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На Би-би-си появится программа «Вечер с Владимиром Путиным»



В проморолике программы анимированный президент признается, что всегда хотел вести лучшее в Британии ток-шоу. Потому ни одна из его побед не принесла ему счастья, сообщает PRESS.LV.

Британский общественный развлекательный телеканал BBC Two объявил о запуске комедийного ток-шоу, ведущим которого станет анимированный Владимир Путин. Программа выйдет в эфир под названием «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight With Vladimir Putin).

В сообщении телеканала прогнозируется, что новое шоу (точный срок выхода программы в эфир обещают сообщить позднее) скоро станет всемирно известным, обозначив «окончательную победу Влада, лидера свободного мира».

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press.lv
Категории: в мире, политика
Ключевые слова: Россия, ЕС, пропаганда
статья прочитана 176 раз
добавлена вчера, 22 мая, 20:00

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