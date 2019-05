Загрузка... На Би-би-си появится программа «Вечер с Владимиром Путиным» 🔊 Воспроизвести



Британский общественный развлекательный телеканал BBC Two объявил о запуске комедийного ток-шоу, ведущим которого станет анимированный Владимир Путин. Программа выйдет в эфир под названием «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight With Vladimir Putin).



В сообщении телеканала прогнозируется, что новое шоу (точный срок выхода программы в эфир обещают сообщить позднее) скоро станет всемирно известным, обозначив «окончательную победу Влада, лидера свободного мира».



В проморолике программы анимированный президент признается, что всегда хотел вести лучшее в Британии ток-шоу. Потому ни одна из его побед не принесла ему счастья, сообщает PRESS.LV