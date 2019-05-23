Литва подаст заявку на проведение мирового чемпионата по гребле в 2023 году 🔊 Воспроизвести



Литва подаст заявку на проведение в 2023 году чемпионата мира по гребле.



В среду правительство одобрило выдвижение заявки Литовской федерации гребли в Международную федерацию этого вида спорта.



Правительство намерено выделить на проведение этих мероприятий в Литве 2 млн евро. Если литовская заявка будет утверждена, то чемпионат мира по гребле состоится в Литве впервые.



На мировом чемпионате будут разыграны путевки на Олимпийские игры 2024 года. Кроме Литвы на право проведения чемпионата также претендует Сербия. Литва подаст заявку на проведение в 2023 году чемпионата мира по гребле.В среду правительство одобрило выдвижение заявки Литовской федерации гребли в Международную федерацию этого вида спорта.Правительство намерено выделить на проведение этих мероприятий в Литве 2 млн евро. Если литовская заявка будет утверждена, то чемпионат мира по гребле состоится в Литве впервые.На мировом чемпионате будут разыграны путевки на Олимпийские игры 2024 года. Кроме Литвы на право проведения чемпионата также претендует Сербия. BNS Категории: в мире, спорт Ключевые слова: чемпионат, заявка, гребля География: Литва — статья прочитана 115 раз Комментарии