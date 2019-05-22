Загрузка... В некоторых местах Литвы во вторник снова зафиксированы рекорды жары 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Александр Липовец



Температурный рекорд за всю историю страны 21 мая был установлен в северной и центральной частях Литвы - в Биржай, Дотнуве, Лаукуве, Панявежисе, Шяуляй, Тяльшяй и Укмярге, сказала в среду BNS синоптик Литовской гидрометеорологической службы Алва Нагялите.



"В Лаукуве было 27 градусов, в других местах - около 28 градусов тепла", - сказала синоптик.



Абсолютный рекорд жары 21 мая в Литве принадлежит Клайпеде. В 2012 году воздух здесь прогрелся до 29,5 градуса.



Синоптики информируют, что необычная для весны жаркая погода в четверг отступит - придут дожди с грозами, после них температура воздуха упадет до плюс 18 градусов.



В пятницу прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами, температура будет плюс 19-24 градуса.



В субботу погода будет немного прохладнее, ожидаются небольшие дожди. Температура будет плюс 17-22 градуса.



В воскресенье, в день выборов почти повсеместно пройдут кратковременные дожди, сильными они будут в северных и западных районах страны. Воздух прогреется до 18 градусов тепла.



На следующей неделе с юго-запада придут более теплые воздушные массы, до середины недели температура днем будет превышать 20 градусов тепла. Температурный рекорд за всю историю страны 21 мая был установлен в северной и центральной частях Литвы - в Биржай, Дотнуве, Лаукуве, Панявежисе, Шяуляй, Тяльшяй и Укмярге, сказала в среду BNS синоптик Литовской гидрометеорологической службы Алва Нагялите."В Лаукуве было 27 градусов, в других местах - около 28 градусов тепла", - сказала синоптик.Абсолютный рекорд жары 21 мая в Литве принадлежит Клайпеде. В 2012 году воздух здесь прогрелся до 29,5 градуса.Синоптики информируют, что необычная для весны жаркая погода в четверг отступит - придут дожди с грозами, после них температура воздуха упадет до плюс 18 градусов.В пятницу прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами, температура будет плюс 19-24 градуса.В субботу погода будет немного прохладнее, ожидаются небольшие дожди. Температура будет плюс 17-22 градуса.В воскресенье, в день выборов почти повсеместно пройдут кратковременные дожди, сильными они будут в северных и западных районах страны. Воздух прогреется до 18 градусов тепла.На следующей неделе с юго-запада придут более теплые воздушные массы, до середины недели температура днем будет превышать 20 градусов тепла. Загрузка... BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: прогноз, погода, температура География: Литва — статья прочитана 130 раз Комментарии