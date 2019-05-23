В Вильнюсе - великолепный детский балет «Дюймовочка» 🔊 Воспроизвести После восхищения первыми гастролями в Литве одной из лучших в мире Балетных школ Вежновец (балетная студия, созданная заслуженной артисткой Республики Беларусь, примой-балериной Мариной Вежновец) со спектаклями «Спящая красавица» и «Щелкунчик», на организаторов обрушился поток просьб ещё раз пригласить в Литву (в Вильнюс) новый балетный спектакль этого признанного во всём мире коллектива.



В Вильнюсе уже демонстрировался эскиз этого прекрасного спектакля, а нынче будет представлена его окончательная, отшлифованная до совершенства версия, которая, без сомнения заворожит всех своим размахом, филигранным профессионализмом, артистизмом и буйством фантазии.



С радостью сообщаем, что удалось договориться о том, что 21 сентября (суббота), в 18:00 на сцене столичного Театра Танцев (Šokio Teatras, T. Kosciuškos g. 11) состоится Единственный спектакль, самый лучший и новый в репертуаре Театра, насыщенный мастерством, эмоциями, уникальными декорациями и костюмами прекрасный Балет «Дюймовочка»! В Вильнюсе уже демонстрировался эскиз этого прекрасного спектакля, а нынче будет представлена его окончательная, отшлифованная до совершенства версия, которая, без сомнения заворожит всех своим размахом, филигранным профессионализмом, артистизмом и буйством фантазии.С радостью сообщаем, что удалось договориться о том, что 21 сентября (суббота), в 18:00 на сцене столичного Театра Танцев (Šokio Teatras, T. Kosciuškos g. 11) состоится Единственный спектакль, самый лучший и новый в репертуаре Театра, насыщенный мастерством, эмоциями, уникальными декорациями и костюмами прекрасный Балет «Дюймовочка»! Бессмертная сказка Андерсена получила новую жизнь в современной музыке, пении и танце. Она переносит зрителей в волшебный мир… Здесь живет сказочник Оле Лукойе. Как только он взмахнет своей волшебной палочкой, из чудесного цветка появится крохотная девочка – Дюймовочка. Сколько приключений ей придется пережить! Ее похитят противные Жабы, прогонят надменные Майские Жуки, затем она окажется в услужении у Мыши и едва избежит замужества со скупым Кротом. Но наступит весна, и Ласточка, спасенная Дюймовочкой в зимнюю стужу, на своих крыльях перенесет ее в волшебную страну, где она встретит своего Принца.



Спектакль впечатляет красивыми театральными костюмами, яркими декорациями, и главное, профессиональным исполнением юных танцоров, в постановке принимают участие около 70 юных артистов в возрасте от 3-х до 10 лет. В спектакле большое количеством сказочных персонажей - "фея", "ласточка", "крот", "эльфы", "жуки", "лягушки", "пауки", "цветы", "бабочки", "рыбки", "божьи коровки". Сольные партии исполняют лучшие ученики школы, лауреаты международных конкурсов.



Зрители самых престижных сцен Парижа и Москвы, Лондона и Хельсинки, Вены и Братиславы, восхищенно рукоплескали мастерству и удивительному профессионализму юных артистов Балета, многие из которых являются лауреатами престижных балетных конкурсов, и задолго до окончания школы ангажированы лучшими балетными труппами мира!



В Вильнюс прибудет 91 человек! Из них около 57 (!) артистов, а также работники сцены; ассистенты балетмейстеров, звуко- и светотехники.



Чудесная музыка, яркие декорации, красивые костюмы, интересный сказочный сюжет создают на сцене действительно волшебное зрелище. Специалисты в области балетного искусства отмечают высокий уровень постановок и их уникальность – классический балет в исполнении детей.



Билеты до 9 июня - только с 14 евро!



С удовольствием приглашаем всей семьей на балет для всей семьи «Дюймовочка»!



Билеты на единственный спектакль «Дюймовочка» 21 сентября (суббота) в 18:00 на сцене столичного «Театра Танцев» (ул. Т Косцюшкос 11) продаются во всех кассах Bilietai.lt.



Информация по сотрудничеству, заказу билетов и пр. по телефонам: +370 671 76502; +370 645 36403 Категории: культура Ключевые слова: Балет «Дюймовочка» — статья прочитана 179 раз Комментарии