На Би-би-си появится программа «Вечер с Владимиром Путиным»

В проморолике программы анимированный президент признается, что всегда хотел вести лучшее в Британии ток-шоу. Потому ни одна из его побед не принесла ему счастья, сообщает PRESS.LV.
Британский общественный развлекательный телеканал BBC Two объявил о запуске комедийного ток-шоу, ведущим которого станет анимированный Владимир Путин. Программа выйдет в эфир под названием «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight With Vladimir Putin).
В сообщении телеканала прогнозируется, что новое шоу (точный срок выхода программы в эфир обещают сообщить позднее) скоро станет всемирно известным, обозначив «окончательную победу Влада, лидера свободного мира».