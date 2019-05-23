Литва следит за испытаниями в ЛЭП в островном режиме в Калининграде 🔊 Воспроизвести



В среду в Калининградской области Российской Федерации начались трехдневные испытания работы линий электропередачи (ЛЭП) в изолированном режиме "острова". Они начались на несколько дней раньше, чем сообщалось. Литва утверждает, что следит за испытаниями.



В сообщении литовского оператора системы электропередачи Litgrid, опубликованном в информационной системе биржи электроэнергии Nord Pool, говорится, что с 22 по 25 мая торговая пропускная способность между Литвой и Калининградской областью была нулевой.



Представитель Litgrid по связям с общественностью Юргита Эйвайте сообщила BNS, что компания следит за процессом. По ее словам, во время испытаний у Литвы нет возможности закупать электроэнергию у Калининградской области.



"Есть ценовое влияние на рынок – нет возможности закупать российскую электроэнергию из Калининграда. А пока (испытания – BNS) идут по согласованному плану, слаженно, с технологической точки зрения влияния нет", – сказала Ю. Эйвайте.



В 2018 году Литва импортировала из России около 37% (4,63 тераватт-часов) всей импортированной электроэнергии. В прошлом году страна импортировала в целом 12,4 тераватт-часов.



Подобные испытания в Калининграде проводились и ранее. В среду в Калининградской области Российской Федерации начались трехдневные испытания работы линий электропередачи (ЛЭП) в изолированном режиме "острова". Они начались на несколько дней раньше, чем сообщалось. Литва утверждает, что следит за испытаниями.В сообщении литовского оператора системы электропередачи Litgrid, опубликованном в информационной системе биржи электроэнергии Nord Pool, говорится, что с 22 по 25 мая торговая пропускная способность между Литвой и Калининградской областью была нулевой.Представитель Litgrid по связям с общественностью Юргита Эйвайте сообщила BNS, что компания следит за процессом. По ее словам, во время испытаний у Литвы нет возможности закупать электроэнергию у Калининградской области."Есть ценовое влияние на рынок – нет возможности закупать российскую электроэнергию из Калининграда. А пока (испытания – BNS) идут по согласованному плану, слаженно, с технологической точки зрения влияния нет", – сказала Ю. Эйвайте.В 2018 году Литва импортировала из России около 37% (4,63 тераватт-часов) всей импортированной электроэнергии. В прошлом году страна импортировала в целом 12,4 тераватт-часов.Подобные испытания в Калининграде проводились и ранее. BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: помощь, ЕК, синхронизация, БРЭЛЛ, отключение География: Литва — статья прочитана 160 раз Комментарии