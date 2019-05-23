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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Литва следит за испытаниями в ЛЭП в островном режиме в Калининграде
В среду в Калининградской области Российской Федерации начались трехдневные испытания работы линий электропередачи (ЛЭП) в изолированном режиме "острова". Они начались на несколько дней раньше, чем сообщалось. Литва утверждает, что следит за испытаниями.
В сообщении литовского оператора системы электропередачи Litgrid, опубликованном в информационной системе биржи электроэнергии Nord Pool, говорится, что с 22 по 25 мая торговая пропускная способность между Литвой и Калининградской областью была нулевой.
Представитель Litgrid по связям с общественностью Юргита Эйвайте сообщила BNS, что компания следит за процессом. По ее словам, во время испытаний у Литвы нет возможности закупать электроэнергию у Калининградской области.
"Есть ценовое влияние на рынок – нет возможности закупать российскую электроэнергию из Калининграда. А пока (испытания – BNS) идут по согласованному плану, слаженно, с технологической точки зрения влияния нет", – сказала Ю. Эйвайте.
В 2018 году Литва импортировала из России около 37% (4,63 тераватт-часов) всей импортированной электроэнергии. В прошлом году страна импортировала в целом 12,4 тераватт-часов.
Подобные испытания в Калининграде проводились и ранее.
Категории: экономика, технологии
Ключевые слова: помощь, ЕК, синхронизация, БРЭЛЛ, отключение
География: Литва
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