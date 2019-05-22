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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Будьте осторожны с автоматическим интернет-переводчиком
Возможность перевести нужную информацию с любого языка на понятный для вас язык - это великое благо, подаренное нам нынешним уровнем развития цифровых технологий.
Но так уж полагаться на услуги интернет-переводчиков всё-таки не стоит. А то порой они такое напереводят, что хоть стой, хоть падай. И подобных примеров на просторах интернета накопилось уже немало.
Ещё один образчик на днях подарил сайт vilnius-events.lt. Это ресурс, созданный вильнюсскими властями, а точнее, как можно понять с информации на сайте - Вильнюсским центром туристической информации, для анонсирования мероприятий, которые намечены в Вильнюсе. Информацию он предоставляет на литовском, английском и русском языках.
Перевод с литовского на русский, если судить по анонсу прошедшего в минувшую субботу Дня уличной музыки, отдан на откуп машинному переводу. Иначе трудно объяснить, как в Вильнюсе появился "сквер Проституции".
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: День уличной музыки, интернет-переводчик, сквер Проституции
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