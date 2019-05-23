|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
В государственной сети передачи данных в Литве – 451 ведомство
В среду правительство Литвы утвердило список учреждений и ведомств, которые будут пользоваться государственной сетью передачи данных повышенной безопасности.
В этом списке 451 ведомство, среди них – администрация президента, сейм, правительство, а также министерства и подчиненные им ведомства, Фонд социального страхования Sodra, национальная теле-радиовещательная компания.
В список также вошли больницы, места лишения свободы, суды, уставные организации, администрации самоуправлений.
В правительственной справке отмечается, что уже сейчас 60% этих организаций пользуются сетью повышенной безопасности.
По закону, в список могут быть внесены ведомства, которые оперируют важными государственными информационными ресурсами, выполняют жизненно важные для страны функции, участвуют в выполнении мобилизационных задач.
Также в список попадают ведомства, которые необходимы для обеспечения национальной безопасности и обороны.
Эту сеть передачи данных будет контролировать бюджетное госучреждение Infostruktura.
Бизнес, задействованный в секторе информационных услуг и связи, обеспокоен, поскольку Infostruktura станет важнейшим монополистом передачи данных госведомств. Министерство обороны эти опасения отметает.
Литва начала создавать сеть передачи данных повышенной безопасности, реагируя на угрозы кибернетической безопасности.
Категории: общество, технологии
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|