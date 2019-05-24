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В Юрмале задержали директора школы по подозрению в мошенничестве на 100 тысяч евро
Полиция Латвии задержала директора одной из юрмальских школ по подозрению в мошенничестве, сообщает НГ-Балтия со ссылкой на Mixnews.lv.
Согласно подозрениям, директор фиктивно трудоустроил в школу женщину на полную ставку. Ей не нужно было ходить на работу каждый день — ее вызывали только по необходимости. Директор установил конкретную сумму денег из назначенной ей зарплаты, которую женщина могла оставлять себе. Остальные деньги она должна была отдавать заместителю директора, который делился с уборщицей и рабочими, а остаток денег отдавал директору школы.
Мошеннические действия имели место с 2012 до 2019 года. За это время полученная мошенническим способом сумма денег составила около ста тысяч евро.
Начат уголовный процесс о мошенничестве в организованной группе и подделке документов. Подозреваемыми по этому делу признаны директор школы, его заместитель и фиктивная работница.
novayagazeta.ee
Категории: чп и криминал, образование
Ключевые слова: хищения, школа, мошенничество
География: Латвия
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