В Юрмале задержали директора школы по подозрению в мошенничестве на 100 тысяч евро 🔊 Воспроизвести



Полиция Латвии задержала директора одной из юрмальских школ по подозрению в мошенничестве, сообщает



Согласно подозрениям, директор фиктивно трудоустроил в школу женщину на полную ставку. Ей не нужно было ходить на работу каждый день — ее вызывали только по необходимости. Директор установил конкретную сумму денег из назначенной ей зарплаты, которую женщина могла оставлять себе. Остальные деньги она должна была отдавать заместителю директора, который делился с уборщицей и рабочими, а остаток денег отдавал директору школы.



Мошеннические действия имели место с 2012 до 2019 года. За это время полученная мошенническим способом сумма денег составила около ста тысяч евро.



Начат уголовный процесс о мошенничестве в организованной группе и подделке документов. Подозреваемыми по этому делу признаны директор школы, его заместитель и фиктивная работница. Полиция Латвии задержала директора одной из юрмальских школ по подозрению в мошенничестве, сообщает НГ-Балтия со ссылкой на Mixnews.lv.Согласно подозрениям, директор фиктивно трудоустроил в школу женщину на полную ставку. Ей не нужно было ходить на работу каждый день — ее вызывали только по необходимости. Директор установил конкретную сумму денег из назначенной ей зарплаты, которую женщина могла оставлять себе. Остальные деньги она должна была отдавать заместителю директора, который делился с уборщицей и рабочими, а остаток денег отдавал директору школы.Мошеннические действия имели место с 2012 до 2019 года. За это время полученная мошенническим способом сумма денег составила около ста тысяч евро.Начат уголовный процесс о мошенничестве в организованной группе и подделке документов. Подозреваемыми по этому делу признаны директор школы, его заместитель и фиктивная работница. novayagazeta.ee Категории: чп и криминал, образование Ключевые слова: хищения, школа, мошенничество География: Латвия — статья прочитана 147 раз Комментарии