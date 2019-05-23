Прокуратура Литвы остановила расследование дела 13 января 🔊 Воспроизвести



В среду литовская Генпрокуратура подтвердила, что остановила досудебное расследование по делу о советской агрессии 13 января 1991 года, выделенное из основного дела.



"Тридцатого апреля этого года (...) было принято прокурорское постановление остановить досудебное расследование", – сообщила BNS представитель Генпрокуратуры по связям с общественностью Эляна Мартинонене.



Она отметила, что такое решение было принято после "констатации того, что в ходе досудебного расследования были раскрыты всей действия и использованы все возможности для выявления лиц, совершивших преступные деяния".



Досудебное расследование преступлений против человечности и военных преступлений 1991 года в 2014 году было отделено от дела, которое было передано в суд, и сейчас рассматривается в суде первой инстанции. В среду литовская Генпрокуратура подтвердила, что остановила досудебное расследование по делу о советской агрессии 13 января 1991 года, выделенное из основного дела."Тридцатого апреля этого года (...) было принято прокурорское постановление остановить досудебное расследование", – сообщила BNS представитель Генпрокуратуры по связям с общественностью Эляна Мартинонене.Она отметила, что такое решение было принято после "констатации того, что в ходе досудебного расследования были раскрыты всей действия и использованы все возможности для выявления лиц, совершивших преступные деяния".Досудебное расследование преступлений против человечности и военных преступлений 1991 года в 2014 году было отделено от дела, которое было передано в суд, и сейчас рассматривается в суде первой инстанции. По словам Э. Мартинонене, сейчас обоснованность и законность постановления об остановке этого досудебного расследования оценивает вышестоящий прокурор.



"Остановка досудебного расследования означает, что следственные действия могут быть возобновлены, как только будут получены важные для расследования данные", – сказала она.



Прокуратура не раскрывала информации об остановке расследования.



Об этом решении BNS сообщил лишившийся отца в событиях 13 января 1991 года Робертас Повилайтис, он признан пострадавшим в этом деле.



Р. Повилайтис утверждает, что прокуратура не выполнила обязанность известить об остановке расследования всех 500 пострадавших.



"Это очень важная новость о том, что прокуратура отказывается далее расследовать эти преступления. Трудно сказать, почему они умолчали об этом важном событии, скрыв от общественности, на своем сайте они об этом не упоминают", – сказал он.



Представительница прокуратуры сообщила BNS, что стороны процесса получат информацию, когда будет принято решение вышестоящего прокурора, поэтому пострадавшие не потеряют возможности обжаловать решение.



В марте Вильнюсский окружной суд (ВОС) признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и еще более 60-и бывших советских должностных лиц виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности за участие в советской агрессии в Вильнюсе 13 января 1991 года.



Коллегия трех судей осудила 94-летнего Д. Язова на 10 лет лишения свободы. Прокуроры предлагали приговорить его и еще пятерых обвиняемых к самому строгому наказанию - пожизненному лишению свободы.



Бывший глава Вильнюсского гарнизона Советской армии Владимир Усхопчик осужден на 14 лет лишения свободы, бывший офицер КГБ Михаил Головатов - на 12 лет лишения свободы.



Приговор вынесен в отношении 67-ми граждан России, Белоруссии и Украины, они наказаны лишением свободы на сроки до 14 лет.



Коллегия осудила большинство обвиняемых заочно, потому что Россия и Белоруссия отказались их выдавать.



Перед судом предстали лишь два советских офицера, это граждане России – находящийся под арестом в Литве с 2014 года советский офицер Юрий Мель и проживающий в Вильнюсе Геннадий Иванов.



Ю. Мель наказан семью годами лишения свободы. В срок наказания засчитан срок его задержания, поэтому, если приговор не будет изменен, он выйдет на свободу через два года.



Г. Иванов осужден на четыре года лишения свободы, он может находиться на свободе до вступления приговора в силу – в отношении его суд не назначал меру пресечения в виде ареста.



Россия отказалась сотрудничать с Литвой в расследовании этого дела и отклонила просьбу опросить бывшего главу СССР Михаила Горбачева.



При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.



СССР хотел при помощи военной силы свергнуть законную власть Литвы, которая 11 марта 1990 года провозгласила независимость от Советского Союза. Категории: в Европе, чп и криминал, история Ключевые слова: прокуратура, суд, 13 января, обвинение, следствие География: Литва — статья прочитана 211 раз Комментарии