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Инспекция по защите данных начала расследование относительно журналиста



Государственная инспекция по защите данных Литвы в среду сообщила, что начала расследование относительно вероятно незаконных действий журналистам Шарунаса Чярняускаса.

Бывший глава отдела расследований новостного портала 15min.lt был уволен с работы, когда выяснилось, что он делал аналитические материалы о предприятиях и публичных лицах для третьих лиц и получал за это вознаграждение.

Инспекция сообщила, что выясняет ситуацию "относительно вероятно незаконного сбора одним из представителей СМИ информации и личных данных о физических и юридических лицах из государственных реестров".

Цель расследования - установить, не были ни нарушены правила Евросоюза (ЕС) о хранении личных данных.

Единый регламент защиты данных предусматривает административный штраф за незаконное обращение с личными данными.

Инспекция по защите данных указала, что проводит расследование в связи с обнародованной информацией.

Ш. Чярняускас подтвердил, что делал аналитические материалы для пиар-агентства VIP Viesosios informacijos partneriai (vipcommunications).

Расследование о действиях журналиста начала и полиция.
BNS
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: данные, расследование, журналист
География: Литва
статья прочитана 240 раз
добавлена вчера, 22 мая, 17:30

Комментарии

вопросик
22 мая, 18:04
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Государственная инспекция по защите данных Литвы в среду сообщила, что начала расследование относительно вероятно незаконных действий журналистам Шарунаса Чярняускаса.

Слава Богу, что хоть не забыли добавить ВЕРОЯТНО
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