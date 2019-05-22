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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В некоторых местах Литвы во вторник снова зафиксированы рекорды жары
Температурный рекорд за всю историю страны 21 мая был установлен в северной и центральной частях Литвы - в Биржай, Дотнуве, Лаукуве, Панявежисе, Шяуляй, Тяльшяй и Укмярге, сказала в среду BNS синоптик Литовской гидрометеорологической службы Алва Нагялите.
"В Лаукуве было 27 градусов, в других местах - около 28 градусов тепла", - сказала синоптик.
Абсолютный рекорд жары 21 мая в Литве принадлежит Клайпеде. В 2012 году воздух здесь прогрелся до 29,5 градуса.
Синоптики информируют, что необычная для весны жаркая погода в четверг отступит - придут дожди с грозами, после них температура воздуха упадет до плюс 18 градусов.
В пятницу прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами, температура будет плюс 19-24 градуса.
В субботу погода будет немного прохладнее, ожидаются небольшие дожди. Температура будет плюс 17-22 градуса.
В воскресенье, в день выборов почти повсеместно пройдут кратковременные дожди, сильными они будут в северных и западных районах страны. Воздух прогреется до 18 градусов тепла.
На следующей неделе с юго-запада придут более теплые воздушные массы, до середины недели температура днем будет превышать 20 градусов тепла.
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Ключевые слова: прогноз, погода, температура
География: Литва
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