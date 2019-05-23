В Москве установили бюст Кобзона 🔊 Воспроизвести © Станислав Красильников/ТАСС



Бюст народного артиста СССР Иосифа Кобзона был установлен рядом с Институтом театрального искусства, названным в честь артиста. Памятник был подарен вдовой певца Нинель Кобзон, сообщила она в четверг



"Когда Иосиф Давыдович ушел, я подумала, что памятник отражает его сущность, его лицо, волевой взгляд, его личность - как скала. Институт театрального искусства получил все официальные документы, теперь ему присвоено имя Иосифа Давыдовича Кобзона. Наша семья решила подарить этот бюст, чтобы он стоял у входа в институт", - отметила она.



По ее словам, бюст датирован 1997 годом, он был подарен Кобзону на 60-летие. "Автор бюста был нашим хорошим приятелем, ходил к нам в гости, мы ходили к нему на выставки", - поделилась вдова артиста.



Кобзон рассказала, что решила организовать открытие памятника в мае перед сессией студентов, пока они не уехали на каникулы. "Конечно, студенты института и так знают, кто такой Иосиф Давыдович, он у них преподавал, у него был вокальный класс, к нему такое трепетное отношение", - добавила она.



Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года, он похоронен на Востряковском кладбище. Бюст народного артиста СССР Иосифа Кобзона был установлен рядом с Институтом театрального искусства, названным в честь артиста. Памятник был подарен вдовой певца Нинель Кобзон, сообщила она в четверг ТАСС "Когда Иосиф Давыдович ушел, я подумала, что памятник отражает его сущность, его лицо, волевой взгляд, его личность - как скала. Институт театрального искусства получил все официальные документы, теперь ему присвоено имя Иосифа Давыдовича Кобзона. Наша семья решила подарить этот бюст, чтобы он стоял у входа в институт", - отметила она.По ее словам, бюст датирован 1997 годом, он был подарен Кобзону на 60-летие. "Автор бюста был нашим хорошим приятелем, ходил к нам в гости, мы ходили к нему на выставки", - поделилась вдова артиста.Кобзон рассказала, что решила организовать открытие памятника в мае перед сессией студентов, пока они не уехали на каникулы. "Конечно, студенты института и так знают, кто такой Иосиф Давыдович, он у них преподавал, у него был вокальный класс, к нему такое трепетное отношение", - добавила она.Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года, он похоронен на Востряковском кладбище. ТАСС Категории: в России, общество, культура Ключевые слова: память, Кобзон, певец, бюст География: Россия, Москва — статья прочитана 199 раз Комментарии