Инспекция по защите данных начала расследование относительно журналиста 🔊 Воспроизвести



Государственная инспекция по защите данных Литвы в среду сообщила, что начала расследование относительно вероятно незаконных действий журналистам Шарунаса Чярняускаса.



Бывший глава отдела расследований новостного портала 15min.lt был уволен с работы, когда выяснилось, что он делал аналитические материалы о предприятиях и публичных лицах для третьих лиц и получал за это вознаграждение.



Инспекция сообщила, что выясняет ситуацию "относительно вероятно незаконного сбора одним из представителей СМИ информации и личных данных о физических и юридических лицах из государственных реестров".



Цель расследования - установить, не были ни нарушены правила Евросоюза (ЕС) о хранении личных данных.



Единый регламент защиты данных предусматривает административный штраф за незаконное обращение с личными данными.



Инспекция по защите данных указала, что проводит расследование в связи с обнародованной информацией.



Ш. Чярняускас подтвердил, что делал аналитические материалы для пиар-агентства VIP Viesosios informacijos partneriai (vipcommunications).



Расследование о действиях журналиста начала и полиция. Государственная инспекция по защите данных Литвы в среду сообщила, что начала расследование относительно вероятно незаконных действий журналистам Шарунаса Чярняускаса.Бывший глава отдела расследований новостного портала 15min.lt был уволен с работы, когда выяснилось, что он делал аналитические материалы о предприятиях и публичных лицах для третьих лиц и получал за это вознаграждение.Инспекция сообщила, что выясняет ситуацию "относительно вероятно незаконного сбора одним из представителей СМИ информации и личных данных о физических и юридических лицах из государственных реестров".Цель расследования - установить, не были ни нарушены правила Евросоюза (ЕС) о хранении личных данных.Единый регламент защиты данных предусматривает административный штраф за незаконное обращение с личными данными.Инспекция по защите данных указала, что проводит расследование в связи с обнародованной информацией.Ш. Чярняускас подтвердил, что делал аналитические материалы для пиар-агентства VIP Viesosios informacijos partneriai (vipcommunications).Расследование о действиях журналиста начала и полиция. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: данные, расследование, журналист География: Литва — статья прочитана 240 раз Комментарии