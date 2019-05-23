В государственной сети передачи данных в Литве – 451 ведомство 🔊 Воспроизвести



В среду правительство Литвы утвердило список учреждений и ведомств, которые будут пользоваться государственной сетью передачи данных повышенной безопасности.



В этом списке 451 ведомство, среди них – администрация президента, сейм, правительство, а также министерства и подчиненные им ведомства, Фонд социального страхования Sodra, национальная теле-радиовещательная компания.



В список также вошли больницы, места лишения свободы, суды, уставные организации, администрации самоуправлений.



В правительственной справке отмечается, что уже сейчас 60% этих организаций пользуются сетью повышенной безопасности.



По закону, в список могут быть внесены ведомства, которые оперируют важными государственными информационными ресурсами, выполняют жизненно важные для страны функции, участвуют в выполнении мобилизационных задач.



Также в список попадают ведомства, которые необходимы для обеспечения национальной безопасности и обороны.



Эту сеть передачи данных будет контролировать бюджетное госучреждение Infostruktura.



Бизнес, задействованный в секторе информационных услуг и связи, обеспокоен, поскольку Infostruktura станет важнейшим монополистом передачи данных госведомств. Министерство обороны эти опасения отметает.



Литва начала создавать сеть передачи данных повышенной безопасности, реагируя на угрозы кибернетической безопасности. В среду правительство Литвы утвердило список учреждений и ведомств, которые будут пользоваться государственной сетью передачи данных повышенной безопасности.В этом списке 451 ведомство, среди них – администрация президента, сейм, правительство, а также министерства и подчиненные им ведомства, Фонд социального страхования Sodra, национальная теле-радиовещательная компания.В список также вошли больницы, места лишения свободы, суды, уставные организации, администрации самоуправлений.В правительственной справке отмечается, что уже сейчас 60% этих организаций пользуются сетью повышенной безопасности.По закону, в список могут быть внесены ведомства, которые оперируют важными государственными информационными ресурсами, выполняют жизненно важные для страны функции, участвуют в выполнении мобилизационных задач.Также в список попадают ведомства, которые необходимы для обеспечения национальной безопасности и обороны.Эту сеть передачи данных будет контролировать бюджетное госучреждение Infostruktura.Бизнес, задействованный в секторе информационных услуг и связи, обеспокоен, поскольку Infostruktura станет важнейшим монополистом передачи данных госведомств. Министерство обороны эти опасения отметает.Литва начала создавать сеть передачи данных повышенной безопасности, реагируя на угрозы кибернетической безопасности. BNS Категории: общество, технологии Ключевые слова: штрафы, ЕС, данные, защита География: Литва — статья прочитана 89 раз Комментарии