сенаторов штата, муниципальных чиновников и других представителей власти. А потом, ближе к концу бюллетеня, избиратели, живущие на территории Сент-Джеймса, должны будут решить, хотят ли они создавать собственный город. По законам штата, у остальных жителей Восточного Батон-Ружа такой возможности не будет. Решение избирателей Сент-Джорджа повлечет за собой целый ряд событий, которые могут обернуться созданием нового школьного округа.Если активистам Сент-Джорджа удастся добиться успеха, они обратятся в законодательный орган с требованием внести поправку, которая позволит им создать собственный школьный округ. Как сказал мне Бейчок из организации «Единый Батон-Руж», наихудший сценарий заключается в том, что «не только наши школы, но и наше сообщество станет сегрегированным и изолированным».«Так сообщества никогда не смогут развиваться и повышать качество жизни людей, — сказал Бейчок. — Этого никогда не добиться, если вы отгораживаетесь от ваших соседей».Автор: Адам Харрис (Adam Harris) для The Atlantic, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: США, город, самоопределение — статья прочитана 140 раз Комментарии